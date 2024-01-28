Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2023/2024

Мората стал совладельцем сети кафе Manolo Bakes

вчера, 20:47

Нападающий Альваро Мората вместе со своим другом, бизнесменом Пабло Нуньо, приобрели акции сети кафе Manolo Bakes за 60 млн евро.

Футболист также внес инвестиции в компанию, но о конкретной сумме не говорится.

Manolo Bakes – сеть кафе, фирменным блюдом которой являются круассаны «манолитос», реализуемые в Испании в количестве более 60 тысяч в день. На данный момент в Испании функционирует более 40 заведений, но к концу 2024 года их число может увеличиться до 70.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рэшфорд, отдай нам свою зарплату». Звёзды МЮ пропустили дважды от клуба четвертой лиги
Вчера, 22:46Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии4
Transfermarkt назвал топ-5 продаж «Барселоны» с учётом инфляции
Вчера, 15:23
СлухиВ Саудовской Аравии могут приобрести «Марсель» или «Монако»
25 января
Самые богатые клубы мира заработали 10.5 миллиардов евро. На первом месте «Реал»
25 январяВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии7
«Реал» — самый доходный футбольный клуб по версии Deloitte
25 января
Представитель Рыболовлева подтвердил изучение вариантов продажи «Монако»
22 января
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
обычное дело :
вложился в популярную еду !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:07
Круассанщик Мората? Интересно, какая у него зарплата в Атлетико Мадрид?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 