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Адиев может вернуться в Россию

вчера, 14:23

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев заявил, что может вернуться в Россию.

У меня были предложения о работе от российских клубов, и сейчас периодически поступают. Но я должен закончить цикл со сборной Казахстана и потом уже буду принимать дальнейшие решения. Я от своих слов не отказываюсь: очень хочу сыграть стыковые матчи. И уже исходя из того, что мы получим, буду принимать решение.

Конечно, я допускаю, что в ближайшее время могу вернуться на работу в Россию. Но нельзя сказать, что сижу и мечтаю об этом. Я всегда действую по факту. Сейчас меня все полностью устраивает в сборной Казахстана. Эта команда многое мне дала, и надеюсь, я тоже ей что-то дал. Все мои мысли о предстоящих стыковых матчах.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ qjbttm7vxnvb (раскрыть)
сегодня в 13:26
Выбор очевиден - пройдет стыки, работает дальше с командой, запорет - примет предложение из России. Нет?
112910415
112910415
сегодня в 07:52
а кто в России о нём мечтает ?
Вещий
Вещий
вчера в 16:40
Хочется пожелать ему для начало успехов со сборной, а потом уже посмотрим кому он в РПЛ приглянется.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:32
Успехов и больших побед ему и сборной Казахстана!!!
kmv85v947pf2
kmv85v947pf2
вчера в 15:55
В Казахстане не так напряжно, лишь бы нормально платили.
qjbttm7vxnvb
qjbttm7vxnvb
вчера в 15:54
Магомед Адиев показал себя не только талантливым футболистом, но и отличным тренером. Его успехи со сборной Казахстана подтверждают это. Интересно, какой выбор он сделает после стыковых матчей. Желаю ему удачи в обоих направлениях!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:39
Интересно к чему такое долгое , пространное заявление?)
Гость
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