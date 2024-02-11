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Дасаев заявил о желании продолжить тренерскую работу

вчера, 13:55

Двукратный чемпион Советского Союза Ринат Дасаев готов рассмотреть предложения о тренерской работе.

Лично я могу тоже поработать, если мне предложат. Продолжаю курировать направление вратарей в академии «Спартака». Я отношусь к этому хорошо. Как в фильме «Москва слезам не верит», когда Баталов сказал, что, когда я прихожу, начинают всё крутиться. Так же и у меня, дети начинают тренироваться, они прогрессируют, становятся лучше, провожу практически все дни с ними.

Дасаев работал тренером вратарей в «Севилье», «Спартаке-2», сборной России и «Торпедо».

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Дасаев Ринат
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:22
пусть всё получится у Рината !
Capral
Capral
вчера в 14:25
Большего, понтовилы вратаря, чем Дасаев- в советском футболе не было. Но, когда ловил кураж- был НЕПРОБИВАЕМ!!! Одно было плохо- никогда не бросался в ноги нападающим соперника руками, только ногами вперед, за что, В.Н.Маслаченко, его постоянно критиковал .Дасаев -замечательный вратарь, выдающийся!!! Помню его игру и никогда не забуду!!! Ошибки были, и курьезные, как на пример в Киеве, в 1980-м. Но в целом- великолепный кипер, настоящий спартаковец!!! Удачи, Дасаеву, где бы он не работал!!!!!!!
qdmskjhm4ck4
qdmskjhm4ck4
вчера в 14:16
Мне кажется раньше надо было начинать, а так только вратарями
2hg65949bv4z
2hg65949bv4z
вчера в 14:15
Его опыт многим бы помог
Гость
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