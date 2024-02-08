В футболе вводят синюю карточку. Фанаты в бешенстве, будут удаления на 10 минут

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вчера, 21:57

Многие болельщики считают идею глупой.

Синяя карточка придумана ради слабых арбитров

Выдумали синюю карточку, чтобы удалять игрока на 10 минут. Хотели оранжевый прямоугольник, но на общем плане тяжело различить с желтой карточкой. Впервые за пятьдесят лет в футболе появился новый знак для наказания игроков. Вот только в основе идеи не желание усовершенствовать закон – хватает желтой и красной карточек, а обида англичан за проигранный финал Евро-2020.

На «Уэмбли» Саутгейт уступил Манчини в серии пенальти, а по ходу матча судья Кёйперс не показал Кьеллини красную карточку за захват Сака за футболку, не было повода для настолько сурового наказания. В IFAB , где пишут правила, четыре места из восьми занимают британцы, они протащили идею. Синюю карточку будут предъявлять за «циничный фол» или «несогласие с арбитром».

Президент УЕФА Чеферин против синей карточки, но испугался Суперлиги, заявил об уходе с поста по завершению срока полномочий. Ни одну проблему не решил, создал новые беды и убежит тратить свои миллионы евро. Инфантино из ФИФА не лучше, но вместе с бывшим арбитром Коллиной и представителями IFAB не унимаются с «реформами», которые не сделают футбол лучше.

Из-за спорного решения торчат уши слабых рефери. Хотят получить возможность выгонять с поля каждого, кто подчеркнет ошибку судьи. Обсуждают вариант, при котором за любое слово в адрес арбитра будут наказывать, оставив право говорить лишь капитану.

Циничность это моральная, а не правовая категория

Циничными англичане называют тактические фолы, нарушение без попытки сыграть в мяч, но в правилах такого нет. Читаем в толковом словаре значением слова «цинизм»:

Вызывающе-пренебрежительное и презрительное до наглости и бесстыдства отношение к чему-либо.

В основе слова «цинизм» греческое слово «собака», это «собачье отношение». Как отличите «циничный» фол от «менее циничного» фола? Даже между желтой и красной карточкой не всегда можно прочертить четкую грань, хотя за полстолетия научились отличать причины для выдачи. Между синей и желтой карточкой будет ещё меньше разницы.

У IFAB не получилось четко объяснить игру рукой. Как пропишут категорию конкретных фолов, которые нужно наказывать синими карточками за «цинизм»? Где грань «несогласия», если те же фолы под желтые карточки? Ещё будут нарушения на грани удалений, за которые трусливый судья выдаст новую карточку, сохранив хулигана для его команды.

Какой смысл во временном удалении, если футбол не хоккей? В меньшинстве многие команды выигрывали важные матчи. Можно 10 минут катать мяч. Или сделать освежающие замены. И как быть с синей карточкой голкиперу? Если выгнали вратаря, то надо выпустить второго. А если нет обратной замены через 10 минут, то второй голкипер остается в поле.

Новая карточка сильно поможет нечестным дельцам

У внедрения синей карточки есть бенефициары. Во-первых, организаторы договорных матчей. Кто мешает показать три синие карточки игрокам одной команды в одном эпизоде с атакой на арбитра? Во-вторых, слабые рефери. Они смогут прощать игроков любимых команд, раздавая лишь синие карточки. Жуликам не нравится современный футбол, поскольку в нем нельзя манипулировать результатами крупных турниров?

Манипулировать так, как на ЧМ -2002 в Японии и Южной Корее, когда сборную Хиддинка – корейскую команду, тащили в полуфинал всеми силами арбитры, издеваясь над сборными Италии и Испании. Синюю карточку придумали, чтобы снова выросло влияние арбитра на поединок. Хотя как раз уровень судейства вызывает больше всего вопросов даже в сильнейшей клубной лиге мира – АПЛ . И как поступить фанатам?

В ближайшие дни ультрас главных клубов Европы должны выступить с заявлениями, что если у арбитров появятся синие карточки для манипуляции результатами футбольных матчей, то зрители начнут срывать поединки и бойкотировать игры. В Европе полные трибуны это деньги. Чиновники пытаются убить эмоции в футболе, а это часть игры.

Если допустить синюю карточку в игре, то пойдут дальше

Только угрозы фанатов могут спасти от внедрения новой карточки. В этой истории злит не только манипуляция, где «тактические фолы» и «несогласие с рефери» объединили, чтобы протащить вторую часть. Злит, что в правилах много реальных дыр. Отдельно говорили об одной из самых крупных – протокол VAR запрещает арбитрам проверять важные эпизоды, что приводит к десяткам ошибок только в АПЛ .

Зато нынешний кастрированный функционал системы повторов позволяет чиновникам рапортовать об одной ошибке за половину сезона. Синие карточки из похожей оперы. Рассказывают, что это сделано ради футбольного блага? Но есть нестыковка даже логически. Две синие карточки будут давать красную, как и две желтые. Желтая и синяя карточки одному игроку это тоже удаление. Но тогда вероятность получить комбинацию с синей карточкой и удалением ниже.

По сумме «преступлений» 2 желтые карточки «слабее» 2 синих или синей с желтой. При этом хулигана уберут на 10 минут, остынет, станет осторожнее. Получается, «циничного» новый закон защищает лучше, чем честного парня с двумя желтыми карточками. Также в ФИФА не предъявили статистику, что игра в меньшинстве на 10 минут существенное наказание само по себе. Синяя карточка отражает обиду британских чиновников на проигранные решающие поединки.