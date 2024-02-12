Адиев может вернуться в Россию

Главный тренер национальной команды Казахстана заявил, что может вернуться в Россию.

У меня были предложения о работе от российских клубов, и сейчас периодически поступают. Но я должен закончить цикл со сборной Казахстана и потом уже буду принимать дальнейшие решения. Я от своих слов не отказываюсь: очень хочу сыграть стыковые матчи. И уже исходя из того, что мы получим, буду принимать решение.

Конечно, я допускаю, что в ближайшее время могу вернуться на работу в Россию. Но нельзя сказать, что сижу и мечтаю об этом. Я всегда действую по факту. Сейчас меня все полностью устраивает в сборной Казахстана. Эта команда многое мне дала, и надеюсь, я тоже ей что-то дал. Все мои мысли о предстоящих стыковых матчах.