Лидеры Серии А выступили за сокращение количества команд в чемпионате

«Ювентус», «Милан» и «Интер» выступили с предложением сократить количество команд в Серии А с 20 до 18. Данный вопрос может быть рассмотрен на внеочередном собрании Федерации футбола Италии, которое пройдёт 11 марта и будет посвящено изменениям в структуре итальянского футбола.
Последний раз 18 команд в Серии А выступали в сезоне 2003/2004.
Да наши школьники только из-за Серии А узнали что на свете существуют "Салернитана" из Салерно и фризиноновская "Фризинона".......
Да наши школьники только из-за Серии А узнали что на свете существуют "Салернитана" из Салерно и фризиноновская "Фризинона".......
В идеале, конечно, не сокращать кол-во клубов в элите надо, а футбол в стране поднимать.
В идеале, конечно, не сокращать кол-во клубов в элите надо, а футбол в стране поднимать.