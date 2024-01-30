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«Барселона» может понести внушительные финансовые потери

вчера, 15:55

«Барселона» потеряет около 120 миллионов евро, если этот сезон закончится для неё неудачно.

Если «сине-гранатовые» не попадут по итогам сезона в Лигу чемпионов, то потеряют около 60 миллионов евро. «Барселона», как правило, планирует бюджет, подразумевая участие в 1/4 финала Лиги чемпионов, за которое предусмотрена выплата в размере 10,6 миллионов евро. Бонус за выход в плей-офф составляет 9,6 миллионов евро, за участие в групповом этапе 15,7 миллионов евро и до 25 миллионов евро за 8 матчей при новом формате турнира.

Если каталонцы не примут участия в следующем розыгрыше Суперкубка Испании, то недосчитаются 6 миллионов евро.

В случае непопадания на Клубный чемпионат мира 2025 года «Барселона» потеряет не менее 50 миллионов евро. Отмечается, что для попадания на данный турнир «блаугране» необходимо пройти в плей-офф Лиги чемпионов на две стадии дальше «Атлетико», выиграв каждый из матчей.

На данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в Ла Лиге, а в 1/8 финала ЛЧ встретится с «Наполи».

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:29
Третье-четвёртое место в чемпионате Испании у Барселоны будет,а значит и попадание в лч
В этом плей-офф лч максимум Барсы это четвертьфинал!
Пока эти перспективы выглядят так
VWV
VWV
вчера в 18:04
Будет жалко, если Барселоне придет конец...
qvw9ep7yn967
qvw9ep7yn967
вчера в 17:39
Но никто не хочет и думать о смерти, пока Титаник плывёт....
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 16:41
В отношение любого клуба можно привести подобные примеры. Или делить шкуру неубитого медведя.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:23
Назначить мотивацию для игроков: если не пройдут в те стадии ,которые необходимы клубу - скидываются на сумму 60 млн. с з/п
Всего делов-то)))
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:23, ред.
Значит, для того, чтобы хоть как-то поправить свои дела, "Барсе" нужно для начала обязательно проходить "Наполи" в 1/8 ЛЧ. В принципе, учитывая нынешнее состояние "Наполи" "сине-гранатовым" это по силам. Хотя всякое может быть... Против "Барсы" любая команда, в любом состоянии, настраивается как на последний бой, ведь победить этот именитый клуб очень почётно.
112910415
112910415
вчера в 16:19
перспективы печальны
Крылатый
Крылатый
вчера в 15:58
Амбициозное планирование бюджета, ничего не скажешь...
237rvxvtsnpc
237rvxvtsnpc
вчера в 15:57
Долго им ещё потакание недорослю аукаться будет
Гость
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