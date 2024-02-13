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ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиМедийная футбольная лига 2023. 4 сезон

У Каряки зимой были предложения от клубов Второй лиги

вчера, 21:25

Главный тренер команды Медиалиги «Родина Медиа» Андрей Каряка рассказал о предложениях, которые получил зимой.

Основателями клуба являются рэпер T-Killah (Александр Тарасов) и бывший футболист Дмитрий Тарасов.

Мы вместе с «Родиной Медиа» выиграли турнир в Абу-Даби. В целом Медийная лига растёт, развивается, добавляется много болельщиков, первый зарубежный турнир, двигаются в правильном направлении. Хотят ещё привлекать сборные, есть куда расти. Зимой предложения были. Это несколько клубов Второй лиги, летом был вариант с Первой лигой, в РПЛ был вариант только помощником, но я пока здесь.

Мне интересно заниматься любимым делом, в данный момент получаю удовольствие от медиафутбола, у меня нет проблем с этим. Я не буду говорить, что работа в медийном клубе интереснее работы в клубе Второй лиги, это в любом случае профессиональный футбол, а здесь медиафутбол. Может, я и пойду во Вторую лигу работать, но пока меня здесь всё устраивает. Всё-таки мы тесно сотрудничаем с «Родиной», практически одна структура, часто пересекаемся, пытаемся развивать, чтобы болельщики подтягивались. Я не знаю, через сколько вернусь в профессиональный футбол, вдруг сейчас поступит какое-то хорошее предложение, тогда я приду к T-Killah и Дмитрию Тарасову, расскажу про ситуацию.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:55
настоящему футбольному человеку трудно без футбола
tg6acw7ahadd
tg6acw7ahadd
сегодня в 04:39
Просто он испугался идти на дно российского футбола.
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ p8rdbdrf2gum (раскрыть)
вчера в 23:11
Насколько я понял, он говорит о тренерском деле. Играть уже не собирается...
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:37
Баловство какое то. Какие то параллельные турниры устраивают...
p8rdbdrf2gum
p8rdbdrf2gum
вчера в 21:31
Андрюше пора бы уже отдыхать и на трибунах смотреть как играют другие...
Гость
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