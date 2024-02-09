Титов: «Идеальной кандидатурой на пост тренера „Спартака“ является Тихонов»

Экс-игрок «Спартака» считает, что главный тренер «Енисея» смог бы работать в качестве наставника «красно-белых».

Я как‑то раз озвучивал, что идеальной кандидатурой для «Спартака» является Тихонов, но мое мнение вряд ли кому интересно в клубе. Надеюсь, успешная работа в «Енисее» станет сигналом для руководителей «Спартака» и они обратят внимание на легенду. Последние годы «Спартак», как правило, тренируют молодые иностранцы без серьезного опыта работы, а Тихонов по возрасту в эту когорту не вписывается.