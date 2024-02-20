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Стало известно, какие игроки выступают за и против отставки Тухеля

вчера, 14:38

Томас Тухель может быть уволен с должности главного тренера «Баварии».

Однако в мюнхенском клубе ещё остались футболисты, которые поддерживают немецкого специалиста — это Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Харри Кейн и Эрик Дайер.

За отставку Тухеля выступают Томас Мюллер, Серж Гнабри, Матис Тель, Йозуа Киммих, Леон Горецка и Маттейс де Лигт.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:37
Эрик Дайер здесь откуда? Поиграл наверно пару игр))
112910415
112910415
вчера в 17:37
голосовали что ли ?
Regista_8
Regista_8
вчера в 15:58
Те кто против тухлого физрука - правы. Как вообще можно было позвать этого днаря.
Ещё бы два тупых бегунка-дриблёра были бы не за тухлого, он им столько всего прощает.
Capral
Capral
вчера в 15:42
Киммих всегда был продажный, и если ничего не путаю, он, и при Нагеле воду мутил. Кейн, понятно, как истинный Джентльмен, с благодарностью относится к Тухелю, понимаю- кому, он обязан, своим присутствием в Баварии. Удивлен поступком Мюллера и Сане. Мюллер оказался негодяем и предателем. Вот уж, от кого не ожидал предательства. А ведь именно Мюллер, приветствовал и радостно приход Тухеля!!! Я хорошо помню, как, он красиво отзывался о Тухеле, вспоминая личные номинации тренера!!! Человек, который, вообще, в принципе уже не должен выходить на поле, все-же, там появляется, и только лuшь благодаря Тухелю, сейчас- тренера предаёт...

Честь и Слава Сане, за его человеческую позицию!!! Извини, Дружище, что так плохо думал о тебе!!! Нойер, тоже, понятно, почему за Тухеля, ведь именно Тухель, на все заявления руководства, о том, что после травмы надо искать замену Нойеру, сказал, что, и после травмы- Нойер будет основными вратарем Баварии!!! Остальных обсуждать не буду, скажу, только еще пару слов, в заключении. Мне не жаль случившегося, от слова совем. Руководство, в котором уже много лет нет единства- заслужило этот финал. Руководство меняется, а проблемы остаются. Так было при Нагеле, так стало и сейчас...

Уже, одно то, что на чевствование чемпионства клуба не пригласили Легенду Баварии О.Кана- говорит о многом... Человек, с тренерским именем которого, клуб побеждал в ЛЧ, КЧМ и СК, был несправедливо оскорблен. Бавария- ты это заслужила. С 2009-го длится бардак в руководстве и до сих пор, ничего не улажено. Что касается Тухеля, то, он, как, безусловно талантливый тренер без работы не останется. Найдутся на него желающие, не пропадет. А вот, в Мюнхене, пусть подумают- как жить дальше... А те, кто сейчас выступают против Томаса, предадут еще раз, но уже- другого тренера...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:24
А то, что Кейн поддерживает Тухеля, подтверждает, что у него стокгольмский синдром, хаха)
ph93amkm8hje
ph93amkm8hje
вчера в 15:10
Кто поддерживает, тех на поле.
Кто против, тех в запас.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:02
Одно то, что Леройчик за Тухеля, доказывает, что его нужно прямо сегодня кикать)) Значит, Тухель одобряет его ЧСВшную возню на поле)
drug01
drug01
вчера в 14:50
Значит есть ещё игроки против отставки тренера??? Какое будет решение?
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:44
происходит переломный момент в истории клуба
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