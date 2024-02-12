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Руководство «Баварии» думает о возможном приглашении Моуриньо

вчера, 12:22

Руководство «Баварии» рассматривает возможность приглашения на пост наставника команды экс-тренера «Ромы» Жозе Моуриньо.

Боссы мюнхенцев недовольны текущими результатами коллектива, португалец имеет шансы возглавить команду летом.

По слухам, Моуриньо уже учит немецкий язык.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:48
Богданыч не гость ....леги приходят и уходят...а Богданыч рулит...
Вчера три самолёта аргентинцев...
Сегодня два парома бразильцев...
Завтра ещё кого нибудь...
Ему то что...он дома...вот Маур в странные гости собрался...думаю понапрасну...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
Ну да, ну да...
То то я погляжу, как БраЗилоГоворящиЙ Семак ну прямо таки растерян (как монах в бор.деле), находясь порядка 9-ти месяцев в году в окружении зажигательной Самбы.)))

СеРёжа то наш, в отличии от Маура, однозначно в своей песочнице куличи мастрячит, - она же, в отличии от Баварии, с подогревом!
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 23:25
Подойдёт не подойдёт, пусть назначают, а там посмотрим.
Бавария уже всех перепробовала.
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:09
По крайней мере было бы интересно посмотреть на Баварию с Моуриньо и на Моуриньо с Баварией
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:01, ред.
Что португалоязычный там будет делать ???
У Баварии ни бразильцев ни аргентинцев ни испанцев ни португальцев......
Он со своим карнавало-корридным менталитетом и характером вообще зачахнет у чопорных и пунктуальных немцев....

Бразильцы,аргентинцы,испанцы,португальцы играют в футбол....а немцы в него работают....

Очень уважаю Маура....но в истории с Баварией...всё же кажется что "он из другой песочницы"....
Capral
Capral ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 20:50
Нет, я как раз, о другом. Я, о том, что Дортмунд ,сам подарил Салатницу Баварии, когда, никто уже не сомневался, что, именно Боруссия станет чемпионом.
Roger Young
Roger Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:47
Как и всегда. Без конкуренции)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:14
Бавария играла в футбол Жозе после Хитцфельда. Возможно что-то из этого получится, все потому, что Бавария при Магате играла в футбол Жозе в середине 2000-х, но результат был у Жозе, который выиграл ЛЧ с Порту, а Магат дальше 1/4 ЛЧ не мог пройти. Все таки как-то заряжать на матч и готовить команду к тому чтобы не пропустили гол Жозе умеет, а для Баварии важен результат.
shur
shur
вчера в 20:07
...да,спасибо за мнение...!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:05, ред.
Прочитал всю ветку..., цепануло.

Глубоко уважаю Моуриньо. Тут некоторые забывают, что Жозе является не только высококлассным тренером, но и футбольным теоретиком. Многие тренеры, соревнуясь с ним в матчах по части стратегии, просто не успевали реагировать на смену схем по ходу игры и полиритмию, которые его подопечные показывали в ограниченном отрезке времени тайма: команда могла искусственно отдать инициативу и сесть в глухой деф., а потом, в мгновении ока обрушить на соперника ряд стремительных атак..., в результате чего оппонента, такая смена игровых жанров, просто выводила из равновесия...
Много чего он Знает..., и многому молодых может научить.

Ну и самый главный его козырь - Жозе знает стиль игры своего соперника. Португалец исколесил все топ чемпионаты Европы и впитал в себя как губка всю изнанку футбольного бытия - от современных топ-доминаторов футбола, начиная с РМ, и кончая футбольной посредственностью - затхлой Ромой.
Нет для него тайн, покрытых мраком. Даже имея футбольный материал чуть выше среднего, он вылепит из г...на конфету и даст результат.

