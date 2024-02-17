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Хави хочет, чтобы Гави остался в «Барселоне»

вчера, 10:54

Главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что полузащитник Гави останется в команде.

Гави должен остаться. Он станет одним из капитанов команды в будущем. Мы постоянно говорим о трансферах, но Гави — это будущее «Барселоны».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:16
А Хави какое дело до этого?
112910415
112910415
вчера в 12:37
ну, разумеется !
если получится ...
8guz5chamxj7
8guz5chamxj7
вчера в 12:29
Гави может и нужен на будущее, если конечно сам не захочет сбежать
ch4zf3p2sc83
ch4zf3p2sc83
вчера в 11:54
Только сам Хави не останется.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:23, ред.
Всё таки наверное уйдет, не тот статус у Барсы, чтобы с ГранадаМИ бодаться за ничейки...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:21
Что значит "Должен остаться"????
Огромные средства как и желания их имущих не предсказуемы.....
Захочет кто то увидеть Гави у себя в команде...предложит сумму с с таким количеством нулей что Хави и Лапорта наперегонки бросятся Гави чемодан в дорогу собирать.....
Какие могут быть "должен остаться" в мире таких денег ???
Кто то думал ещё 10 лет назад что Месси будет радовать заокеанских зрителей которым и на стадион то ходить лень ???
Кто то думал что Роналду ,Малком...и иже с ними резко захотят посвятить часть карьеры раскручиванию азиатского футбола...???
Тут уж строить планы - вещь неблагодарная....))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:06, ред.
Сам уходит, а парится на годы вперёд. Нонсенс.

P.S. Либо ... мы в неведении.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:03
Хави бы самому... - день простоять да ночь продержаться)
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