Верховный суд Испании обязал Моуриньо выплатить задолженность по налогам

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вчера, 19:59

Верховный суд Испании постановил, что португальский тренер должен выплатить налоговый долг за период 2011 и 2012 года, когда он возглавлял мадридский «Реал».

В 2018 году центральный экономико-административный суд отклонил апелляцию специалиста на решение о взыскании подоходного налога за отрезок 2010-2012 годов, что привело к штрафу в размере 571 073 евро, а также к мировому соглашению на сумму в размере 881 368 евро.

Позднее национальный суд отменил санкцию и объявил право администрации определять налоговую задолженность за 2010 год истёкшей, но сохранил долг за 2011 и 2012 годом.

Моуриньо обжаловал постановление о задолженности за эти два года, поскольку утверждал, что экономический суд неправильно оценил налогообложение, связанное с выплатами, полученными при его сотрудничестве с «Реалом».