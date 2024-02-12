Деку сообщил, что Клопп не возглавит «Барселону» в ближайшее время

Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о возможном приглашении в клуб главного тренера «Ливерпуля» .

Он сообщил, что желает отдохнуть от тренерской работы на какое-то время.

У нас непростая финансовая ситуация, и это одна из причин, по которой клуб меня пригласил. Мы не можем тратить столько же денег, сколько другие богатые клубы, и это огорчает любого тренера, который приходит сюда с намерением выиграть здесь всё и сразу. Увы, у нас нет возможности предоставить средства для этого. Не сейчас.