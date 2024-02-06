Суд не предъявил Вильяму Карвалью обвинения в изнасиловании

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вчера, 15:25

Суд не стал предъявлять обвинения и меры пресечения полузащитнику «Бетиса» .

Во вторник утром игрок прибыл в суд Севильи для дачи показаний по делу о сексуальном насилии.

Женщина обвинила футболиста в том, что в августе 2023 года он накачал ее наркотическими средствами и изнасиловал. Португалец давал показания в течение получаса, он признал наличие интимной связи с заявительницей, но отметил, что все произошло по обоюдному согласию.

Судья изучил факты и показания, после чего пришел к выводу о невиновности хавбека.

Карвалью покинул здание суда и уже днем приступил к тренировкам с командой.