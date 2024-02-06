Суд не предъявил Вильяму Карвалью обвинения в изнасиловании

Суд не стал предъявлять обвинения и меры пресечения полузащитнику «Бетиса» Вильяму Карвалью.
Во вторник утром игрок прибыл в суд Севильи для дачи показаний по делу о сексуальном насилии.
Женщина обвинила футболиста в том, что в августе 2023 года он накачал ее наркотическими средствами и изнасиловал. Португалец давал показания в течение получаса, он признал наличие интимной связи с заявительницей, но отметил, что все произошло по обоюдному согласию.
Судья изучил факты и показания, после чего пришел к выводу о невиновности хавбека.
Карвалью покинул здание суда и уже днем приступил к тренировкам с командой.
1) Условно, на каждый случай подставы от девушки найдётся свой случай с реальным изнасилованием. Деньги тут ничего особо не решают. Всё идёт от проблем с психикой. Богатые подвержены многим проблемам бедных.
2) Если суд не нашёл доказательств чьей-то вины, это не значит, что человек не виноват. Это значит, что недостаточно доказательств и только. Судебная система работает исходя из презумпции невиновности, а во многих странах бремя доказательства лежит на обвинении.
Менди и Гринвуда оправдали, но много ли людей реально верят в их невиновность? Тот самый случай с нехваткой улик, свидетелях, постоянно путающихся в своих показаниях и жертвах, которые сами потом отзывают иски. Вот Роналду и Неймара пытались развести, зато с Алвесом, похоже, всё взаправду было и улик хватает.
Так что 50/50, не нужно сводить к тому, что это всё женщины виноваты. Если у человека проблемы с головой, то пол, возраст и кол-во денег на банковском счету тут не при чём.
1) Условно, на каждый случай подставы от девушки найдётся свой случай с реальным изнасилованием. Деньги тут ничего особо не решают. Всё идёт от проблем с психикой. Богатые подвержены многим проблемам бедных.
2) Если суд не нашёл доказательств чьей-то вины, это не значит, что человек не виноват. Это значит, что недостаточно доказательств и только. Судебная система работает исходя из презумпции невиновности, а во многих странах бремя доказательства лежит на обвинении.
Менди и Гринвуда оправдали, но много ли людей реально верят в их невиновность? Тот самый случай с нехваткой улик, свидетелях, постоянно путающихся в своих показаниях и жертвах, которые сами потом отзывают иски. Вот Роналду и Неймара пытались развести, зато с Алвесом, похоже, всё взаправду было и улик хватает.
Так что 50/50, не нужно сводить к тому, что это всё женщины виноваты. Если у человека проблемы с головой, то пол, возраст и кол-во денег на банковском счету тут не при чём.