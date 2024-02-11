Дасаев заявил о желании продолжить тренерскую работу

Двукратный чемпион Советского Союза готов рассмотреть предложения о тренерской работе.

Лично я могу тоже поработать, если мне предложат. Продолжаю курировать направление вратарей в академии «Спартака». Я отношусь к этому хорошо. Как в фильме «Москва слезам не верит», когда Баталов сказал, что, когда я прихожу, начинают всё крутиться. Так же и у меня, дети начинают тренироваться, они прогрессируют, становятся лучше, провожу практически все дни с ними.