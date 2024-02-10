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Лидеры Серии А выступили за сокращение количества команд в чемпионате

вчера, 14:34

«Ювентус», «Милан» и «Интер» выступили с предложением сократить количество команд в Серии А с 20 до 18. Данный вопрос может быть рассмотрен на внеочередном собрании Федерации футбола Италии, которое пройдёт 11 марта и будет посвящено изменениям в структуре итальянского футбола.

Последний раз 18 команд в Серии А выступали в сезоне 2003/2004.

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Перевод с ansa.it
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Все комментарии
rtrcfm2vbq53
rtrcfm2vbq53
вчера в 19:04
Меньше народу - больше кислороду)
29ejadx45fmm
29ejadx45fmm
вчера в 19:04
Правильно решение, можно вообще до 16 сократить!
Les_Corts
Les_Corts
вчера в 18:26
Не знаю, надо ли сокращать до 18 команд, но стоит признать, что аутсайдеры Серии А выглядят очень печально уже многие годы. Команды выходят из Серии Б без денег и толкового футбола и потом заканчивают сезон с несколькими победами в активе и вылетают обратно. Из топ-5 Лиг в Италии самый унылый "подвал".

В идеале, конечно, не сокращать кол-во клубов в элите надо, а футбол в стране поднимать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:40
Никакого сокращения....
Да наши школьники только из-за Серии А узнали что на свете существуют "Салернитана" из Салерно и фризиноновская "Фризинона".......
q8msdc4afzf9
q8msdc4afzf9
вчера в 15:17
Вряд ли пойдут им навстречу
Гость
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