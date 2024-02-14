Суд рассмотрит апелляцию Промеса 20 февраля

Слушание апелляции нападающего «Спартак» на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений двоюродному брату пройдёт 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама.

Что касается уголовного дела, то на 20 февраля назначено так называемое формальное слушание. Это очень краткое заседание, на котором рассматривается ход расследования, дело ещё не обсуждается в деталях. Это скорее формальность. Предлагаем вам время от времени проверять, назначено ли ещё слушание по существу.