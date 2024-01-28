Мората стал совладельцем сети кафе Manolo Bakes

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вчера, 20:47

Нападающий вместе со своим другом, бизнесменом Пабло Нуньо, приобрели акции сети кафе Manolo Bakes за 60 млн евро.

Футболист также внес инвестиции в компанию, но о конкретной сумме не говорится.

Manolo Bakes – сеть кафе, фирменным блюдом которой являются круассаны «манолитос», реализуемые в Испании в количестве более 60 тысяч в день. На данный момент в Испании функционирует более 40 заведений, но к концу 2024 года их число может увеличиться до 70.