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Семак: «Вендел непростой парень, но он фанат своего дела»

вчера, 21:12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал частые опоздания полузащитника Вендела на тренировки команды.

Вендел опаздывает на тренировки? Что касается дисциплины, то у меня нет претензий ни к одному игроку. Все выкладываются на 100%. И не нужно никого мотивировать.

Мы прекрасно понимаем, что Вендел непростой парень. Летом опаздывал, сейчас, может, два раза на пять минут. Мы над этим работаем. Нет задачи наказать, чтобы забирать у кого-то деньги. Задача мотивировать. Что касается Вендела – это непростой парень, но фанат своего дела. И отдаётся он в каждой игре. Относится к своей работе блестяще.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:30
Кличко бы понял Семака. А сегодня чтобы не мотивировать не все могут мотивировать. Вернее, мотивировать могут не только лишь все, мало кто может это делать
Хиромант
Хиромант
сегодня в 16:24
- Большим мастерам - можно иногда и простить их маленькие нарушения режима. Но только - ИНОГДА! Иначе это и у него войдёт в привычку, и станет плохим примером для остальных - короче: РАЗВАЛ ДИСЦИПЛИНЫ В КОМАНДЕ! А это самое страшное в любом клубе...
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:59
Все карнавальщики непростые, от настроения и с какой ноги...
Интерес
Интерес
вчера в 22:35
Вообщем,парень неплохой,только...далее все знают.И о-о-очень дорогой.
w52pe3af2sfw
w52pe3af2sfw
вчера в 21:27
Не умеет Серега давать интервью.... мысли путаются.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:23
Если в одном коротком интервью можно прочитать :
"И не нужно никого мотивировать."
"Задача мотивировать."

...то это странное интервью.....)))
h32h7fxycs3b
h32h7fxycs3b
вчера в 21:13
Главное полезно играет за команду
Гость
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