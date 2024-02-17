Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Клопп отреагировал на слухи о возможном переходе Мбаппе в «Ливерпуль»

вчера, 12:54

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в стан «красных».

Понятия не имею. Я с этим не связан, но могу сказать, что меня бы этот трансфер удивил. Понимаю, что данный переход стал бы непростым для большинства топ-клубов — зарплата, выплаты за подписание...

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лапорта отреагировал на просьбу фаната приобрести в «Барселону» Мбаппе
Сегодня, 09:58
СлухиТоуни — главная цель «Челси»
Сегодня, 00:31
СлухиТолько один игрок ПСЖ заранее знал, что Мбаппе решил перейти в «Реал»
Вчера, 23:20
Слухи«Челси» хочет выкупить Осимхена
Вчера, 23:04
СлухиЭтан Мбаппе не собирается покидать ПСЖ вместе с Килианом
Вчера, 22:49
СлухиДжонатан Дэвид может сменить клуб
Вчера, 21:41
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:56
Мбаппе не игрок любой команды Клоппа,
Юрген предпочитает делать своих
3ve94ew75et3
3ve94ew75et3
вчера в 16:58
Клоппу уже похоже до лампочки
ABir
ABir
вчера в 16:55
Этот переход из детектива начинает уже походить на комедию
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:14
Мбаппе может стать проблемой...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 15:47, ред.
А чё ха-ха то ? Крутых нападающих, в том числе вингеров слева у Дяди Юры и своих хватает - Диас и Жота в распрекрасной и боевой форме. Поэтому адекватный немец и говорит, что был бы удивлён покупке Мбаппе.

Вот если бы в полузащиту Ливерпуля пару человек класса Брюйне и Родри метнулись, тогда да, можно было б и остаться... на пару сезонов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 15:40
Вот если бы Килиан попал в команду в годы процветания Клоппа и Ливерпуля было бы красиво......
А сейчас и Клопп на чемоданах и Ливерпуль навряд ли претендует на ЛЧ и Мбаппе наверняка уже вечерами дома в футболке Реала рассекает....
drug01
drug01
вчера в 15:39
Конечно Клопп не откажется от такого подарка, но это всё разговоры....
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:01
Ерунда. Такие игроки не сами хотят в какой-нибудь клуб. Это их хотят.
lotsman
lotsman
вчера в 14:59
А куда его ещё не сватали?
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ hcwp3rcn52kv (раскрыть)
вчера в 14:53
Какая успешность? За 30 лет лишь один раз чемпионат выиграли))успешные это Реал,Барселона,Ювентус,Интер,Милан,МЮ, Бавария Челси и Ман Сити за последние 10 лет.
shlomo
shlomo
вчера в 14:48
Ну Клоппу по большому счету все равно он усам уходит, но мыслит правильно и наверняка при нем черепашка бы никогда не играл бы в Ливере.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:09
Ливерпуль сможет его содержать только на один сезон, если за Салаха получит 150 млн евро, и эти деньги отдать матери Мбаппе, да Клопп прав не все клубы могут потянуть его зарплату, только Шейхи, а вообще я не хотел бы его видеть в Ливерпуле , он будет портить атмосферу в клубе, вспомните когда Салаха улучшили зарплату как команда играла? В прошлом сезоне пятое место.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:58
"Мбаппе переходит в Ливерпуль.." Клопп : Я устал, но я остаюсь.. А-ха-ха-ха.. 😀
adekvat
adekvat
вчера в 13:57
Выплаты за подписание ...... вынос мозга игрокам в раздевалке и мне тоже. Нет не надо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:42
Интересно было бы посмотреть и на выражение лица Юргена в этот момент...)
hcwp3rcn52kv
hcwp3rcn52kv
вчера в 13:16
Я думаю, что «Ливерпуль» был бы отличным местом для Килиана Мбаппе, и я надеюсь, что этот трансфер состоится. Несмотря на высокую зарплату и выплаты, «Ливерпуль» является одним из самых успешных клубов в мире, и я уверен, что Мбаппе сможет достичь еще больших высот вместе с ними
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 