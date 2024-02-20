Модрич может войти в тренерский штаб Анчелотти в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может стать тренером.
Наставник «сливочных» Карло Анчелотти предложил хорвату войти в свой тренерский штаб, если футболист примет решение закончить карьеру после окончания нынешнего сезона.
Модрич отклонил это предложение, однако может поменять своё решение. Дело в том, что Лука ждёт, какие предложения от клубов получит летом, а только потом примет решение о своём будущем.
это круто
это круто
в истории Реаа, таких не летают, а провожают, заслуженно,однако!
в истории Реаа, таких не летают, а провожают, заслуженно,однако!