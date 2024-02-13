У Каряки зимой были предложения от клубов Второй лиги

Главный тренер команды Медиалиги «Родина Медиа» рассказал о предложениях, которые получил зимой.

Основателями клуба являются рэпер T-Killah (Александр Тарасов) и бывший футболист Дмитрий Тарасов.

Мы вместе с «Родиной Медиа» выиграли турнир в Абу-Даби. В целом Медийная лига растёт, развивается, добавляется много болельщиков, первый зарубежный турнир, двигаются в правильном направлении. Хотят ещё привлекать сборные, есть куда расти. Зимой предложения были. Это несколько клубов Второй лиги, летом был вариант с Первой лигой, в РПЛ был вариант только помощником, но я пока здесь.

Мне интересно заниматься любимым делом, в данный момент получаю удовольствие от медиафутбола, у меня нет проблем с этим. Я не буду говорить, что работа в медийном клубе интереснее работы в клубе Второй лиги, это в любом случае профессиональный футбол, а здесь медиафутбол. Может, я и пойду во Вторую лигу работать, но пока меня здесь всё устраивает. Всё-таки мы тесно сотрудничаем с «Родиной», практически одна структура, часто пересекаемся, пытаемся развивать, чтобы болельщики подтягивались. Я не знаю, через сколько вернусь в профессиональный футбол, вдруг сейчас поступит какое-то хорошее предложение, тогда я приду к T-Killah и Дмитрию Тарасову, расскажу про ситуацию.