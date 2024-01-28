Transfermarkt назвал топ-5 продаж «Барселоны» с учётом инфляции

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вчера, 15:23

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих продаж «Барселоны» с учётом инфляции.

На первом месте оказался трансфер в ПСЖ (2017/18, 249 млн евро). Следом идёт переход в «Реал» (2000/01, 196 млн). Замкнул тройку трансфер в «Интер» (1997/98, 187 млн).

Также в первой пятёрке продажи в «Реал» (1994/95, 139,5 млн) и во «Фламенго» (1994/95, 87,2 млн).