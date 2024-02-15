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Моуриньо мог возглавить сборную Англии в 2007 году

вчера, 19:15

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал, что в 2007 году он отказался возглавить сборную Англии.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд во время интервью спросил у португальца, кто был лучшим игроком среди Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Пола Скоулза.

Я мог быть их тренером в сборной и твоим тоже.

Было предложение. Я отказался, поскольку меня никогда не привлекала работа в сборных. Это было в 2007-2008 году, когда Фабио Капелло получил эту работу. Скоулз, Джеррард, Лэмпард — очень хорошее поколение.

Ранее сообщалось, что у рулевого есть вариант продолжения карьеры в Германии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:00
интересный был бы опыт ...
но, пожалуй, заскучал бы в сборной беспокойный тренер !
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:34
Сним Англия могла чего-то добиться, тогда он был хорошим тактиком, а вот Капелло развалил золотое поколение Англичан.
znt7442jmdzs
znt7442jmdzs
вчера в 21:25
О! Это было так давно! Да он был молодой!!!
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:06
В те года он был в топе. Сейчас уже не позовут.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 21:02
Моуриньо даже сборную Португалии не захотел возглавить, хотя он португалец. Вряд ли он возглавил бы сборную Англии не смотря на уровень команды. Он на клубном уровне больше хотел сделать результаты и своего добился. С Порту, с Челси, с Интером, его команды не показывали зрелищный футбол, но в практике выигрывали трофеи. У тренеров сборных совсем другой характер, Жозе не подходит. Особенно в сборной Англии его я не мог бы себе представить никогда.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:02
новость из разряда "Карпин мог бы возглавить сборную Англии", если бы его кто позвал туда
Вещий
Вещий
вчера в 19:45
Пока работы нет можно и интервью раздавать и предаться воспоминаниям...
therapy
therapy
вчера в 19:39
Жозе пробило на откровения
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:38
В Сборную пойдёт ещё, какие его годы !
Гость
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