Лидеры Серии А выступили за сокращение количества команд в чемпионате

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вчера, 14:34

«Ювентус», «Милан» и «Интер» выступили с предложением сократить количество команд в Серии А с 20 до 18. Данный вопрос может быть рассмотрен на внеочередном собрании Федерации футбола Италии, которое пройдёт 11 марта и будет посвящено изменениям в структуре итальянского футбола.

Последний раз 18 команд в Серии А выступали в сезоне 2003/2004.