Вратарь «Вольфсбурга» заинтересовал клубы из Испании и Саудовской Аравии

Голкипер «Вольфсбурга» Кун Кастелс заинтересовал «Севилью» и «Аль-Иттифак».
В январе немецкий клуб отказался продавать игрока «Ноттингем Форест».
«Вольфсбург» идет на 12-м месте в Бундеслиге.
Голкипер «Вольфсбурга» Кун Кастелс заинтересовал «Севилью» и «Аль-Иттифак».
В январе немецкий клуб отказался продавать игрока «Ноттингем Форест».
«Вольфсбург» идет на 12-м месте в Бундеслиге.
А если брать лучших из молодых, на мой взгляд, то лучший - вратарь Порту Диогу Кошта. Трансфермаркет оценивает в 45 миллионов евро, но такое не по карману Севилье
А если брать лучших из молодых, на мой взгляд, то лучший - вратарь Порту Диогу Кошта. Трансфермаркет оценивает в 45 миллионов евро, но такое не по карману Севилье