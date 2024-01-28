«Рэшфорд, отдай нам свою зарплату». Звёзды МЮ пропустили дважды от клуба четвертой лиги

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вчера, 22:46

Британский юмор против слабого фаворита.

На трибунах фанаты часто держат плакаты с надписями от руки, где просят футболистов отдать майку. Фанаты клуба «Ньюпорт Каунти» — шестнадцатой команды четвертого по счету английского дивизиона, с юмором встретили МЮ своим плакатом: «Рэшфорд, отдай нам свою недельную зарплату». Скромная команда по ходу матча отыгралась против фаворита с 0:2, а Маркус не вышел на поле. Официально «заболел», но два дня пил и гулял в Белфасте, где его засекли в ночных клубах.

Пусть после удачного отскока Антони сумел забить третий победный мяч, футбола в одни ворота не было, хотя «Ньюпорт Каунти» – команда, в составе которой есть вчерашние любители. Это парни, которые играли в дворовых командах и считают праздником кубковый матч против фаворита из АПЛ . «Манчестер Юнайтед» среди самых богатых клубов планеты, но пропустили дважды и дали сопернику повод для гордости. Пора назвать людей, которые разочаровали у «красных дьяволов» в этом сезоне, и вспомнить об их зарплатах после остроумной подсказки с трибун стадиона с регбийной разметкой.

Маркус Рэшфорд – 350 тысяч евро в неделю

Неплохая недельная зарплата, хватит на коктейли в клубах Белфаста. Это разговор об отсутствии профессионализма и мотивации. Юный Маркус был большим талантом. Молодой Рэшфорд во время пандемии заставил правительство оплатить обеды для детей из небогатых семей. Помнил, как сложно было его маме поднимать на ноги детей. Но на двадцать седьмом году жизни Рэшфорд пустился во все тяжкие, не забивает важные мячи. У Маркуса в АПЛ жалкие 4 гола, а в ЛЧ не помог ни разу. Англичанин получает 18.2 млн евро в год без учета бонусов, но точно их не отрабатывает, ведь слева в основе бегает Гарначо.

Каземиро – 409 тысяч евро в неделю

Когда с явным лишним весом играет профессиональный футболист, то это показывает его отношение к работе на МЮ . Каземиро ради успехов в «Реале» отказался от алкоголя, калорийных бразильских блюд и нанимал диетолога. А в Англии раздобрел. Берет 409 тысяч в неделю, хотя работу на поле выполняет 18-летний опорник Майну из академии МЮ . У Кобби зарплата в 35 раз ниже, хотя оклад тоже большой для вчерашнего школьника – 11.7 тысяч евро в неделю, 608 000 евро в год. С такими зарплатами стыдно пропускать дважды от клуба четвертого дивизиона.

Антони – 292 тысячи евро в неделю

Бразилец сильно обрадовался, когда забил третий мяч в матче против клуба «Ньюпорт Каунти». Но в АПЛ футболист за 95 миллионов евро с огромной зарплатой в 12 миллионов евро не забил ни разу. Антони также обвинен в насилии против двух женщин, что не добавляет ему баллов в глазах фанатов МЮ . Тен Хаг жаловался, что именно проблемы за полем мешают бразильцу играть хорошо, но это неправда. Антони разочаровывал ещё до скандалов. Голов нет, успехов нет, вряд ли отработает деньги. МЮ готов отдать бразильца в Саудовскую Аравию, так низко он пал по готовности.

Рафаэль Варан – 397 тысяч евро в неделю

Поступает некрасиво. Не хочет играть за МЮ , но 20.6 млн евро в год – причина, почему Рафаэль никуда не уходит. У защитника вторая зарплата в клубе после Каземиро, получает больше, чем Рэшфорд. Но Рафаэль разленился, деградировал и отказался возвращаться в «Реал» на весну, ведь потерял бы в аренде деньги. Недостойное поведение для чемпиона мира, который заработал денег на три жизни наперед. Впрочем, тут вопрос также к менеджерам МЮ . Как можно держать в клубе парня, которому неинтересно выходить на поле?

Андре Онана – 140 тысяч евро в неделю

Камерунцу повезло, что вылетел вчера от Нигерии в плей-офф Кубка Африки, поэтому не успел сыграть против клуба «Ньюпорт Каунти». Голкипер мог пропустить от команды, у которой в составе игрок из Непала. Ставка на Онану это ошибка лично Тен Хага, притащил в клуб своего человека. Очередного любимчика, ведь не только Антони и Лисандро раньше играли за «Аякс». Камерунец умеет вытащить сложный мяч, у него хорошая реакция, но в МЮ запомнится ошибками. Зарплата вратаря вдвое выше, чем у МакТоминэя, который в клубе 22 года, почти всю жизнь.

Антони Марсьяль – 292 тысячи евро в неделю

Какой гений выдал французу пять лет назад такую безумную зарплату? Эд Вудворд этот гений. Нападающий почти сразу показал, что является футболистом среднего уровня. Не новый Тьерри Анри для АПЛ слева, и в центре нападения Антони играл не лучше. От него пытались избавиться, но оклад намертво привязал француза к МЮ . Антони отказался уйти, хотя тен Хаг пригласил форварда Хёйлунда и не даст Марсьялю шанса заиграть в основе.

Эрик тен Хаг – 187 тысяч евро в неделю

Совершил подвиг, прошел клуб четвертого дивизиона. Но по состоянию игроков можно сделать вывод об уровне тренера. Вылет из Лиги чемпионов и восьмое место в АПЛ не добавляют причин верить, что Эрик заслуживает свою зарплату. В футболе давно стоило бы навести порядок с оплатой, но поскольку УЕФА управляет человек, который считает главной угрозой Европе свободу слова, то не удивляемся, что в МЮ хаос с контрактами. Тен Хагу платят 9.7 млн евро в год, никогда эти деньги не отрабатывал.