Жирков: «На самом деле тренировать — тяжёлая работа»

Бывший игрок сборной России сообщил, что пока не готов к самостоятельной тренерской работе.

Я себя не представлял в качестве главного тренера. Ни в Первой, ни во Второй лиге или молодёжке. Я не представляю, что стою на бровке, в раздевалке. Может быть, как помощник, но как главный тренер, думаю, ещё ментально пока не готов.

Раньше представлял, когда был футболистом. Выходишь на тренировку, ничего делать не надо, квадраты поставил, и вы поиграли. На самом деле тренировать — тяжёлая работа.