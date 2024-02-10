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Главный тренер 2DROTS назвал причины, по которым не возглавил «Енисей»

вчера, 14:19

Главный тренер команды Медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, что отказался возглавить «Енисей» по семейным обстоятельствам.

Я долго думал о переходе в «Енисей», полтора месяца было на раздумье, у меня в семье есть определённые проблемы, было бы неправильно оставить отца в данном случае. Уезжать туда и перевозить отца — он из Марьина переезжал тяжело на Волоколамку, а тут в Красноярск, тем более перелёты. Я был сейчас в Казахстане на турнире, просил товарища ухаживать за отцом.

Вторая причина — непонятно по задачам, всегда интересно в команде, которая ставит высокие задачи, в данном случае — выход в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). В «Енисее» он был запланирован на 2028 год, контракт был предложен на полтора года, как я могу выходить [в РПЛ], если соглашение закончится? Что касается футболистов, то у них контракты заканчиваются в мае, то есть новую команду набирать. Много таких непонятных вещей, которые можно было решить. Но первая причина, конечно, главная.

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Все комментарии
5ksv77uqx6k2
5ksv77uqx6k2
вчера в 17:57
Уверен, что под его руководством команда смогла бы достичь больших успехов и выйти в РПЛ раньше намеченного срока.
we2zepb3cxxr
we2zepb3cxxr
вчера в 14:27
Красноярск, это вам не Москва.
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