P.S. В контексте же прихода Особенного в Баварию..., я бы этого, на его месте делать посреди сезона не стал. Летом, если тому будут способствовать обстоятельства, да, - самое время.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:02
Кто из нас может сказать и не ошибиться в своём мнении, какой тренер нужен "Баварии" в настоящее время? Никто, так как мы не знаем многих факторов, влияющих на игру команды. Не всегда она зависит от тренера. Может, команде нужен другой психолог, а не тренер - мотиватор, каковым является португалец. Лично я никогда не буду уверен в выборе тренера для той или иной команды. Только время сможет рассудить, кто прав или виноват.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:54
Еще раз, Приветище- Дружище!!!
Да, понятно- Бавария главная команда страны. Ничего трагического не случится, даже, если Бавария в этом годе не станет чемпионом. Но разобраться, в причинах неудач надо. Много пишется- о проблемах, причинах. Не знаю, не знаток немецкого футбола, чтобы утверждать, чтото определенно. Даже, когда смотрю футбол Баварии, то разные комментаторы немецкие, по разном анализируют, у каждого свое мнение...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:52
Маур явно не для Баварии.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:37
...привет из Столицы! Маур для меня, сколько его знаю,какой то
определённо странный,не могу чётко описать,соглашусь с мнением,
но Бавария это Немецкая Нация во все красе, не знаю...!!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:27
Обыкновенный умеет вешать лапшу.
Capral
Capral ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:50
Взяли то взяли, но как?
Roger Young
Roger Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:44
В прошлом году смогли взять чемпионство, поэтому все не так плохо
Capral
Capral ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:39
Бавария, уже год хромает на обе ноги. Увы, но- это горькая действительность...
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:29
Вот это хорошие новости. С ним интрига в Германии вернется) Если сейчас Бавария хромает на одну ногу, то с Моуриньо будет хромать на две ноги ))
Capral
Capral ответ therapy (раскрыть)
вчера в 16:48
Спорить не буду- возможно, Вы правы.
zim289
zim289
вчера в 16:47
Без Моуриньо футбол неполноценен)
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:38, ред.
Поработав во многих клубах Жозе изменился и что не самое приятное он потерял себя, верней свой футбол... Вспомните Порту и Интер две разные команды, два разных чемпионата, но футбол у Жозе был похож, со своими штрихами и отличим от всего остального, Скажу больше что Жозе наверное как ни кто подходит на данный момент Баварии... при дисциплине Баварии, ведь я уже писал что на мой взгляд Байеру проиграла не Бавария, а Тухель. он не был готов после двух встречных атак. футболисты не знали что делать потому что тренер не знал, держали Вирца и Адли, а в итоге было подключение защиты. И Мюллер здесь не причем если тренер практически ошибся во всех своих поправках в матче. Думаю Бавария это клуб Жозе.
Capral
Capral
вчера в 16:32
Вот, сейчас, появилось сообщение в немецкой прессе, о, восьми причинах, неудач Баварии. Как не парадоксально, но первой из них- называется отсутствие полноценного лидера на поле. Вторая- несоответствие, между ведением игры и тренировками. Третья проблема- разногласия в игре, между Сане и Мусиалой, ну и тд...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:30
Вот именно.
DXTK
DXTK
вчера в 16:22
А почему бы Баварии не вернуть обратно Флика?
Capral
Capral
вчера в 16:00
Гражданин Кандауров, про историческую родину, именно вам, лучше не вспоминать... А если вы, так сильны, в теме про Маура, будьте любезны, поведайте, всем присутствующим ваши знания. Пожалуйста.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:57
Герр.Кордаш! Эко тебя зацепило, что понесло на историческую родину. Бывает, когда по сути сказать нечего. Я высказался о личности тренера Моуриньо. Павел меня поддержал. Причем здесь кордаш? Совет. Когда не в теме, то лучше промолчать. За........ сойдешь
Capral
Capral
вчера в 15:46
Гражданин Кандауров, у вас получается, как в бессмертной советской классике "Иван Васильевич меняет профессию"- "Так как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь"?!

Ваш разговор с Павлом, носит вид "испорченного телефона". Всем понятно, кому адресованы ваши слова... Поэтому, любезный Анатолий, с вашего позваления, напомню вам баннер, в аэропорту "Бен Гурион"- "Еврей, приезжающий в Израиль, не думай, что ты умнее всех- здесь, все такие"!

Будьте здоровы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:38, ред.
Герр. Кордаш. Мы обсуждаем личность тренера Моуриньо А если вас потянуло блеснуть эрудицией в иной сфере, то это не мои проблемы. А вмешиваться в мою дискуссию с другим человеком - это дурной тон. Мы с Павлом сами разберемся без "адвокатов"
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:23
А что,можно было бы и попробовать.
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