Моуриньо мог возглавить сборную Англии в 2007 году

1708013730

вчера, 19:15

Экс-тренер «Ромы» рассказал, что в 2007 году он отказался возглавить сборную Англии.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» во время интервью спросил у португальца, кто был лучшим игроком среди Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Пола Скоулза.

Я мог быть их тренером в сборной и твоим тоже. Было предложение. Я отказался, поскольку меня никогда не привлекала работа в сборных. Это было в 2007-2008 году, когда Фабио Капелло получил эту работу. Скоулз, Джеррард, Лэмпард — очень хорошее поколение.

Ранее сообщалось, что у рулевого есть вариант продолжения карьеры в Германии.