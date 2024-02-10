Салихова: «Сначала „Спартак“ потеряет Джикию, а после уволит Абаскаля»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном уходе из московского клуба защитника .

Джикии я желаю пройти этот неприятный опыт с высоко поднятой головой, чтобы он мог смотреть в глаза каждому игроку своей команды и оставаться достойным капитаном. Мой прогноз: как разрешится ситуация? Увы, пессимистичный. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера.