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В «Сабахе» прокомментировали слухи о переговорах с Кержаковым

вчера, 15:36

Пресс-атташе «Сабаха» Эльнур Гамидов опроверг переговоры с бывшим тренером сербского «Спартака» Александром Кержаковым.

Разговоров о назначении Александра Кержакова на должность главного тренера в «Сабахе» не было.

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Все комментарии
yk738tqwfgf8
yk738tqwfgf8
вчера в 19:14
Денег у Сабаха на это нет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:27
Кержаков не попал в Сабах.
Умение "НЕ ПОПАДАТЬ" не пропьешь...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:39
Ну вот ни каких разговоров не было , а на Сашка уже "всех собак спустили" в обсуждениях...)
shlomo
shlomo
вчера в 16:36
И откуда взялся Сабах???? ... вроде как нигде конкретики о нем и Саньке не проходило.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:12
Боязливый какой то тренер Саша...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:51
Как прогнозировать плей офф ?
ntzxb37unzb3
ntzxb37unzb3
вчера в 15:47
А зря, Александр уже опыта под набрался
7w4xcbz63r3f
7w4xcbz63r3f
вчера в 15:47
Также опроверг информация и сам Кержаков. Вот как это было
bm9xknu7gu89
bm9xknu7gu89
вчера в 15:44
Значит заботятся в Сабахе о околостадионных воробьях
Гость
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