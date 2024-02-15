Моуриньо мог возглавить сборную Англии в 2007 году

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал, что в 2007 году он отказался возглавить сборную Англии.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд во время интервью спросил у португальца, кто был лучшим игроком среди Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Пола Скоулза.
Я мог быть их тренером в сборной и твоим тоже.
Было предложение. Я отказался, поскольку меня никогда не привлекала работа в сборных. Это было в 2007-2008 году, когда Фабио Капелло получил эту работу. Скоулз, Джеррард, Лэмпард — очень хорошее поколение.
Ранее сообщалось, что у рулевого есть вариант продолжения карьеры в Германии.