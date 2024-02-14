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Суд рассмотрит апелляцию Промеса 20 февраля

вчера, 11:09

Слушание апелляции нападающего «Спартак» Квинси Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений двоюродному брату пройдёт 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама.

Что касается уголовного дела, то на 20 февраля назначено так называемое формальное слушание. Это очень краткое заседание, на котором рассматривается ход расследования, дело ещё не обсуждается в деталях. Это скорее формальность. Предлагаем вам время от времени проверять, назначено ли ещё слушание по существу.

Ранее суд обязал Промеса выплатить компенсацию своему двоюродному брату.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:43
Люди с ума сходят...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:10
Главный аргумент Промеса будет: "Я же не для себя, я все ради детей"
Capral
Capral ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 12:39
Согласен!
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 12:36
Уже следим...
Интерес
Интерес
вчера в 12:34
Это самая аргументированная и лапидарная апелляция в истории нидерландского судопроизводства-"Не ви-и-нова-а-атая я-а-а!".
hjlzuf
hjlzuf ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:32
Так он не сидит потому, что спрятался в Спартаке.)
Рой Макай
Рой Макай ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:18
Я остаюсь! Я буду здесь жить!
pomor45
pomor45 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:46
Видать это там дело обыденное, а чтобы и дети к этому привыкали, устраивают перед ними разделку жирафёнка на площади Амстердама.
pomor45
pomor45
вчера в 11:42
Делать мне нех, как только следить за судами Промеса.
Capral
Capral
вчера в 11:41, ред.
Сейчас появится главный обвинитель Промеса и сразу станет веселей.

Свободу, Квинси Промесу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:30
Брата порезал, наркотой барыжит и еще не сидит
Гость
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