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Салихова: «Сначала „Спартак“ потеряет Джикию, а после уволит Абаскаля»

вчера, 17:10

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном уходе из московского клуба защитника Георгия Джикии.

Джикии я желаю пройти этот неприятный опыт с высоко поднятой головой, чтобы он мог смотреть в глаза каждому игроку своей команды и оставаться достойным капитаном. Мой прогноз: как разрешится ситуация? Увы, пессимистичный. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:15
Скоро все узнают, запаситесь терпением
Regista_888
Regista_888
вчера в 18:23, ред.
Вот более чем уверен, что если Джикия перейдёт в другой клуб, то он и там будет играть в центре обороны. И по всей видимости его список пополнится ещё одним тренером-дол...дураком.
Единственное, может быть новый клуб будет играть с тремя ЦЗ и он соответственно будет ЛЦЗ.
Regista_888
Regista_888
вчера в 18:11
Вот это открытие!!! Все тренеры в карьере Жоры оказывается дол... дураки.
Regista_888
Regista_888
вчера в 18:10
Да, да не его место. Т.е. все тренеры дол...дураки??? В Амкаре он играл ЦЗ, в Спартаке у всех тренеров играет ЦЗ. В сборной играл ЦЗ. Ни один наставник не понимает его настоящей позиции??? Он всю жизнь мучается на неудобной для него позиции??? Всем тренерам твердит об этом, но они игнорируют. И вот устав от этого он пошёл на ультиматум.

А ну я помню, мне же тут кричали, что Зобнин диспетчер. Ну да. ну да. Который постоянно тащит с опущенной головой и ничего не видит в округ. И у него три пути расставания с мячом, бежать пока не отберут, нестись и ударить в молоко, или завершить свой проход пасом на ближайшего, который в 2-3 метров от него.
Ничего себе диспетчер!!!
Capral
Capral
вчера в 17:57
Джикия не проиграл борьбу Бабичу, он просто не играет на своей позиции- это не его место. Салихова права. Полностью с ней согласен.

Абаскаль? Ну, будь моя воля, я бы его судил!!! Человек- ниоткуда, непонятно кто и что- разлагает клуб, с Величайшим Прекрасным прошлым. Судить!!!
Futurista
Futurista
вчера в 17:49
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:48
Зулейха, иди к почкам...
Regista_888
Regista_888
вчера в 17:19
Абсолютно не против. Жора вчистую проиграл дуэль Бабичу и начал ещё свои требования выдвигать. Ну, а Абаскаля надо было увольнять ещё после прошлого сезона, когда команда полностью развалилась после зимней паузы.
5796bas3kwb3
5796bas3kwb3
вчера в 17:13
В этих словах что то есть? Толи желание.... Толи???
Гость
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