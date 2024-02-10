Салихова: «Сначала „Спартак“ потеряет Джикию, а после уволит Абаскаля»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном уходе из московского клуба защитника Георгия Джикии.
Джикии я желаю пройти этот неприятный опыт с высоко поднятой головой, чтобы он мог смотреть в глаза каждому игроку своей команды и оставаться достойным капитаном. Мой прогноз: как разрешится ситуация? Увы, пессимистичный. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера.
А ну я помню, мне же тут кричали, что Зобнин диспетчер. Ну да. ну да. Который постоянно тащит с опущенной головой и ничего не видит в округ. И у него три пути расставания с мячом, бежать пока не отберут, нестись и ударить в молоко, или завершить свой проход пасом на ближайшего, который в 2-3 метров от него.
Ничего себе диспетчер!!!
А ну я помню, мне же тут кричали, что Зобнин диспетчер. Ну да. ну да. Который постоянно тащит с опущенной головой и ничего не видит в округ. И у него три пути расставания с мячом, бежать пока не отберут, нестись и ударить в молоко, или завершить свой проход пасом на ближайшего, который в 2-3 метров от него.
Ничего себе диспетчер!!!
Единственное, может быть новый клуб будет играть с тремя ЦЗ и он соответственно будет ЛЦЗ.
Единственное, может быть новый клуб будет играть с тремя ЦЗ и он соответственно будет ЛЦЗ.