Стало известно, какие игроки выступают за и против отставки Тухеля

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вчера, 14:38

может быть уволен с должности главного тренера «Баварии».

Однако в мюнхенском клубе ещё остались футболисты, которые поддерживают немецкого специалиста — это , , , , и .

За отставку Тухеля выступают , , , , и .