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Промес должен выплатить компенсацию своему двоюродному брату

вчера, 17:32

Суд в Амстердаме постановил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес должен выплатить компенсацию своему двоюродному брату.

В июле 2020 года футболист во время ссоры ударил ножом родственника в ногу.

Пока неизвестно, какая именно сумма должна быть выплачена, для определения этого должен пройти соответствующий процесс. Двоюродный брат игрока и его адвокат Иегуди Мошкович сообщают, что хотят потребовать много сотен тысяч долларов. По оценкам юристов Промеса, эта сумма будет в разы меньше.

Ранее суд предоставил сторонам возможность совместно прийти к решению, но этого не произошло. После телефонного разговора со своим клиентом адвокаты спортсмена заявили, что у них нет желания решать дело самостоятельно, и поэтому суд должен вынести решение. Промес придерживается позиции, что он не сделал ничего противоправного и, по мнению его адвокатов, не готов идти на соглашения.

19 июня 2023 года амстердамский суд приговорил форварда московского клуба к 18 месяцам тюремного заключения. Квинси подал апелляцию на это решение. Пострадавший же сообщил суду, что всё ещё борется с последствиями ножевого ранения, как физически, так и морально. Также он больше не может работать. Он хотел бы увидеть урегулирование вопроса, чтобы можно было продолжать свою жизнь.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:10
Сознательно всегда обхожу эту тему. Мне как болельщику Спартака стыдно просто туда смотреть. Я вот люблю Антоху, он игрок уровня каких больше то в нашем чемпионате почти что и нет. Даже если вина его минимальна - но дыма без огня всё равно не бывает, и я всё равно думаю уважающий себя клуб должен был бы позаботиться о своей репутации и отказаться от такого спорного игрока в команде. Но, блин, как же не хочется это признавать когда речь об Антоне Квинси Промесе - это настоящая внутренняя борьба.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 17:42
- Офигенно запутанная история, прямо хоть фильм снимай! Пару слов позвольте сказать... У богатых людей всегда вдруг появляется куча родственников. А у Очень Богатых - Очень большая куча. Вот лет 10-15-20-30 назад их ну совсем не было! А стоило разбогатеть - БАЦ! - я ваша тётя! И всем родственникам нужно только одно - отстегни и мне долю, мы же родня. Ну парень поделился немного, по-семейному, и говорит: родня, вы уж тоже как-то там зарабатывайте себе на жизнь, я один вас всех не прокормлю... Кто-то понял и "отвалил" в сторону, а наглый двоюродный братан решил до конца "доить" более успешного родственника. Вот у мужика нервы и не выдержали... Он может так и не планировал поступить, но на кухне, при мужском разговоре, за рюмкой абсента, спор зашёл не в то русло. А под рукой - сковорода, табуретка, ложка, вилка, нож. И случилось то, что случилось...
- Как вам такой сценарий?
Интерес
Интерес ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 13:40
Да будя выгораживать цветущий "Райский Сад",из которого тянет будоражащим сознание дымком! Просто время не настало,будет и это.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 13:20
То в распространении чего он замешан в Нидерландах запрещено.
Интерес
Интерес ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 12:49
По этому вопросу претензии государства Нидерланды к Промесу могут носить только "стерильный характер" :Почему ты покусился на эксклюзивное право государства завозить на его территории разрешённую к употреблению законодательно ДУРЬ?Да ещё,возможно,налоги с прибыли не заплатил.Щас просчитают убытки и в резолютивной части решения суда будет фигурировать эта сумма!
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 10:34
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 10:27
По "накалу", да. )
Интерес
Интерес ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:26
"Это другое!".
Zak11
Zak11
вчера в 23:10
Да братишка бабла захотел просто стрясти. Видимо была провокация, может даже сам себе нож в ногу вогнал. Никто из нас свечку не держал. А по поводу кокса - та же история, вы же не знаете на самом деле было это или не было
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:58, ред.
Вы меня конечно простите, но верить и рдеть за правосудие по проблеме с Законом у Промеса, в свете последних событий..., это то же самое, что верить в Фемиду по отношению к человеку, находящегося на вертеле у людоедов Амазонии...
Futurista
Futurista
вчера в 21:47, ред.
Адвокат Иегуди Мошкович сообщает, что они хотят потребовать много сотен тысяч долларов...Ой-вей!...кто бы сомневался)...
goodmonter
goodmonter
вчера в 20:38
Тру гангста пощадил брата, а он после этого мусорнулся. "Шоколад ни в чем не виноват! "
True Story
True Story
