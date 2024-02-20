Гюндоган высказался о назначении Флика в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал слухи о назначении в каталонский клуб:

Это не моя сфера, но Ханси Флик не только хороший человек, но и хороший тренер. Он возглавил сборную в трудный для неё момент, всегда был честен. Я его уважаю.