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Верховный суд Испании обязал Моуриньо выплатить задолженность по налогам

вчера, 19:59

Верховный суд Испании постановил, что португальский тренер Жозе Моуриньо должен выплатить налоговый долг за период 2011 и 2012 года, когда он возглавлял мадридский «Реал».

В 2018 году центральный экономико-административный суд отклонил апелляцию специалиста на решение о взыскании подоходного налога за отрезок 2010-2012 годов, что привело к штрафу в размере 571 073 евро, а также к мировому соглашению на сумму в размере 881 368 евро.

Позднее национальный суд отменил санкцию и объявил право администрации определять налоговую задолженность за 2010 год истёкшей, но сохранил долг за 2011 и 2012 годом.

Моуриньо обжаловал постановление о задолженности за эти два года, поскольку утверждал, что экономический суд неправильно оценил налогообложение, связанное с выплатами, полученными при его сотрудничестве с «Реалом».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:02
налоги - это святое !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:13, ред.
Тебаса..., Тебаса проверьте луДьше!
У этой мерзкой проплешины однозначно налоговых косяков - полная авоська.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:20
Столько денег через них проходит, а по долгам не платят, жадные !
therapy
therapy
вчера в 20:45
Прийдется Жозе в Барсе отрабатывать...На дворе 20244 год,а у них разбор с налогами 2011-2012. у нас бы уже судебные приставы из дома бы всё выносили.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:29
Так он еще и налоги не платит...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:17
Глядишь и разденут совсем бедного Жозе. Придётся идти на работу устраиваться
Гость
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