Серия А решила сохранить формат с 20 клубами

12 февраля прошло собрание акционеров Серии А.
Было принято решение сохранить текущий формат лиги с 20 клубами.
Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус», «Милан» и «Интер» выступили с предложением о сокращении количества команд в высшем дивизионе чемпионата Италии с 20 до 18.
В пяти предыдущих сезонах разница в очках между чемпионом и последней командой огромна, в среднем - 67.4. Думаю, что в реальной конкуренции последняя команда должна собрать хотя бы не меньше 30 пунктов. А в Серии А такой конкуренции нет. Следовательно, было бы неплохо сократить до 18 команд ради усиления конкуренции.
Хотя, если подумать, в Бундеслиге 18 команд, но текущая разница между первой и последней командой 43, и еще в запасе есть 13 туров. Так что все относительно. Но все равно в Италии разница огромная, не сравнить.
В пяти предыдущих сезонах разница в очках между чемпионом и последней командой огромна, в среднем - 67.4. Думаю, что в реальной конкуренции последняя команда должна собрать хотя бы не меньше 30 пунктов. А в Серии А такой конкуренции нет. Следовательно, было бы неплохо сократить до 18 команд ради усиления конкуренции.
Хотя, если подумать, в Бундеслиге 18 команд, но текущая разница между первой и последней командой 43, и еще в запасе есть 13 туров. Так что все относительно. Но все равно в Италии разница огромная, не сравнить.