Мбаппе выдвинул три требования своему будущему клубу

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вчера, 13:53

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции , скорее всего, покинет французский клуб. Однако никаких договорённостей с «Реалом» у игрока нет.

Мбаппе хочет стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов Европы, и его новому клубу придётся выполнить несколько требований. Мбаппе хочет получить 120 миллионов евро в качестве подписного бонуса, а также зарплату в размере 50 миллионов евро за год. Помимо этого, француз намерен оставить за собой большую часть доходов от имиджевых прав.