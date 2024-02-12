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ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыИталия. Серия А 2023/2024

Серия А решила сохранить формат с 20 клубами

вчера, 20:53

12 февраля прошло собрание акционеров Серии А.

Было принято решение сохранить текущий формат лиги с 20 клубами.

Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус», «Милан» и «Интер» выступили с предложением о сокращении количества команд в высшем дивизионе чемпионата Италии с 20 до 18.

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Перевод с legaseriea.it Фото: ФК «Наполи»
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Все комментарии
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
сегодня в 13:23
РФС уменьшить до 2-х
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:23
Мудрейшее решение.
112910415
112910415
сегодня в 05:49
решили больших не слушать
7hthg22t58j6
7hthg22t58j6
сегодня в 04:41
Ну и правильно, маленькие клубы тоже хотят играть в серии А.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 00:04
Может лучше вообще закрыть?))
f6eg492zea7y
f6eg492zea7y
вчера в 22:12
Хорошо что не пошли на поводу у великих клубов
9mhepm9hdrmp
9mhepm9hdrmp
вчера в 21:45
Непонятные реформы задумала Италия....
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 21:22
В сезоне 2022/23 разница в очках между первой и последней командой была очень велика – 71, годом ранее - 59, в сезоне 2020/21 - 71, 2019/20 - 63, 2018/19 - 73.

В пяти предыдущих сезонах разница в очках между чемпионом и последней командой огромна, в среднем - 67.4. Думаю, что в реальной конкуренции последняя команда должна собрать хотя бы не меньше 30 пунктов. А в Серии А такой конкуренции нет. Следовательно, было бы неплохо сократить до 18 команд ради усиления конкуренции.

Хотя, если подумать, в Бундеслиге 18 команд, но текущая разница между первой и последней командой 43, и еще в запасе есть 13 туров. Так что все относительно. Но все равно в Италии разница огромная, не сравнить.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:59
Стоит ждать арабских денег.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:59
Уж в Италии всегда хватало качественных футболистов на все команды...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:55
А РПЛ нужно сократить до десяти.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:55
Зачем менять,играли спокойно,хотели уменьшить количество игр.
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