Генич поддержал Джикию

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вчера, 23:57

Комментатор поддержал защитника «Спартака» .

Моя всевозможная и абсолютно искренняя поддержка капитану «Спартака». Георгий Тамазович, все наладится. Само собой. Без паники!

Контракт футболиста с командой рассчитан до конца текущего сезона, но стороны пока что его не продлили.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв заявил, что если летом в команде останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то нового контракта у игрока не будет.