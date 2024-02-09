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Титов: «Идеальной кандидатурой на пост тренера „Спартака“ является Тихонов»

вчера, 17:27

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов считает, что главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов смог бы работать в качестве наставника «красно-белых».

Я как‑то раз озвучивал, что идеальной кандидатурой для «Спартака» является Тихонов, но мое мнение вряд ли кому интересно в клубе. Надеюсь, успешная работа в «Енисее» станет сигналом для руководителей «Спартака» и они обратят внимание на легенду. Последние годы «Спартак», как правило, тренируют молодые иностранцы без серьезного опыта работы, а Тихонов по возрасту в эту когорту не вписывается.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:24
Тихонов не потянет Спартак. В Спартаке нужен агрессивный, креативный наставник.
112910415
112910415
вчера в 19:37
предельно достойный человек !
но в Спартаке да под постоянным давлением ...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:00
Странно, что он не назначен на эту должность.
Capral
Capral
вчера в 18:06
Очень Уважаю Тихонова!!! И, как игрока помню, и как тренера. Настоящий спартаковец, истинный спартаковский дух и спартаковская закваска!!! Тренер неплохой, но, я не очень уверен, что он готов к такой должности, как возглавить Спартак. Большие клубы он не тренировал самостоятельно, а значит и опыта должного не имеет, а Спартак- это ВЫЗОВ!!! Ну и конечно, после того, "что", сейчас работает в Спартаке, нужен большой тренер, чтобы поднять команду из руин, куда загнал её рыжий!!! А, Тихонов, как мне кажется, пока не очень готов и прежде всего морально... Но, если сложится у него работа в этой должности, от всей души- пожелаю ему УДАЧИ!!!!!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:44
Было бы неплохо посмотреть на работу Тихонова в Спартаке.
wk3b35qg3jne
wk3b35qg3jne
вчера в 17:38
Ну по крайней мере эту кандидатуру поддержат все спартачи, как и Карпина тоже.
Гость
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