«Ростов» подаст апелляцию на решение ФИФА по Норманну

1707325395

вчера, 20:03

Президент «Ростова» заявил, что клуб будет подавать апелляцию на решение Международной федерации футбола ( ФИФА ) по делу полузащитника .

Ранее ФИФА обязала норвежского игрока выплатить ростовчанам 2,9 миллиона евро за досрочное расторжение контракта.

Норманн будет подавать апелляцию. Мы тоже. Нас не устраивает сумма выплаты.

Ранее спортивный директор «Ростова» сообщил, что судебное разбирательство клуба с футболистом не закончено.

Этим вопросом занимаются юристы клуба. Я не владею деталями и не хотел бы комментировать. Насколько я понимаю, что дело ещё не закончено. Когда буду владеть более точными деталями, тогда прокомментирую. Пока ещё не все процедуры завершены.

В августе 2023 года хавбек подписал контракт с саудовским «Аль-Раэдом».