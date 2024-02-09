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В ФИФА отреагировали на информацию о внедрении синих карточек

вчера, 08:48

В ФИФА сделали заявление относительно информации о введении в футболе синих карточек.

ФИФА хотела бы разъяснить, что сообщения о так называемой «синей карточке» на элитных футбольных уровнях неверны и преждевременны.

Любые подобные испытания, если они будут проведены, должны быть ограничены ответственным тестированием на более низких уровнях, и эту позицию ФИФА намерена подтвердить, когда этот пункт повестки дня будет обсуждаться на годовом общем собрании IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций — прим. ред.) 2 марта.

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Перевод с твиттер FIFA Media Фото: CBS Sports graphic
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 15:39
- Ну чего же Вы сразу так резко? Даже у светофора есть три цвета. Красный - Жёлтый - Зелёный. А футбольный судья - что хуже? Правда не понятно, почему синяя? Загадка! Чёрная - самое то! Даже у пиратов была - Чёрная Метка! Не синяя, не фиолетовая, не оранжевая, и т.д. Зачем "изобретать велосипед", если можно пользоваться тем, что уже придумано нашими предками?
- А если серьёзно - карточку, на десять минут, потом игрока запускай обратно. А если там атака - а время вышло - прерывать атаку - запускать игрока - а если атака голевая - будет же протест - а пока будешь ждать завершения атаки - вышло время "синего" игрока - а он на поле не вышел - снова протест - а если таких игроков несколько, да ещё и в разных командах? Да тут у любого судьи голова кругом пойдёт. Так и хочется спросить у ФИФА - а у ВАС со здоровьем всё в порядке?
Les_Corts
Les_Corts
вчера в 14:51
Как там, кстати, белые карточки поживают?))
Les_Corts
Les_Corts ответ Namuri (раскрыть)
вчера в 14:50
Верно, там и с обычными карточками до сих пор не разобрались))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:14, ред.
Судьям такое нововведение это просто подарок.Можно делать результат не напрягаясь.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:13
А радужные карточки не планируют?
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:42
И так пошатанный футбол хотят уничтожить окончательно, лично я забуду про футбол если придумают эти карточки синие.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:19
Бред какой-то выдумывают....
dwqfvxgwk4d2
dwqfvxgwk4d2
вчера в 10:41
Каждый будет сходить по своему! Ведь цвет цветов очень обширный...
hhg2p39jytsd
hhg2p39jytsd
вчера в 10:20
Футболисты синего Хетафе могут спать спокойно
nubom
nubom
вчера в 09:53
Можно только поаплодировать оперативности, с которой члены ФИФА отреагировали на вчерашнее бурное обсуждение этого нововведения на нашем сайте...
112910415
112910415
вчера в 09:50
ладно, мы услышали
ОПС
ОПС
вчера в 09:37
Желтой и красной карточки вполне хватает.
therapy
therapy
вчера в 09:36
Судья будет их давать за технический фол и спор... Первые десять минут, вторые десять минут и красная, так можно не портить игру показал желтую+желтая красная, зачем удалять игрока, футбол эмоциональная игра.
ga6pepypk36x
ga6pepypk36x
вчера в 09:23
Любые новшества не к чему, есть устоявшиеся правила, только соблюдай
6awbwzx83t2j
6awbwzx83t2j
вчера в 09:16
Цвет не надо менять, надо менять форму карточек, потому что оказывается есть такие дальтоники, которые красный от желтого отличить не могут.
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:11
для судей ввести лгбт карты, мы же знаем кто они
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 09:08
Синие карточки будут показывать открытым геям , чтобы не ущемлять права лгбт? ))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:06
Очередная ересь от футбольных чинуш. Я бы даже сказал - околофутбольных...
lotsman
lotsman
вчера в 08:59
Пусть судьи с жёлтыми, красными и ВАР как следует разберутся. Зачем им ещё синюю?
Namuri
Namuri
вчера в 08:52
Вероятно, что в АПЛ и в Ла Лиге никогда не будут показывать синие карточки.
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