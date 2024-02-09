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Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги поддержал введение синей карточки

вчера, 17:39

Бывший арбитр АПЛ Питер Уолтон высказался о преимуществах введения синей карточки в футболе.

Полагаю, все, что помогает судье держать игру под контролем, полезно для футбола, а законодатели прекрасно осознают, что это имидж футбола. Если бы мне была доступна синяя карточка, то это помогло бы.

Считаю, что сейчас тенденция внедрения новых технологий слегка отошла на задний план, учитывая негатив, связанный с ВАР в последнее время. Думаю, именно по этой причине сегодня мы участвуем в таких спорах.

Да, добавится еще один элемент субъективности, ведь решать, заслуживает ли действие синей карточки, будет отдельный рефери.

Полагаю, если синие карточки введут в профессиональном футболе, то это может оказаться преимуществом для данного спорта. Посмотрим, как все пройдет на испытаниях.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:32
Золото в позолоте не нуждается.....
Оставьте уже футбол в покое....
Скоро уже из-за ваших придумок и от футбола мало что останется.....

Всё это напоминает мне красивую девушку...которая в тяге к совершенству начинает уродовать себя пластическими операциями...и в итоге убив природную красоту и естественность - превращается в нечто чуждое и непривлекательное....
therapy
therapy ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:34
Динамику игры должны менять тренеры и игроки, достатлчнл желтой, красной карточки и ВАР
sihafazatron
sihafazatron ответ therapy (раскрыть)
вчера в 19:28
Согласен! Пока команда будет меньшинстве, время будут тянуть, темп будет падать
therapy
therapy
вчера в 19:06
Это убьет футбол как динамичную игру, а если будут вводить новшества, то и футбол нпдо будет переимеговать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:58
Не надо лезть в футбол с нововведениями.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:57
Взгрустнулось Питеру на пенсии - новизны захотелось...)
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