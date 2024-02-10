Главный тренер 2DROTS назвал причины, по которым не возглавил «Енисей»

Главный тренер команды Медиалиги 2DROTS рассказал, что отказался возглавить «Енисей» по семейным обстоятельствам.

Я долго думал о переходе в «Енисей», полтора месяца было на раздумье, у меня в семье есть определённые проблемы, было бы неправильно оставить отца в данном случае. Уезжать туда и перевозить отца — он из Марьина переезжал тяжело на Волоколамку, а тут в Красноярск, тем более перелёты. Я был сейчас в Казахстане на турнире, просил товарища ухаживать за отцом.