Мбаппе выдвинул три требования своему будущему клубу

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе, скорее всего, покинет французский клуб. Однако никаких договорённостей с «Реалом» у игрока нет.
Мбаппе хочет стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов Европы, и его новому клубу придётся выполнить несколько требований. Мбаппе хочет получить 120 миллионов евро в качестве подписного бонуса, а также зарплату в размере 50 миллионов евро за год. Помимо этого, француз намерен оставить за собой большую часть доходов от имиджевых прав.
У него сейчас работодатель ПСЖ, а он, если это конечно правда, выставляет определённые требования, условия потенциальным работодателям.
Такое происходит не только в футболе, а повсеместно.
К примеру приходит механик на автобазу и во время собеседования ставит условия при которых он будет работать.
А вот там уже решают потянут его условия или нет.
В одном городе зарплата того же механика может разнится в несколько раз, всё зависит от конторы.
Механики тоже будут требовать, что бы к ним обращаться "Ваше Величество"?
А если и будут требовать, то виноваты будут не они, а те кто это допустил и способствовал им так поступать. В данном случае работодатели.
А Мбаппе красава понимает, что тот же Перес перед ним на цырлах бегает и всё ради того, что бы заполучить француза.
Вот такие как Перес и есть главное зло футбола, которые порождают жадных футболистов.
У него сейчас работодатель ПСЖ, а он, если это конечно правда, выставляет определённые требования, условия потенциальным работодателям.
Такое происходит не только в футболе, а повсеместно.
К примеру приходит механик на автобазу и во время собеседования ставит условия при которых он будет работать.
А вот там уже решают потянут его условия или нет.
В одном городе зарплата того же механика может разнится в несколько раз, всё зависит от конторы.
Механики тоже будут требовать, что бы к ним обращаться "Ваше Величество"?
А если и будут требовать, то виноваты будут не они, а те кто это допустил и способствовал им так поступать. В данном случае работодатели.
А Мбаппе красава понимает, что тот же Перес перед ним на цырлах бегает и всё ради того, что бы заполучить француза.
Вот такие как Перес и есть главное зло футбола, которые порождают жадных футболистов.
А как же быть с этим "Реал два раза предложения не делает"?
Отказав Реалу игрок "умирает" для Реала?
Перес говорит как Мбаппе его обманул, унизил и тут же говорит, что надеется увидеть его в футболке Реала.
Это разве не унижение?
Хотя степень унижения у всех разная.
А как же быть с этим "Реал два раза предложения не делает"?
Отказав Реалу игрок "умирает" для Реала?
Перес говорит как Мбаппе его обманул, унизил и тут же говорит, что надеется увидеть его в футболке Реала.
Это разве не унижение?
Хотя степень унижения у всех разная.