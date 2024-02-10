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Жирков: «На самом деле тренировать — тяжёлая работа»

вчера, 14:24

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков сообщил, что пока не готов к самостоятельной тренерской работе.

Я себя не представлял в качестве главного тренера. Ни в Первой, ни во Второй лиге или молодёжке. Я не представляю, что стою на бровке, в раздевалке. Может быть, как помощник, но как главный тренер, думаю, ещё ментально пока не готов.

Раньше представлял, когда был футболистом. Выходишь на тренировку, ничего делать не надо, квадраты поставил, и вы поиграли. На самом деле тренировать — тяжёлая работа.

Напомним, в феврале 2023 года Жирков объявил о завершении карьеры игрока.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:59
вероятно, из Юры не получится тренера
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:36
И вам здравия.

Но вы же можете, если не искоренить, то хотя бы ограничить степень такого проявления, не так ли ?
Ведь с сегодняшней ситуацией предельно ясно, кто этим занимается.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:29
Доброго дня.

За ситуацией с дизлайками следим, но в этом плане особенно ничего не сделать, если один из пользователей или несколько пользователей захотят такое провернуть. Но так же как и дизлайки лайки не запрещены с разных аккаунтов одного и того же пользователя.
d8xhyxts4n5y
d8xhyxts4n5y
вчера в 14:26
Скажите это шахтёру!
Гость
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