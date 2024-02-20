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Гюндоган высказался о назначении Флика в «Барселону»

вчера, 14:45

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал слухи о назначении Ханса-Дитера Флика в каталонский клуб:

Это не моя сфера, но Ханси Флик не только хороший человек, но и хороший тренер. Он возглавил сборную в трудный для неё момент, всегда был честен. Я его уважаю.

Напомним, ранее сообщалось, что Флик — главный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» после ухода Хави.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:33
любопытная тема
29ra9j29kffr
29ra9j29kffr ответ vp3scjs5ebt6 (раскрыть)
вчера в 16:49
Не, Флик - верим!
wvnxxa359qjv
wvnxxa359qjv
вчера в 16:47
Из последних 6 товарняков, выиграл только один, один в ничью и 4 поражения...
Не думаю что показатель, но всё же...
vp3scjs5ebt6
vp3scjs5ebt6
вчера в 16:45
Дайте Хави поработать)
salleeh
salleeh
вчера в 16:36
Ключевая фраза: – «Всегда был честен»…, качество, которое не хватает или вовсе нет у тренеров и руководства Баварии последних лет…
Вещий
Вещий
вчера в 15:09
Барсе нужен максимально стрессоустойчивый тренер. Мы видим, что у Хави с этим проблемы. Постоянные жалобы на судей тому подтверждение. Идеальным вариантом я не вижу никого, хотя с тактической точки зрения Нагельсмана можно попробовать, но как личность - сильно токсичный, это будет провал.. Клоппа Барса просто не потянет на сегодняшний день, да и он собрался годик отдыхать. Фликк онечно интересный вариант. Было бы неплохо на него посмотреть в Барсе, но мало верится в это, слишком адекватно и хорошо чтобы быть правдой...

НО а стоит ли Барсе в ее сегодняшнем положении заморачиваться??? Пусть найдут человека типа Марселино, Аррасате или если хотите Артету. И внедряйте человека, для которого большая часть проблем Барсы будет уже знакома. А через годик может ситуация в клубе изменится, тогда уже можно и на Клоппа засмотреться.
Гость
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