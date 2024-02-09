Генич поддержал Джикию

Комментатор Константин Генич поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию.
Моя всевозможная и абсолютно искренняя поддержка капитану «Спартака».
Георгий Тамазович, все наладится. Само собой. Без паники!
Контракт футболиста с командой рассчитан до конца текущего сезона, но стороны пока что его не продлили.
Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв заявил, что если летом в команде останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то нового контракта у игрока не будет.
Генич лучше других российских комментаторов понимает футбол. Да, он пижонит часто, ведет себя несолидно, если вспомнить его заявление про трусы. Но разбирается он в футболе лучше остальных! А его слова "всё наладится", говорят только об одном - Абаскалю в Спартаке осталось недолго.
Джикия - отличный футболист, пропитанный спартаковским духом. Но ему надо найти место на поле и точно не в ЦЗ. На этой позиции он неплохо справлялся когда рядом его страховал Жиго. Теперь, ему нужна позиция в полузащите, где он может и любит созидать. Но это я очень надеюсь уже будет, с новым ГТ Спартака!
Удачи, Джикии, Удачи- Спартаку!!!
Генич лучше других российских комментаторов понимает футбол. Да, он пижонит часто, ведет себя несолидно, если вспомнить его заявление про трусы. Но разбирается он в футболе лучше остальных! А его слова "всё наладится", говорят только об одном - Абаскалю в Спартаке осталось недолго.
Джикия - отличный футболист, пропитанный спартаковским духом. Но ему надо найти место на поле и точно не в ЦЗ. На этой позиции он неплохо справлялся когда рядом его страховал Жиго. Теперь, ему нужна позиция в полузащите, где он может и любит созидать. Но это я очень надеюсь уже будет, с новым ГТ Спартака!
Удачи, Джикии, Удачи- Спартаку!!!
Только гармоничная связь полузащиты и защиты ведут к успеху и результату. За два года Абаскаль ничего толкового не придумал. Джикия всего лишь одна из жертв преступных и омерзительных опытов Абаскаля. Даже ничтожество Руй, при всей своей бездарности, не сделал столько плохого Спартаку как Абаскаль!
Только гармоничная связь полузащиты и защиты ведут к успеху и результату. За два года Абаскаль ничего толкового не придумал. Джикия всего лишь одна из жертв преступных и омерзительных опытов Абаскаля. Даже ничтожество Руй, при всей своей бездарности, не сделал столько плохого Спартаку как Абаскаль!