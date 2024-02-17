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Вратарь «Вольфсбурга» заинтересовал клубы из Испании и Саудовской Аравии

вчера, 11:52

Голкипер «Вольфсбурга» Кун Кастелс заинтересовал «Севилью» и «Аль-Иттифак».

В январе немецкий клуб отказался продавать игрока «Ноттингем Форест».

«Вольфсбург» идет на 12-м месте в Бундеслиге.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:59
Добра Вам! ... ну в то же самой Севильи, если они и правда в нем заинтересованы.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:49
В клубах каких именно лиг?
vfum54fw86fq
vfum54fw86fq
вчера в 13:23
Я надеюсь, что Кун Кастелс перейдет в один из этих клубов, так как они оба являются сильными командами с хорошими возможностями для роста. «Севилья» - это клуб с историей и традициями, в то время как «Аль-Иттифак» может предложить ему возможность играть на высоком уровне в Саудовской Аравии. Какой бы клуб он ни выбрал, я уверен, что он будет успешным.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:07
Опять Севилью интересуют голкиперы постарше. Что за некрофилия, а? Прям выбешивают. После ухода Палопа одни старики играют. Почему нельзя купить молодого и энергичного? Почему нельзя дождаться конца аренды своего родного Альфонсо Пастора и готовить его к играм в основе, начать выпускать в кубке? Пастору 23 года, а он все по арендам гоняет.

А если брать лучших из молодых, на мой взгляд, то лучший - вратарь Порту Диогу Кошта. Трансфермаркет оценивает в 45 миллионов евро, но такое не по карману Севилье
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:44
Рано ему к саудитам ... пусть еще поиграет в приличных клубах
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:18
Ничего удивительного. Довольно неплохой голкипер .
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