«Барселона» может понести внушительные финансовые потери

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вчера, 15:55

«Барселона» потеряет около 120 миллионов евро, если этот сезон закончится для неё неудачно.

Если «сине-гранатовые» не попадут по итогам сезона в Лигу чемпионов, то потеряют около 60 миллионов евро. «Барселона», как правило, планирует бюджет, подразумевая участие в 1/4 финала Лиги чемпионов, за которое предусмотрена выплата в размере 10,6 миллионов евро. Бонус за выход в плей-офф составляет 9,6 миллионов евро, за участие в групповом этапе 15,7 миллионов евро и до 25 миллионов евро за 8 матчей при новом формате турнира.

Если каталонцы не примут участия в следующем розыгрыше Суперкубка Испании, то недосчитаются 6 миллионов евро.

В случае непопадания на Клубный чемпионат мира 2025 года «Барселона» потеряет не менее 50 миллионов евро. Отмечается, что для попадания на данный турнир «блаугране» необходимо пройти в плей-офф Лиги чемпионов на две стадии дальше «Атлетико», выиграв каждый из матчей.