Гюндоган высказался о назначении Флика в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал слухи о назначении Ханса-Дитера Флика в каталонский клуб:
Это не моя сфера, но Ханси Флик не только хороший человек, но и хороший тренер. Он возглавил сборную в трудный для неё момент, всегда был честен. Я его уважаю.
Напомним, ранее сообщалось, что Флик — главный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» после ухода Хави.
НО а стоит ли Барсе в ее сегодняшнем положении заморачиваться??? Пусть найдут человека типа Марселино, Аррасате или если хотите Артету. И внедряйте человека, для которого большая часть проблем Барсы будет уже знакома. А через годик может ситуация в клубе изменится, тогда уже можно и на Клоппа засмотреться.
НО а стоит ли Барсе в ее сегодняшнем положении заморачиваться??? Пусть найдут человека типа Марселино, Аррасате или если хотите Артету. И внедряйте человека, для которого большая часть проблем Барсы будет уже знакома. А через годик может ситуация в клубе изменится, тогда уже можно и на Клоппа засмотреться.