Хави хочет, чтобы Гави остался в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что полузащитник Гави останется в команде.
Гави должен остаться. Он станет одним из капитанов команды в будущем. Мы постоянно говорим о трансферах, но Гави — это будущее «Барселоны».
Главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что полузащитник Гави останется в команде.
Гави должен остаться. Он станет одним из капитанов команды в будущем. Мы постоянно говорим о трансферах, но Гави — это будущее «Барселоны».
если получится ...
если получится ...
Огромные средства как и желания их имущих не предсказуемы.....
Захочет кто то увидеть Гави у себя в команде...предложит сумму с с таким количеством нулей что Хави и Лапорта наперегонки бросятся Гави чемодан в дорогу собирать.....
Какие могут быть "должен остаться" в мире таких денег ???
Кто то думал ещё 10 лет назад что Месси будет радовать заокеанских зрителей которым и на стадион то ходить лень ???
Кто то думал что Роналду ,Малком...и иже с ними резко захотят посвятить часть карьеры раскручиванию азиатского футбола...???
Тут уж строить планы - вещь неблагодарная....))
Огромные средства как и желания их имущих не предсказуемы.....
Захочет кто то увидеть Гави у себя в команде...предложит сумму с с таким количеством нулей что Хави и Лапорта наперегонки бросятся Гави чемодан в дорогу собирать.....
Какие могут быть "должен остаться" в мире таких денег ???
Кто то думал ещё 10 лет назад что Месси будет радовать заокеанских зрителей которым и на стадион то ходить лень ???
Кто то думал что Роналду ,Малком...и иже с ними резко захотят посвятить часть карьеры раскручиванию азиатского футбола...???
Тут уж строить планы - вещь неблагодарная....))
P.S. Либо ... мы в неведении.
P.S. Либо ... мы в неведении.