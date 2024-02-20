Стало известно, какие игроки выступают за и против отставки Тухеля

Томас Тухель может быть уволен с должности главного тренера «Баварии».
Однако в мюнхенском клубе ещё остались футболисты, которые поддерживают немецкого специалиста — это Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Харри Кейн и Эрик Дайер.
За отставку Тухеля выступают Томас Мюллер, Серж Гнабри, Матис Тель, Йозуа Киммих, Леон Горецка и Маттейс де Лигт.
Честь и Слава Сане, за его человеческую позицию!!! Извини, Дружище, что так плохо думал о тебе!!! Нойер, тоже, понятно, почему за Тухеля, ведь именно Тухель, на все заявления руководства, о том, что после травмы надо искать замену Нойеру, сказал, что, и после травмы- Нойер будет основными вратарем Баварии!!! Остальных обсуждать не буду, скажу, только еще пару слов, в заключении. Мне не жаль случившегося, от слова совем. Руководство, в котором уже много лет нет единства- заслужило этот финал. Руководство меняется, а проблемы остаются. Так было при Нагеле, так стало и сейчас...
Уже, одно то, что на чевствование чемпионства клуба не пригласили Легенду Баварии О.Кана- говорит о многом... Человек, с тренерским именем которого, клуб побеждал в ЛЧ, КЧМ и СК, был несправедливо оскорблен. Бавария- ты это заслужила. С 2009-го длится бардак в руководстве и до сих пор, ничего не улажено. Что касается Тухеля, то, он, как, безусловно талантливый тренер без работы не останется. Найдутся на него желающие, не пропадет. А вот, в Мюнхене, пусть подумают- как жить дальше... А те, кто сейчас выступают против Томаса, предадут еще раз, но уже- другого тренера...
Честь и Слава Сане, за его человеческую позицию!!! Извини, Дружище, что так плохо думал о тебе!!! Нойер, тоже, понятно, почему за Тухеля, ведь именно Тухель, на все заявления руководства, о том, что после травмы надо искать замену Нойеру, сказал, что, и после травмы- Нойер будет основными вратарем Баварии!!! Остальных обсуждать не буду, скажу, только еще пару слов, в заключении. Мне не жаль случившегося, от слова совем. Руководство, в котором уже много лет нет единства- заслужило этот финал. Руководство меняется, а проблемы остаются. Так было при Нагеле, так стало и сейчас...
Уже, одно то, что на чевствование чемпионства клуба не пригласили Легенду Баварии О.Кана- говорит о многом... Человек, с тренерским именем которого, клуб побеждал в ЛЧ, КЧМ и СК, был несправедливо оскорблен. Бавария- ты это заслужила. С 2009-го длится бардак в руководстве и до сих пор, ничего не улажено. Что касается Тухеля, то, он, как, безусловно талантливый тренер без работы не останется. Найдутся на него желающие, не пропадет. А вот, в Мюнхене, пусть подумают- как жить дальше... А те, кто сейчас выступают против Томаса, предадут еще раз, но уже- другого тренера...