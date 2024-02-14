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Машину Промеса прослушивали с лета 2020 года

вчера, 13:52

Машину нападающего «Спартака» Квинси Промеса прослушивали с июня 2020 года по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба суда в Амстердаме.

Mercedes-Benz AMG A35 с номерным знаком [номерной знак] прослушивается с 17 июня 2020 года. На этом автомобиле в то время находился подозреваемый. 11 июля 2020 года собеседник подозреваемого спрашивает: «Вы больше зарабатываете, играя в футбол или занимаясь бизнесом?» На что подозреваемый отвечает: «Занимаюсь бизнесом».

Напомним, Промес был приговорён к тюремному заключению.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:35
цитата забавная, конечно
Futurista
Futurista
вчера в 14:02, ред.
"На что подозреваемый отвечает: «Занимаюсь бизнесом»."...ну все дело раскрыто, подумали голландские следователи...какой еще бизнес может быть у футболиста в Голландии?)...

Scorp689
Scorp689
вчера в 13:58
Понять и простить гражданина России...
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