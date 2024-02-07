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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе выдвинул три требования своему будущему клубу

вчера, 13:53

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе, скорее всего, покинет французский клуб. Однако никаких договорённостей с «Реалом» у игрока нет.

Мбаппе хочет стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов Европы, и его новому клубу придётся выполнить несколько требований. Мбаппе хочет получить 120 миллионов евро в качестве подписного бонуса, а также зарплату в размере 50 миллионов евро за год. Помимо этого, француз намерен оставить за собой большую часть доходов от имиджевых прав.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 13:24
Ну тогда и футболисты выше руководства клубов, теперь понятно почему Перес пресмыкается перед Мбаппе, тоесть перед боссом.
Перес теперь должен обращаться к Мбаппе Ваше Величество.
Икарус
Икарус ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 11:24
ничего кроме ехидного смешка эта информация не вызовет у любого, кто читал новости, связанные с фин. делами Барсы за последние годы.
ssspartak
ssspartak ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 09:14
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:14
    лучше ему в Париже остаться и не напрягать Реал !
    AgamagA_____
    AgamagA_____ ответ Икарус (раскрыть)
    сегодня в 08:29
    Месси свои деньги заслуживал и зарабатывал, и от ещё больших денег он отказывался, и отказался, когда давали контракт в 1,2 млрд $.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ ssspartak (раскрыть)
    сегодня в 04:39
    Сами то поняли, что написали?
    То есть у механиков руководители настоящие мужики, могут послать если права качать будешь, а такие как Перес 12 бесхребетное, которое позволяют такое отношение к себе.
    Если хочет пусть и дальше унижается и платит.
    ssspartak
    ssspartak ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Неудачное сравнение с механиками. Механиков много (даже хороших механиков!), а место одно, и с чего вы взяли что они будут ставить свои условия? ))) "не нравится -уходи" вот что они услышат если права начнут качать. И Перес тут ни при чем. Да он может и хочет видеть у себя Мбапе, но француз назначил себе цену сегодня. А значит, теоретически хоть завтра какие нибудь арабы подпишут его на его условиях.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 21:17
    Мбаппе в команде - это деньги, не от футбола, а от сопутствующих всяких активностей и продаж. Кто будет интересоваться ПСЖ после ухода Мбаппе? никто, кроме фанатов, которых за пределами Франции просто нет. Интерес к Реалу и Барселоне практически упал до 0, после ухода Месси и Роналду, всем вдруг стало пофиг на "эль-классико". даже на соссере только и разговоров про Интер-Маями (команду со дна дно-чемпионата) и про Аль-Наср (просто недоразумение среди песков пустыни), про америку против аравии. Кто бы про такое мог говорить еще 5 лет назад? Интерес к целым чемпионатам проснулся у всего мира только из-за 2х игроков. Так что Мбаппе может и прав, что просит какие-то огромные деньги, потому что это тот игрок, за которым следит весь мир и который приведет за собой в команду миллионы поклонников, пусть даже и временных.
    steel900
    steel900
    вчера в 20:08
    Ну что ж, неплохо, поаплодируем Килиану!
    Тогда вторым абзацем должно идти обязательство забивать за новый клуб 40+ за сезон, не жаловаться, не шантажировать, не болеть, и пр...
    Икарус
    Икарус ответ AgamagA_____ (раскрыть)
    вчера в 20:05
    Конечно, все фанаты арга сделали "Апорт на Лапорту". Плохой-только Лапорта, а Месси абсолютно хороший, и ни в чем не виноватый.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:58
    Слава Всевышнему , что Мбаппе не выдвинул, в том числе, требование курить траву...)))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 19:11
    Да пусть гниет в ПСЖ.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 19:10
    В Реале играть большая честь и он не корова.
    AgamagA_____
    AgamagA_____ ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 18:32
    Если не врать и не переворачивать историю, то вовсе не из-за Месси Барселона угодила в сложную финансовую ситуацию, об этом уже целые статьи были написаны.
    И ушёл не по собственной воле. "Там где больше платят" он не оказался, он как Криш мог выбрать куда более жирный контракт. Но об этом хейтерам не интересно говорить.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 18:22
    Хотелки, если это правда, Мбаппе могут «сломать» любой клуб. Так что стоит призадуматься, прежде чем его подписывать.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Шлёпни Бромантана (раскрыть)
    вчера в 18:08
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 18:07
      Если требует такие непомерные (для нас) деньги, значит, мы не знаем чего - то такого, что знают он и, возможно, Перес. Килиан не с бухты - барахты повышает ставки, рискуя остаться с "носом", т.е. в парижском клубе. По-большому счёту, "Реалу" он не нужен, так как левый фланг у команды укомплектован под завязку высококлассными ребятами. Что-то Мбаппе и Перес темнят. Разгадать бы эту загадку. Скоро узнаем.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 18:03, ред.
      Оставьте его. Пусть держится подальше от Реала. Возьмите Холанда, он не будет ставить такие требования. Атака Реала и так очень хороша. А если вместо Хоселу поставить Холанда, то вообще суперски будет. Если Мбаппе нужны большие деньги, то пусть остаётся в ПСЖ или переезжает в ту же Саудовскую Аравию.
      Capral
      Capral ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 17:46, ред.
      Здравствуйте!
      Прослушал из украинских СМИ.
      Incredulous
      Incredulous ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:43
      Здравствуйте! Скажите, а откуда информация. Только сегодня читал на разных ресурсах, что травма Довбика не серьёзная, и он вероятно выйдет в матче с Реалом.
      shur
      shur ответ valt134 (раскрыть)
      вчера в 17:38
        valt134
        valt134
        вчера в 17:18
        Щенок все более наглеет, а Реал из Великого превращается в Жалкого.
        kazakoff
        kazakoff
        вчера в 17:14
        Понятное дело что как игрок Килиан классный, но никак не великий и поэтому загнётся его карьера очень скоро с такими запросами
        Incredulous
        Incredulous ответ AgamagA_____ (раскрыть)
        вчера в 17:13
        Имея такого игрока с его зарплатой в 100 млн, Барселона обанкротилась. А как только клубу стало нечем платить своей звезде, его как ветром сдуло туда, где платят больше. Но об этом болельщики Барсы предпочитают скромно молчать.
        Regista_888
        Regista_888
        вчера в 17:05
        С такими требованиями только в Реал.
        xajaks
        xajaks
        вчера в 16:45
        Скажем дружно:на 66 нужно
        112910415
        112910415
        вчера в 16:32
        да здравствуют ежедневные однотипные новости !
        Scorp689
        Scorp689
        вчера в 16:30, ред.
        Скоро эта черепашка будет играть сама с собой и причём левою рукой...
        AgamagA_____
        AgamagA_____ ответ Grizly88 (раскрыть)
        вчера в 16:30
        И как же он это сделал? Он может причастен ко всем клубам, которые обонкротились?
        Igo0rek
        Igo0rek ответ galem72 (раскрыть)
        вчера в 16:29
        А ты откуда знаешь, что он этого не требовал?
        Гость
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