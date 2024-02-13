Кейн хочет, чтобы Моуриньо возглавил «Баварию»

Жозе Моуриньо является одним из кандидатов на должность главного тренера «Баварии».
Нападающий мюнхенского клуба Харри Кейн хочет, чтобы португальский специалист возглавил команду.
У Кейна сложились хорошие отношения с Моуриньо за время работы в «Тоттенхэме».
Сегодня поболею за Реал!!! Уважаю этот Клуб, люблю, его богатейшую Историю!!!
Всех Вам Благ!! Рад знакомству!!!
Сегодня поболею за Реал!!! Уважаю этот Клуб, люблю, его богатейшую Историю!!!
Всех Вам Благ!! Рад знакомству!!!
У Жозе наиболее выраженный автобус был в Порту, тогда по матчам в ЛЧ смотрел несколько матчей Порту. Порту полностью оборонялся и в атаке периодически выходил на ударную позицию Дерлей, остальные парились в (как в финской бане) в обороне. Таким образом Порту за счёт пенальти, шальных голов и рикошетов дошёл до финала и выиграл ЛЧ. Парадокс, хотя Монако играл более красочно, но проиграл финал ЛЧ без вариантов Порту. К финалу ЛЧ Жозе хорошо подготовился.
А вот в Челси у Жозе была совсем другая игра. В сезоне 2004-2005 Челси при Жозе пропустил всего 15 голов в АПЛ. Забить Челси было невероятно сложно, любой гол в ворота Челси был на вес золота. К примеру МС Гвардиолы который сделал требл пропустил 33 гола. Поэтому я сильно уважаю Рафу который смог пройти Челси в полуфинале ЛЧ, несмотря на разницу в составе Ливерпуль смог не пропустить и забить Челси. Так как не было команд которые смогли противостоять Челси в том сезоне, даже в ЛЧ, возможно только Милан.
Если Жозе поставит такой футбол Баварии, где вингеры быстро перемещались по флангам и одновременно быстро подключались центральные полузащитники Челси той эпохи, то это будет машина. Тот Челси на контратаках буквально не давал спать защите соперника, очень быстро действовали вингеры и полузащитники Челси в атаке, а в защите была стена.
У Жозе наиболее выраженный автобус был в Порту, тогда по матчам в ЛЧ смотрел несколько матчей Порту. Порту полностью оборонялся и в атаке периодически выходил на ударную позицию Дерлей, остальные парились в (как в финской бане) в обороне. Таким образом Порту за счёт пенальти, шальных голов и рикошетов дошёл до финала и выиграл ЛЧ. Парадокс, хотя Монако играл более красочно, но проиграл финал ЛЧ без вариантов Порту. К финалу ЛЧ Жозе хорошо подготовился.
А вот в Челси у Жозе была совсем другая игра. В сезоне 2004-2005 Челси при Жозе пропустил всего 15 голов в АПЛ. Забить Челси было невероятно сложно, любой гол в ворота Челси был на вес золота. К примеру МС Гвардиолы который сделал требл пропустил 33 гола. Поэтому я сильно уважаю Рафу который смог пройти Челси в полуфинале ЛЧ, несмотря на разницу в составе Ливерпуль смог не пропустить и забить Челси. Так как не было команд которые смогли противостоять Челси в том сезоне, даже в ЛЧ, возможно только Милан.
Если Жозе поставит такой футбол Баварии, где вингеры быстро перемещались по флангам и одновременно быстро подключались центральные полузащитники Челси той эпохи, то это будет машина. Тот Челси на контратаках буквально не давал спать защите соперника, очень быстро действовали вингеры и полузащитники Челси в атаке, а в защите была стена.
Даже не буду спорить, поскольку, плохо осведомлен в немецком футболе. Сравнительно недавно, стал смотреть Бундес, да и то, только ради Тухеля. Полностью Вам доверяю. Согласен, когда у тренера не получается гаpмонизировать все линиии- это непосредственно его вина. Я ведь, тоже самое, уже два года говорю про Абаскаля, поэтому, очень хорошо понимаю и принимаю Вашу доктрину. В этом вопросе- у нас много общего. По поводу центральных нападающих, тоже, всецело разделяю Вашу точку зрения, вспоминая, форварда Баварии К.Янкера.
