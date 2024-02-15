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Президент «Милана»: «Сокращение числа клубов Серии А неизбежно»

вчера, 21:33

Президент «Милана» Паоло Скарони полагает, что в будущем число участников Серии А будет сокращено.

Мы должны ограничить количество матчей, чтобы сохранить здоровье игроков, которые также являются активом клуба. Учитывая, что число международных игр постоянно растет, как на уровне сборных, так и в Лиге чемпионов, если сложить все поединки кубковых турниров, внутренних и международных соревнований, то получится чрезмерное количество встреч.

Думаю, что это сокращение неизбежно, оно произойдет, поскольку так и должно быть. Я также не забываю, что итальянский футбол пережил свой величайший период, когда в Серии А было 18 команд.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:48
С общей тенденцией к увеличению матчей на международных турнирах предложение не лишено здравого смысла .
6zvjswsakte3
6zvjswsakte3
вчера в 22:14
А похоже так и добьются сокращения,как бы аутсайдеры не возмущались
Гость
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