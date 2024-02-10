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Постекоглу: «Введение синих карточек уничтожит футбол»

вчера, 10:59

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался на тему синих карточек.

Ранее появилась информация о том, что со следующего сезона в некоторых турнирах начнут внедрять синие карточки, которые позволят временно удалять футболистов. В ФИФА назвали сообщения о появлении нововведения в элитных соревнованиях преждевременными.

У одной команды на 10 минут останется 10 человек, вы знаете, что это сделает с нашей игрой? Это уничтожит её. Команда будет просто тратить время, ожидая, пока её игрок выйдет на поле. Любой другой вид спорта пытается навести порядок. Всё, что мы пытаемся сделать, это пойти другим путём по какой-то странной причине.

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Все комментарии
Les_Corts
Les_Corts
вчера в 18:41
Интересно, что никто вроде бы не задаётся вопросом, сколько новых судейских ошибок и непоследовательных решений нас ждёт с этими синими карточками. Судьи уже 50 лет как не могут разобраться, за что давать жёлтые и красные, а тут ещё и синие...
ma4s2un3nrtr
ma4s2un3nrtr
вчера в 12:23
Минус один игрок на поле на 10 минут несильно заметно.
shlomo
shlomo
вчера в 11:50
Соглашусь с ним.... если будет показано 4 синих, считай одного периода не будет....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:49
Да согласен. Будет много неразберихи. Да и темп упадет, команда эти 10 мин будет просто тянуть время....
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