Что касается Маура, то, я, собственно не против него, хоть я и не болельщик Баварии. Другое дело, что, в моем понимании, он, больше закрытый тренер, нежели атакующий. Работает, примерно, в той же манере, что и Симеоне. Но, я всегда Уважительно к нему относился и отношусь, и, в силу его титулов, и в силу его футбольных знаний. Но, Маур- на любителя, не все разделяют его футбольную философию... Откровенно говоря, я, пока, нигде не встречал новостей по Мауриньо. В любом случае, если он станет тренером Баварии- интересно будет посмотреть!
Даже не буду спорить, поскольку, плохо осведомлен в немецком футболе. Сравнительно недавно, стал смотреть Бундес, да и то, только ради Тухеля. Полностью Вам доверяю. Согласен, когда у тренера не получается гаpмонизировать все линиии- это непосредственно его вина. Я ведь, тоже самое, уже два года говорю про Абаскаля, поэтому, очень хорошо понимаю и принимаю Вашу доктрину. В этом вопросе- у нас много общего. По поводу центральных нападающих, тоже, всецело разделяю Вашу точку зрения, вспоминая, форварда Баварии К.Янкера.
Что касается Маура, то, я, собственно не против него, хоть я и не болельщик Баварии. Другое дело, что, в моем понимании, он, больше закрытый тренер, нежели атакующий. Работает, примерно, в той же манере, что и Симеоне. Но, я всегда Уважительно к нему относился и отношусь, и, в силу его титулов, и в силу его футбольных знаний. Но, Маур- на любителя, не все разделяют его футбольную философию... Откровенно говоря, я, пока, нигде не встречал новостей по Мауриньо. В любом случае, если он станет тренером Баварии- интересно будет посмотреть!
Мне кажется Бавария стала меньше атаковать, нет такой мощи в атаке. Тухель их задвинул в другой футбол. И если Тухель начинает играть в атакующий футбол, начинаются проблемы в обороне. Плохо у него получается связать ряды атаки, полузащиты и защиты. Боруссия Д при Тухеле так играла, поэтому шмели не смогли выиграть Бундеслигу и часто проигрывала матчи Баварии.
Челси при Тухеле выигравший ЛЧ играл хорошо в обороне, но это было полсезона образцовой игры, когда соперник нервничал и не мог забить Челси.
Жозе всегда предан оборонительному делу и вполне возможно Бавария улучшит игру в обороне, тем самым Бавария станет по крайней мере хорошо обороняться. Хотя если взять Челси образца 2004-2005, то тот Челси был очень мобильной командой при Жозе, мог одновременно хорошо обороняться и быстро контратаковать. Автобусом назвать эту игру было сложно. Вот в Порту и в Интере это был автобус. То есть переходный момент в игре Баварии при Жозе возможно будет, когда это будет мобильная, контратакующая команда. Возможно в Порту и в Интере дело было в составе, где игроки тяжело переносились по полю, для них автобус был оптимальной игрой для результата.
Мне кажется Бавария стала меньше атаковать, нет такой мощи в атаке. Тухель их задвинул в другой футбол. И если Тухель начинает играть в атакующий футбол, начинаются проблемы в обороне. Плохо у него получается связать ряды атаки, полузащиты и защиты. Боруссия Д при Тухеле так играла, поэтому шмели не смогли выиграть Бундеслигу и часто проигрывала матчи Баварии.
Челси при Тухеле выигравший ЛЧ играл хорошо в обороне, но это было полсезона образцовой игры, когда соперник нервничал и не мог забить Челси.
Жозе всегда предан оборонительному делу и вполне возможно Бавария улучшит игру в обороне, тем самым Бавария станет по крайней мере хорошо обороняться. Хотя если взять Челси образца 2004-2005, то тот Челси был очень мобильной командой при Жозе, мог одновременно хорошо обороняться и быстро контратаковать. Автобусом назвать эту игру было сложно. Вот в Порту и в Интере это был автобус. То есть переходный момент в игре Баварии при Жозе возможно будет, когда это будет мобильная, контратакующая команда. Возможно в Порту и в Интере дело было в составе, где игроки тяжело переносились по полю, для них автобус был оптимальной игрой для результата.
ошибка для него смерти подобна !
поверим ему !
ошибка для него смерти подобна !
поверим ему !