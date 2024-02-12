Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2023/2024

Деку сообщил, что Клопп не возглавит «Барселону» в ближайшее время

вчера, 13:19

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о возможном приглашении в клуб главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Он сообщил, что желает отдохнуть от тренерской работы на какое-то время.

У нас непростая финансовая ситуация, и это одна из причин, по которой клуб меня пригласил. Мы не можем тратить столько же денег, сколько другие богатые клубы, и это огорчает любого тренера, который приходит сюда с намерением выиграть здесь всё и сразу. Увы, у нас нет возможности предоставить средства для этого. Не сейчас.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРангник может снова возглавить топ-клуб
Сегодня, 16:38
СлухиМЮ хочет подписать защитника из «Байера»
Сегодня, 16:22
Хави может быть уволен до лета
Сегодня, 16:10
СлухиТухель может возглавить «Барселону»
Сегодня, 14:44
СлухиКейн хочет, чтобы Моуриньо возглавил «Баварию»
Сегодня, 12:07
СлухиВ «Тоттенхэме» уверены, что Постекоглу останется в клубе
Вчера, 23:37
Сортировать
Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 14:39, ред.
Я сомневаюсь, что кто-то из именитых тренеров сейчас возглавит Барсу. Придется каталонцам звать тренера Жироны. Хотя может условный Маур согласился бы возглавить Барселону, все равно он уже ничего не потеряет.
qvsd5e74catk
qvsd5e74catk
вчера в 14:24
С одной стороны в его заявление о желании отдохнуть как-тот не очень верится.... но с другой стороны, хотя действительно ли он устал, или сдался в соревновании не только с Гвардиолой, но и обстоятельствами?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 14:23
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 13:51
    Клопп бы и так не возглавил т.к. сказал, что ему нужен перерыв, а у Деку хватило мозгов добавить, что в любом случае дядя Юра к ним бы ни пришел сейчас т.к. у них тупо нет бабла, чтоб нанять его - португальский умище!
    R. Carlos
    R. Carlos
    вчера в 13:36
    Ну и отлично
    Пусть гениальный Хави тренирует дальше
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     