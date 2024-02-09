Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Генич поддержал Джикию

вчера, 23:57

Комментатор Константин Генич поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию.

Моя всевозможная и абсолютно искренняя поддержка капитану «Спартака».

Георгий Тамазович, все наладится. Само собой. Без паники!

Контракт футболиста с командой рассчитан до конца текущего сезона, но стороны пока что его не продлили.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв заявил, что если летом в команде останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то нового контракта у игрока не будет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перед матчем «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» на поле вышел известный рестлер
Вчера, 12:58 Видео
Роналду засунул в шорты брошенный в его сторону шарф «Аль-Хиляля»
Вчера, 10:31
Повар, любитель вина и домосед. Образ жизни Хаби Алонсо
Вчера, 10:03Евгений Петров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
Семак: «Вендел непростой парень, но он фанат своего дела»
08 февраля
Тебас считает, что Суперлига не будет популярна в Европе
08 февраля
Почеттино ответил на вопрос о взаимоотношениях с руководством «Челси»
06 февраля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:35
Советские фильмы- идейнее нынешних. Также, и футбол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:32, ред.
Что значит поверхостно...неповерхостно...
Это вы к футбольному матчу подходите как к рабочей смене....
Я не аналитик не эксперт....
Можно и фильмы смотреть разбирая их на молекулы...филосовствуя о работе оператора...сценариста...монтажёра............но зачем....
Я просто получаю эстетическое удовольствие (или неудовольствие)...от просмотренной игры или фильма...и говорю свои впечатления....
Никогда не претендовал на докторскую степень по футболоведению...

И сегодняшний опус лишь привёл для того что было бы интересно понаблюдать как переобуются те кто не ждёт от Абаскаля побед и уверены на 100% что Абаскаль провалиться...если он начнёт побеждать...

А так я солидарен с вами на счёт квалификации испанца....
Хотя надо признать что наверно в виду уважаемого почтенного возраста Вам кажется что и фильмы раньше были фильмее и игры игрее...и тренеры тренерее...

Несомненно старая ещё советская школа подготовки работала лучше чем нынешняя (она то и позволила нашим клубам взять 2 еврокубка в начале века)...
Но не думаю что сейчас всё так плачевно...
Вон Тихонов - очень порядочный человек...отличная кандидатура на место тренера...пусть неопытен...зато свой ...амбициозный и с отличной репутацией....
Семак вон тоже пришёл в Питер лишь год отработая в Уфе ...и ничего...покатило....
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:55, ред.
Ну и что, что он выиграл три из четырех? Вам напомнить, как, позорно, Абаскаль вымучил победу над Ростовом в Москве, когда последние 20мин., игры отбивался куда попало? И не надо сравнивать Абаскаля с Каррерой! Каррера, за один сезон понял, что надо делать и как играть, в то время, как Абаскаль, два года убивает команду. У Карреры раскрылся Зобнин, ярчайшим образом, а у Абаскаля игроки деградируют!

Скажите, почему, у Вас, всегда, такой поверхностный взгляд на футбол? Почему, никогда, не смотрите в суть проблемы? У Абаскаля нет главного- системы в игре, футбольной философии! Он играет, не качеством а количеством. У Карреры, Спартак играл, в спартаковский футбол! У Абаскаля- нет, спартаковской идеи! Его футбол- футбол на авось, методом тыка, как придется!!! Человек, однажды видевший футбол Бескова, НИКОГДА, не примет футбол Абаскаля!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:36
С чего вдруг такая поддержка ? Я бы понял комментатора, если бы он выразил её в первом круге, когда тренер мариновал Джикию на скамейке запасных. Тогда слова сочувствия футболисту действительно были нужны. Но сейчас, когда Георгий начал выходить на поле, такая поддержка просто не к месту. Поздновато Генич проснулся.
shur
shur ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 09:37
...кухни без утвари не существует, так же есть и жизнь вокруг фубола,
игороки,тренеры, массажисты,доктора,комментаторы,журналисты,прогнозисты,эксперты,достаточно?! Хорошего дня!!! Да и конечно же Мы - боллейщики!!!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:15
а кто такой Гыныч?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:49
Им ещё вместе на матчтв работать, тут всё понятно
3c58k7gvrqrx
3c58k7gvrqrx
сегодня в 06:55
Поддержал игрока, значит пошел против главного тренера.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:55
Ну Генич не глупый....
Он понимает что в противостоянии (если оно есть) "Абаскаль-Джикия" большинство аудитории будут на стороне игрока...который 8-й сезон в команде....а Абаскаль лишь один из серии "Ваноли-Руй-Катани" и т.д.....