вчера в 20:35
Надо было Промесу еще банк грабануть, а что, что же тут противозаконного). В Спартаке же прикроют)
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:28
Кузен назвал его земляным русским червяком.
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:27
...и будет ли к тому времени эта Нидерландия существовать,или "британские учёные" правы-это новая Атлантида!?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:23
Юрий Сенатов 1 87 / 263
Срок давности по таким делам в Нидерландах 18 лет. Доживет Промес в РФ до таких лет?
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:19
А я сказал что то о оправдании Промеса? Я сказал, что Промес, скорее всего, не от удовольствия вогнал нож в ногу, значит что то взорвало его на этот поступок.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:06
ANATOLY KANDAUROV Алаверды от меня!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:48
Предлагаю не переживать за судьбу Квинси. Всё у него будет хорошо. Закончит заочно Московский областной институт физкультуры ( или уже университет ? ), будет тренировать женскую команду из Долгопрудного, обзаведётся семьёй, автомашиной "Лада", 3-х комнатной квартирой с улучшенной планировкой, научится готовить селёдку под шубой... в общем, станет исконно русским. Все его неблаговидные поступки уйдут в небытие, и он спокойно вернётся в неблагополучную страну под названием Нидерланды. Только ему надо узнать, существует ли в ней срок давности за распространение наркотиков.
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:46
А начинается всё с разделки жирафа на глазах у детей, якобы в целях изучения анатомии животного.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:41
Не исключено и даже вероятно на это и расчет.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:36
О неспешности судопроизводства Нидерландов я знаю. Возможно, пока дела по Промесу будут проходить все стадии судопроизводства, он уже закончит карьеру футболиста.)
adekvat
adekvat
вчера в 18:35
Ни чего противоправного, воткнуть нож в ногу, нравится мне Голландия. Пошел в бар курнул, вышел ткнул ножом кому ни будь в ногу, и тебе за это ни чего не будет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:23, ред.
Так может Промесу тогда медаль за это дадим и гражданство в подарочной упаковке?
Промес не просто с ним поссорился, а вогнал нож в ногу.
К примеру убили человека и все решили, что убитый был нехорошим человеком и что убийцу надо простить?
Нельзя так просто хвататься за нож и безнаказанно резать людей и неважно какие они хорошие или плохие.
Промес давно понял, что ему придётся отвечать по полной и решил сбежать, кстати если бы не этот случай, то он не вернулся бы в Спартак.
А компенсацию скорее всего уже суд определит, но Промес и этого не будет платить будет как крыса бегать всю жизнь.
Если есть недвижимость в Европе возможно отнимут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:22
Я полагаю ты шутишь? Если да, то не совсем удачно!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:21
Давай я тебе поясню. Дело о поножовщине имеет два тома. 1 дело гражданское о сумме компенсации. Именно о нем и идет речь. А второе уголовное, по которому суд дал ему 1,5 года, но приговор не вступил в законную силу, т.к им подана апелляция. Когда ее рассмотрят. то он получит и срок и необходимость компенсации. А второе по наркоте рассмотрено, но до решения еще дело не дошло. Прокурор потребовал 9 лет, но еще приговора нет пока. Приговор суд выносит с учетом мнения и прокурора и защиты Промеса. 14феараля будет приговор. Если он не устроит Промеса, то и по этому деду будет апелляция. Судопроизводство у них очень неспешное, может годами длится. Но срока давности по этому делу нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:16
Линия защиты Промеса понятна....
Если Промес скажет что после удара ножом "он не сделал ничего противоправного"...его признают невминозом...и прекратят дело....
lotsman
lotsman
вчера в 18:00
Промес гнёт свою линию, может в этом деле не всё надо валить на него, Может братец тот ещё фрукт и довёл Промеса до такого действия, раз Квинси даже договариваться на мировую, с ним не хочет. Значит пусть суд определяет сумму компенсации, а Промес, я думаю, заплатит и не обеднеет. У него ещё процесс с наркотой и тут посложнее, договориться, скорее всего, не удастся.
trtu99
trtu99
вчера в 17:55
Еще годик в России поиграет так и вообще платить не придется:))))
Интерес
Интерес
вчера в 17:50
А он никогда и не работал,как и Иегуди Мошкович.Паразитируют на теле немногочисленных создателей материальных ценностей. Антошка хоть выбивает из мяча миллионы евреек,а эти просто требуют от него денег,настаивая на том,что со своими надо делиться.
Гость
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