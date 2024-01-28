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Transfermarkt назвал топ-5 продаж «Барселоны» с учётом инфляции

вчера, 15:23

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих продаж «Барселоны» с учётом инфляции.

На первом месте оказался трансфер Неймара в ПСЖ (2017/18, 249 млн евро). Следом идёт переход Луиша Фигу в «Реал» (2000/01, 196 млн). Замкнул тройку трансфер Роналдо в «Интер» (1997/98, 187 млн).

Также в первой пятёрке продажи Микаэля Лаудрупа в «Реал» (1994/95, 139,5 млн) и Ромарио во «Фламенго» (1994/95, 87,2 млн).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:02
Думаю, что Роналдо версии 2002 года, стоил бы сегодня дороже всех.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:47
Из Барсы надо всех продать вместе с недотренером, или всех кому нибуть подарить!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:05
Два из пяти лучших трансферов в Реал. Надо же.
Честно говоря, сейчас я бы никого из Барсы не хотел видеть в Реале.
Удивителен также обратный трансфер Ромарио в Бразилию. Понятно, что сумма с учётом инфляции. Но тем не менее, сейчас такого не происходит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:26
Роналдо сейчас бы стоил очень дорого.
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