Я например тоже не считаю Абаскаля подходящим Спартаку тренером....но...
Он выиграл 3 из 4-х последних матчей в РПЛ....
Интересно что скажет Генич если Абаскаль одержит 3 победы в РПЛ уже в марте...1 гостевая игра...и две домашние...отставание от лидеров всего 6 очков...

Не бывает клубов без внутренних разногласий...только зачем их выносить на публичный обзор - непонятно...
Исходя из подаваемой информации...в Абаскаля верит руководство...но не верят игроки....
В 2017-м у тоже не было всё гладко...но тому руководству хватило мудрости создать такую атмосферу при которой "Легионеры-Отечественные игроки - Тренер" оказались единой силой движущейся к чемпионству....
Не назвал ещё важную часть...и пожалуй самую важную часть успеха...
Это болельщики...
Спартак - самая популярная команда...так есть и так будет ещё долго...так уж повелось....
И если у агентов есть финансовая заинтересованность...у тренеров - карьерная...у игроков - контрактная...у менеджеров - и финансовая и карьерная........а болельщики единственная часть клуба бескорыстно хотящая команде добра - вот к кому надо прислушиваться руководству......

А Генич...лицо медийное...кто знает какими инсайдами владеет...
Высказал позицию - респект...

Но для успешного завершения сезона и снятия негативной завесы созданной сми касаемо атмосферы в команде уместно было бы созвать пресс-конференцию....с участием как и Абаскаля...так и Соболева и Джикии и пр.....
И было бы больше толку...чем от коротких выкриков...и всех этих недоговорённостей.....
ABir
ABir
сегодня в 05:57
Джикия не первый и не последний футболист, у которого заканчивается контракт. Поверьте, что жизнь все сама расставит по местам самым наилучшим образом ко всеобщему удовольствию всех заинтересованных лиц. Надо только набраться терпения и еще немного подождать.
adekvat
adekvat ответ Hauptman (раскрыть)
сегодня в 03:35
Полностью согласен, и сборной он тоже не нужен.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:43
Для Джикии , это один из самых главных моментов в жизни !))
Capral
Capral
сегодня в 01:58, ред.
Вот просто любопытно узнать, кто, из спартаковских игроков, за два года, у Абаскаля прогрессировал? На мой взгляд- НИКТО!!! Если кто-то и вспоминает про эксперименты, то все претензии к Абаскалю. И ещё раз напоминаю - ни одна самая надёжная оборона без поддержки полузащиты не существует!

Только гармоничная связь полузащиты и защиты ведут к успеху и результату. За два года Абаскаль ничего толкового не придумал. Джикия всего лишь одна из жертв преступных и омерзительных опытов Абаскаля. Даже ничтожество Руй, при всей своей бездарности, не сделал столько плохого Спартаку как Абаскаль!
galem72
galem72
сегодня в 01:28
Раз поддержал, пусть ему сам и платит зряплату. Спартак сегодня сыграл с арабской массовкой, не более, у которой была поставлена задача хоть как-то препятствовать сопернику. Если бы этим ноунеймам подключили функцию атаки, то генич прямо из студии начал бы вынимать мячи из спартаковских ворот. Всё было убого с обеих сторон. И Джикия смотрелся "на уровне" лишь только потому, что во втором тайме не было арабских атак, да и в первом тоже почти не было. Радости от этой победы НОЛЬ!
Regista_888
Regista_888
сегодня в 01:13
Джикия в нынешнем состоянии пусть держится подальше от Спартака. А в центре поля пусть играют те, для кого это позиция родная. На... не нужны никакие эксперименты.
drug01
drug01
сегодня в 00:47
Да пусть играет. Я люблю его за страстную самоотверженную игру!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:43, ред.
Всегда считал Генича, дешевым пижоном, но сейчас аплодирую ему стоя! Правильная поддержка!

Генич лучше других российских комментаторов понимает футбол. Да, он пижонит часто, ведет себя несолидно, если вспомнить его заявление про трусы. Но разбирается он в футболе лучше остальных! А его слова "всё наладится", говорят только об одном - Абаскалю в Спартаке осталось недолго.

Джикия - отличный футболист, пропитанный спартаковским духом. Но ему надо найти место на поле и точно не в ЦЗ. На этой позиции он неплохо справлялся когда рядом его страховал Жиго. Теперь, ему нужна позиция в полузащите, где он может и любит созидать. Но это я очень надеюсь уже будет, с новым ГТ Спартака!

Удачи, Джикии, Удачи- Спартаку!!!
Hauptman
Hauptman
сегодня в 00:36
Джикия распиаренный слабый игрок, зачем он нужен спартаку.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:30
Само собой вряд ли всё наладится - определённые действия всё равно должны проделаны.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:12
А при чем тут Генич?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:10
Уровень игры Джикии средний, часто привозит, а зарплата большая.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 