Машину Промеса прослушивали с лета 2020 года

1707907929

вчера, 13:52

Машину нападающего «Спартака» прослушивали с июня 2020 года по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба суда в Амстердаме.

Mercedes-Benz AMG A35 с номерным знаком [номерной знак] прослушивается с 17 июня 2020 года. На этом автомобиле в то время находился подозреваемый. 11 июля 2020 года собеседник подозреваемого спрашивает: «Вы больше зарабатываете, играя в футбол или занимаясь бизнесом?» На что подозреваемый отвечает: «Занимаюсь бизнесом».

Напомним, Промес был приговорён к тюремному заключению.