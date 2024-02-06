Промес должен выплатить компенсацию своему двоюродному брату

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вчера, 17:32

Суд в Амстердаме постановил, что нападающий «Спартака» должен выплатить компенсацию своему двоюродному брату.

В июле 2020 года футболист во время ссоры ударил ножом родственника в ногу.

Пока неизвестно, какая именно сумма должна быть выплачена, для определения этого должен пройти соответствующий процесс. Двоюродный брат игрока и его адвокат Иегуди Мошкович сообщают, что хотят потребовать много сотен тысяч долларов. По оценкам юристов Промеса, эта сумма будет в разы меньше.

Ранее суд предоставил сторонам возможность совместно прийти к решению, но этого не произошло. После телефонного разговора со своим клиентом адвокаты спортсмена заявили, что у них нет желания решать дело самостоятельно, и поэтому суд должен вынести решение. Промес придерживается позиции, что он не сделал ничего противоправного и, по мнению его адвокатов, не готов идти на соглашения.

19 июня 2023 года амстердамский суд приговорил форварда московского клуба к 18 месяцам тюремного заключения. Квинси подал апелляцию на это решение. Пострадавший же сообщил суду, что всё ещё борется с последствиями ножевого ранения, как физически, так и морально. Также он больше не может работать. Он хотел бы увидеть урегулирование вопроса, чтобы можно было продолжать свою жизнь.