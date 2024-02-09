В ФИФА отреагировали на информацию о внедрении синих карточек

В ФИФА сделали заявление относительно информации о введении в футболе синих карточек.
ФИФА хотела бы разъяснить, что сообщения о так называемой «синей карточке» на элитных футбольных уровнях неверны и преждевременны.
Любые подобные испытания, если они будут проведены, должны быть ограничены ответственным тестированием на более низких уровнях, и эту позицию ФИФА намерена подтвердить, когда этот пункт повестки дня будет обсуждаться на годовом общем собрании IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций — прим. ред.) 2 марта.