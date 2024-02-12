В «Сабахе» прокомментировали слухи о переговорах с Кержаковым

Пресс-атташе «Сабаха» Эльнур Гамидов опроверг переговоры с бывшим тренером сербского «Спартака» Александром Кержаковым.
Разговоров о назначении Александра Кержакова на должность главного тренера в «Сабахе» не было.
Пресс-атташе «Сабаха» Эльнур Гамидов опроверг переговоры с бывшим тренером сербского «Спартака» Александром Кержаковым.
Разговоров о назначении Александра Кержакова на должность главного тренера в «Сабахе» не было.
Умение "НЕ ПОПАДАТЬ" не пропьешь...
Умение "НЕ ПОПАДАТЬ" не пропьешь...
https://youtu.be/sxqf4uyelUE