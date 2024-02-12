Серия А решила сохранить формат с 20 клубами

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вчера, 20:53

12 февраля прошло собрание акционеров Серии А.

Было принято решение сохранить текущий формат лиги с 20 клубами.

Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус», «Милан» и «Интер» выступили с предложением о сокращении количества команд в высшем дивизионе чемпионата Италии с 20 до 18.