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Суд не предъявил Вильяму Карвалью обвинения в изнасиловании

вчера, 15:25

Суд не стал предъявлять обвинения и меры пресечения полузащитнику «Бетиса» Вильяму Карвалью.

Во вторник утром игрок прибыл в суд Севильи для дачи показаний по делу о сексуальном насилии.

Женщина обвинила футболиста в том, что в августе 2023 года он накачал ее наркотическими средствами и изнасиловал. Португалец давал показания в течение получаса, он признал наличие интимной связи с заявительницей, но отметил, что все произошло по обоюдному согласию.

Судья изучил факты и показания, после чего пришел к выводу о невиновности хавбека.

Карвалью покинул здание суда и уже днем приступил к тренировкам с командой.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:31
Я , конечно извиняюсь за свой вопрос. Но мне непонятно, а с какой целью на футбольном сайте даются и активно обсуждаются темы, не имеющие ничего общего с игрой в футбол? И кто вообще выбирает темы.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:31
А у нас, снег, только по праздникам... Спасибо, Дорогой- за кусочек снега!!!!!!! Правда, в феврале, уже больше на весну поглядываю, но всё-равно, спасибо!!! В немецком делаешь успехи- это радует!!! Не забывай присылать памятные фотки, из счастливого футбольного прошлого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vuktr45sgcvv
vuktr45sgcvv
вчера в 18:23
Небольшой чемоданчик кого угодно убедит.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:21
...bei allem Respekt! В России как никогда много снега,такджики не
успевают перелопатить, кругом сугробы или сплошная слякоть от
того чем они посыпают на скорую руку, чтобы растаяло...! Но всё таки настоящяя русская зима, частицу её шлю с привет из Ясенево!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:15
Дружище, пользуясь случаем, еще раз- прошу простить!!!
Приветище!!! Вчера, была просто дивная погода +16, почти апрель, вторая декада!!! Сегодня прохладнее и сырость, почти без солнца...
Ролик твой- супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На Соккере, уже есть один Маэстро, теперь, вас будет двое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И, как сказал А.Миронов, в бессмертной классике: "Надеюсь, вы подружитесь"!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:09, ред.
Анекдот - Лиса жалуется : Ну что за звери в лесу пошли?
Вчера ночью шла через лес - изнасиловали !
Сегодня возвращалась назад - опять та же история!
Завтра опять пойду...)
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:09
...Доброго вечерка, как у вас с погодой...?!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:08
Добрый день!
Крайне, Вам признателен!!!
Очень Уважаю этого человека, поэтому, считаю себя виноватым.

Еще раз, спасибо!!!
Capral
Capral
вчера в 18:05, ред.
Уважаемый модератор, прошу исправить мою ошибку. Я по ошибке, в обращении к пользователю shur нажал на "жалобу". Писал без очков, старый дуралей и допустил оплошность, получилось неприлично, с моей стороны. Еще раз, приношу свои извинения вам и пользователю shur!

Спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:04
Доброго дня Вам. Не переживайте, это не проблема.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:00, ред.
Дружище, сразу хочу извиниться за то, что нажал на "жалобу"!!! И сразу, хочу просить админ -исправить мою ошибку. Хотел нажать на "ответ", а получилось такая фигня... Сейчас буду просить админ исправить мою ошибку. Дружище, еще раз- тысяча извинений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ролик- супер, исключительно к месту!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:48
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:47
Думаю что девушка просто захотела срубить легкого бабла и не более того.
Les_Corts
Les_Corts
вчера в 17:33
Я здесь не собираюсь вставать на чью-то сторону, просто напомню:

1) Условно, на каждый случай подставы от девушки найдётся свой случай с реальным изнасилованием. Деньги тут ничего особо не решают. Всё идёт от проблем с психикой. Богатые подвержены многим проблемам бедных.

2) Если суд не нашёл доказательств чьей-то вины, это не значит, что человек не виноват. Это значит, что недостаточно доказательств и только. Судебная система работает исходя из презумпции невиновности, а во многих странах бремя доказательства лежит на обвинении.

Менди и Гринвуда оправдали, но много ли людей реально верят в их невиновность? Тот самый случай с нехваткой улик, свидетелях, постоянно путающихся в своих показаниях и жертвах, которые сами потом отзывают иски. Вот Роналду и Неймара пытались развести, зато с Алвесом, похоже, всё взаправду было и улик хватает.

Так что 50/50, не нужно сводить к тому, что это всё женщины виноваты. Если у человека проблемы с головой, то пол, возраст и кол-во денег на банковском счету тут не при чём.
112910415
112910415
вчера в 17:20
ура, спасён !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:13
Рубиалес : "А что так можно было?"
Capral
Capral ответ 23v8n2mc94qc (раскрыть)
вчера в 16:56
Ах, да, я совсем забыл!!!
nubom
nubom
вчера в 16:52
Ложилась пескариком, а встала щукой...
23v8n2mc94qc
23v8n2mc94qc ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:41
В сэсэсэрэ секаса не было!
26mbdpkhc8g2
26mbdpkhc8g2 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:40
Ага, щас так модно)
lotsman
lotsman
вчера в 16:35
Бабёнка хотела сорвать хороший куш, но не вышло.)
Capral
Capral
вчера в 15:50
Да, надо признать, женщины, иногда прибегают к такой форме шантажа... Сколько подобных обвинений было в СССР. Но, если говорить, конкретно, о футболистах, то при их финансовых возможностях, насиловать, вообще нет никакого смысла- можно снять любую! Всё должно быть по согласию, тогда и секс в радость. Никогда не понимал насильников. Но мужикам, всегда надо быть начеку! Можно попасть в неприятную историю, независимо от социального сословия...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:46
Ну вот и ладненько . Правосудие восторжествовало .
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