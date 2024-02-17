Клопп отреагировал на слухи о возможном переходе Мбаппе в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о возможном переходе нападающего ПСЖ в стан «красных».

Понятия не имею. Я с этим не связан, но могу сказать, что меня бы этот трансфер удивил. Понимаю, что данный переход стал бы непростым для большинства топ-клубов — зарплата, выплаты за подписание...