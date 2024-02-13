Кейн хочет, чтобы Моуриньо возглавил «Баварию»

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вчера, 12:07

является одним из кандидатов на должность главного тренера «Баварии».

Нападающий мюнхенского клуба хочет, чтобы португальский специалист возглавил команду.

У Кейна сложились хорошие отношения с Моуриньо за время работы в «Тоттенхэме».