Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ростов» подаст апелляцию на решение ФИФА по Норманну

вчера, 20:03

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб будет подавать апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу полузащитника Матиаса Норманна.

Ранее ФИФА обязала норвежского игрока выплатить ростовчанам 2,9 миллиона евро за досрочное расторжение контракта.

Норманн будет подавать апелляцию. Мы тоже. Нас не устраивает сумма выплаты.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что судебное разбирательство клуба с футболистом не закончено.

Этим вопросом занимаются юристы клуба. Я не владею деталями и не хотел бы комментировать. Насколько я понимаю, что дело ещё не закончено. Когда буду владеть более точными деталями, тогда прокомментирую. Пока ещё не все процедуры завершены.

В августе 2023 года хавбек подписал контракт с саудовским «Аль-Раэдом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПромес должен выплатить компенсацию своему двоюродному брату
06 февраля
Суд не предъявил Вильяму Карвалью обвинения в изнасиловании
06 февраля
Норманн должен выплатить «Ростову» 2,9 миллиона евро
03 февраля
«Спартак» и Газизов договорились о мирном разрешении конфликтов
01 февраля
Директору ФК «Орел», который избил детского тренера, объявили выговор
01 февраля
Промесу грозит 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина весом в 1370 кг
24 января
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:31
Деньги дело конечно хорошее особенно в споре. Скоро узнаем кто прав...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47
Привет Виктор!
Абсолютно ничего. Для Валерия Георгиевича матчи со Спартаком самые главные...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:18
Привет, Олег!
А что тебя удивляет?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:03
Сейчас надо писать как Ростов на классе проверяет Спартак...
Идет 73-я минута 0:3
Интерес
Интерес
вчера в 20:53
Кто очень жадный,тот в "Райском Саду" гость нежелательный. Тут казачкИ превышают свои возможности.И это ещё получить надо.
drug01
drug01
вчера в 20:27
Правильно надо бороться и добиваться успеха
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 