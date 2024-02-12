Руководство «Баварии» думает о возможном приглашении Моуриньо

Руководство «Баварии» рассматривает возможность приглашения на пост наставника команды экс-тренера «Ромы» Жозе Моуриньо.
Боссы мюнхенцев недовольны текущими результатами коллектива, португалец имеет шансы возглавить команду летом.
По слухам, Моуриньо уже учит немецкий язык.
И вообще, никогда не понимал термин "сбитый летчик"! Маур очень толковый, опытный и титулованный тренер, с колосальным опытом работы. Если говорить о футбольной поэзии Маура, то её никогда не было. Холодный расчет, игра на результат, точные оборонительные построения. Но по большому счету, Бавария никогда футбольным изыском и не славилась, играла в типичный немецкий футбол, который даже Гварду и Анчелотти не удалось освежить новыми идеями. Поэтому возможно Маур не худший вариант для Баварии. Но пока это только разговоры.
Т.Мюллер сегодня написал, что не может понять, что произошло в Леверкузене. Мюллер пишет, что ему стыдно появляться в соцсетях, он весь кипит и очень рассержен на самого себя.
И вообще, никогда не понимал термин "сбитый летчик"! Маур очень толковый, опытный и титулованный тренер, с колосальным опытом работы. Если говорить о футбольной поэзии Маура, то её никогда не было. Холодный расчет, игра на результат, точные оборонительные построения. Но по большому счету, Бавария никогда футбольным изыском и не славилась, играла в типичный немецкий футбол, который даже Гварду и Анчелотти не удалось освежить новыми идеями. Поэтому возможно Маур не худший вариант для Баварии. Но пока это только разговоры.
Т.Мюллер сегодня написал, что не может понять, что произошло в Леверкузене. Мюллер пишет, что ему стыдно появляться в соцсетях, он весь кипит и очень рассержен на самого себя.
Наоборот, Пеп не только ничего им не дал, но и забрал часть вертикального футбола, результатом чего стали громкие поражения в ЛЧ - его испанцы и тики-така была ей просто не нужна.
А вот сейчас вертикальный футбол просто разрушен уже, потому что в команде рулят игроки, которые ставят себя выше команды - Сане, Мусиала. И, если игрок хочет в первую очередь обыграть N игроков по пути к штрафной, то такой игрок старой "Баварии" был бы просто не нужен. Если ей и нужны были дриблеры, то только те, которые обыгрывали бы к чужим воротам, типа Рибери и Роббена.
Сейчас я даже не знаю, какой тренер вообще подойдёт "Баварии". Сначала в принципе надо продать Сане (потому что он упоротый), потому что иначе очередной тренер снова будет заложником этого типа, которому глубоко плевать на партнёров)
Наоборот, Пеп не только ничего им не дал, но и забрал часть вертикального футбола, результатом чего стали громкие поражения в ЛЧ - его испанцы и тики-така была ей просто не нужна.
А вот сейчас вертикальный футбол просто разрушен уже, потому что в команде рулят игроки, которые ставят себя выше команды - Сане, Мусиала. И, если игрок хочет в первую очередь обыграть N игроков по пути к штрафной, то такой игрок старой "Баварии" был бы просто не нужен. Если ей и нужны были дриблеры, то только те, которые обыгрывали бы к чужим воротам, типа Рибери и Роббена.
Сейчас я даже не знаю, какой тренер вообще подойдёт "Баварии". Сначала в принципе надо продать Сане (потому что он упоротый), потому что иначе очередной тренер снова будет заложником этого типа, которому глубоко плевать на партнёров)