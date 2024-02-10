Постекоглу: «Введение синих карточек уничтожит футбол»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался на тему синих карточек.

Ранее появилась информация о том, что со следующего сезона в некоторых турнирах начнут внедрять синие карточки, которые позволят временно удалять футболистов. В ФИФА назвали сообщения о появлении нововведения в элитных соревнованиях преждевременными.

У одной команды на 10 минут останется 10 человек, вы знаете, что это сделает с нашей игрой? Это уничтожит её. Команда будет просто тратить время, ожидая, пока её игрок выйдет на поле. Любой другой вид спорта пытается навести порядок. Всё, что мы пытаемся сделать, это пойти другим путём по какой-то странной причине.