Жирков: «На самом деле тренировать — тяжёлая работа»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков сообщил, что пока не готов к самостоятельной тренерской работе.
Я себя не представлял в качестве главного тренера. Ни в Первой, ни во Второй лиге или молодёжке. Я не представляю, что стою на бровке, в раздевалке. Может быть, как помощник, но как главный тренер, думаю, ещё ментально пока не готов.
Раньше представлял, когда был футболистом. Выходишь на тренировку, ничего делать не надо, квадраты поставил, и вы поиграли. На самом деле тренировать — тяжёлая работа.
Напомним, в феврале 2023 года Жирков объявил о завершении карьеры игрока.
Но вы же можете, если не искоренить, то хотя бы ограничить степень такого проявления, не так ли ?
Ведь с сегодняшней ситуацией предельно ясно, кто этим занимается.
Но вы же можете, если не искоренить, то хотя бы ограничить степень такого проявления, не так ли ?
Ведь с сегодняшней ситуацией предельно ясно, кто этим занимается.
За ситуацией с дизлайками следим, но в этом плане особенно ничего не сделать, если один из пользователей или несколько пользователей захотят такое провернуть. Но так же как и дизлайки лайки не запрещены с разных аккаунтов одного и того же пользователя.
За ситуацией с дизлайками следим, но в этом плане особенно ничего не сделать, если один из пользователей или несколько пользователей захотят такое провернуть. Но так же как и дизлайки лайки не запрещены с разных аккаунтов одного и того же пользователя.