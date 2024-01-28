Transfermarkt назвал топ-5 продаж «Барселоны» с учётом инфляции

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих продаж «Барселоны» с учётом инфляции.
На первом месте оказался трансфер Неймара в ПСЖ (2017/18, 249 млн евро). Следом идёт переход Луиша Фигу в «Реал» (2000/01, 196 млн). Замкнул тройку трансфер Роналдо в «Интер» (1997/98, 187 млн).
Также в первой пятёрке продажи Микаэля Лаудрупа в «Реал» (1994/95, 139,5 млн) и Ромарио во «Фламенго» (1994/95, 87,2 млн).
Честно говоря, сейчас я бы никого из Барсы не хотел видеть в Реале.
Удивителен также обратный трансфер Ромарио в Бразилию. Понятно, что сумма с учётом инфляции. Но тем не менее, сейчас такого не происходит.
Честно говоря, сейчас я бы никого из Барсы не хотел видеть в Реале.
Удивителен также обратный трансфер Ромарио в Бразилию. Понятно, что сумма с учётом инфляции. Но тем не менее, сейчас такого не происходит.