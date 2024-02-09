Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги поддержал введение синей карточки

Бывший арбитр АПЛ высказался о преимуществах введения синей карточки в футболе.

Полагаю, все, что помогает судье держать игру под контролем, полезно для футбола, а законодатели прекрасно осознают, что это имидж футбола. Если бы мне была доступна синяя карточка, то это помогло бы.

Считаю, что сейчас тенденция внедрения новых технологий слегка отошла на задний план, учитывая негатив, связанный с ВАР в последнее время. Думаю, именно по этой причине сегодня мы участвуем в таких спорах.

Да, добавится еще один элемент субъективности, ведь решать, заслуживает ли действие синей карточки, будет отдельный рефери.

Полагаю, если синие карточки введут в профессиональном футболе, то это может оказаться преимуществом для данного спорта. Посмотрим, как все пройдет на испытаниях.