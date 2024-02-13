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Кейн хочет, чтобы Моуриньо возглавил «Баварию»

вчера, 12:07

Жозе Моуриньо является одним из кандидатов на должность главного тренера «Баварии».

Нападающий мюнхенского клуба Харри Кейн хочет, чтобы португальский специалист возглавил команду.

У Кейна сложились хорошие отношения с Моуриньо за время работы в «Тоттенхэме».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:09
Никто не вызывает столько подробнейших комментов как Наше Все - Жозе Моуриньо. Не могу согласиться, что его стиль - транспортный. Его стиль отличает примат защиты над нападением и структурированная тактика. Но это совсем не автобус!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:01
Отношения хорошие, но титулов как не было в ТТХ так и нет!
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:13
Я не располагаю такими данными как Вы, поэтому, всецело признаю Вашу правоту и осведомленность!!! Признаться, я не видел, столько матчей Маура как Вы. Помню, отдельные его игры, в Реале, помню, игры Интера против киевского Динамо... А вот его работу в Порту, я совсем не помню. У Вас очень богатая информация, практически, до мелочей, что делает Вам Честь!!! На Соккере немного людей, обладающих такими знаниями. Всегда приятно общаться со знающими людьми, приобретать необходимый новый опыт!!! Надеюсь- на новое общение!!! Я Виктор, на всякий случай...

Сегодня поболею за Реал!!! Уважаю этот Клуб, люблю, его богатейшую Историю!!!
Всех Вам Благ!! Рад знакомству!!!
therapy
therapy ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:09
Но был ещё третий Жозе с Интером
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
Я тоже не сильно интересуюсь Бундеслигой, просто Бавария играет в классическом формате с центрфорвардом. Матчи Баварии смотрю по матчам ЛЧ.
У Жозе наиболее выраженный автобус был в Порту, тогда по матчам в ЛЧ смотрел несколько матчей Порту. Порту полностью оборонялся и в атаке периодически выходил на ударную позицию Дерлей, остальные парились в (как в финской бане) в обороне. Таким образом Порту за счёт пенальти, шальных голов и рикошетов дошёл до финала и выиграл ЛЧ. Парадокс, хотя Монако играл более красочно, но проиграл финал ЛЧ без вариантов Порту. К финалу ЛЧ Жозе хорошо подготовился.
А вот в Челси у Жозе была совсем другая игра. В сезоне 2004-2005 Челси при Жозе пропустил всего 15 голов в АПЛ. Забить Челси было невероятно сложно, любой гол в ворота Челси был на вес золота. К примеру МС Гвардиолы который сделал требл пропустил 33 гола. Поэтому я сильно уважаю Рафу который смог пройти Челси в полуфинале ЛЧ, несмотря на разницу в составе Ливерпуль смог не пропустить и забить Челси. Так как не было команд которые смогли противостоять Челси в том сезоне, даже в ЛЧ, возможно только Милан.
Если Жозе поставит такой футбол Баварии, где вингеры быстро перемещались по флангам и одновременно быстро подключались центральные полузащитники Челси той эпохи, то это будет машина. Тот Челси на контратаках буквально не давал спать защите соперника, очень быстро действовали вингеры и полузащитники Челси в атаке, а в защите была стена.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:30
Добрый день!!!
Даже не буду спорить, поскольку, плохо осведомлен в немецком футболе. Сравнительно недавно, стал смотреть Бундес, да и то, только ради Тухеля. Полностью Вам доверяю. Согласен, когда у тренера не получается гаpмонизировать все линиии- это непосредственно его вина. Я ведь, тоже самое, уже два года говорю про Абаскаля, поэтому, очень хорошо понимаю и принимаю Вашу доктрину. В этом вопросе- у нас много общего. По поводу центральных нападающих, тоже, всецело разделяю Вашу точку зрения, вспоминая, форварда Баварии К.Янкера.

Что касается Маура, то, я, собственно не против него, хоть я и не болельщик Баварии. Другое дело, что, в моем понимании, он, больше закрытый тренер, нежели атакующий. Работает, примерно, в той же манере, что и Симеоне. Но, я всегда Уважительно к нему относился и отношусь, и, в силу его титулов, и в силу его футбольных знаний. Но, Маур- на любителя, не все разделяют его футбольную философию... Откровенно говоря, я, пока, нигде не встречал новостей по Мауриньо. В любом случае, если он станет тренером Баварии- интересно будет посмотреть!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:46, ред.
Здравствуйте. Бавария всегда играла через центрфорварда, тот же Левандовски который выиграл ЛЧ с Баварией при Флике, умел обострять вместе с партнёрами по команде.
Мне кажется Бавария стала меньше атаковать, нет такой мощи в атаке. Тухель их задвинул в другой футбол. И если Тухель начинает играть в атакующий футбол, начинаются проблемы в обороне. Плохо у него получается связать ряды атаки, полузащиты и защиты. Боруссия Д при Тухеле так играла, поэтому шмели не смогли выиграть Бундеслигу и часто проигрывала матчи Баварии.
Челси при Тухеле выигравший ЛЧ играл хорошо в обороне, но это было полсезона образцовой игры, когда соперник нервничал и не мог забить Челси.
Жозе всегда предан оборонительному делу и вполне возможно Бавария улучшит игру в обороне, тем самым Бавария станет по крайней мере хорошо обороняться. Хотя если взять Челси образца 2004-2005, то тот Челси был очень мобильной командой при Жозе, мог одновременно хорошо обороняться и быстро контратаковать. Автобусом назвать эту игру было сложно. Вот в Порту и в Интере это был автобус. То есть переходный момент в игре Баварии при Жозе возможно будет, когда это будет мобильная, контратакующая команда. Возможно в Порту и в Интере дело было в составе, где игроки тяжело переносились по полю, для них автобус был оптимальной игрой для результата.
5temymbhyy8p
5temymbhyy8p
вчера в 18:37
Если Жозе Моуринью возглавит «Баварию», это будет отличный выбор для клуба. Он имеет большой опыт работы и знает, как добиваться успеха. А учитывая желание Харри Кейна, это может быть хорошим знаком для будущего команды. Они оба знают, как работать вместе, так что это может быть очень удачным сочетанием.
salleeh
salleeh
вчера в 17:54
А Кейн не хочет забивать более именитым соперникам…?
x476bv2n9jru
x476bv2n9jru
вчера в 13:40
Там есть кому решать кого пригласить,не Кейна эта проблема
Capral
Capral
вчера в 13:14
Вчера были перечислены восемь причин неудач Баварии. Одна из них- большая игровая зависимость от Кейна. Сам, Кейн, в Баварии, оказался, исключительно благодаря стараниям и хлопотам Тухеля. Ну, это так- к слову...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:07
Пусть возглавит, я тоже не против !
112910415
112910415
вчера в 13:06
Харри Кейн крайне заинтересован в успехах команды !
ошибка для него смерти подобна !
поверим ему !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:58
Было бы забавно, если б он Поччетино позвал в Баварию))))
n3r8wuvyjsbk
n3r8wuvyjsbk
вчера в 12:58
Если Кейн хочет значит так и будет???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:09
Первый пролиз.
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