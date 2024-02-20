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Модрич может войти в тренерский штаб Анчелотти в «Реале»

вчера, 14:22

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может стать тренером.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти предложил хорвату войти в свой тренерский штаб, если футболист примет решение закончить карьеру после окончания нынешнего сезона.

Модрич отклонил это предложение, однако может поменять своё решение. Дело в том, что Лука ждёт, какие предложения от клубов получит летом, а только потом примет решение о своём будущем.

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Реал  Модрич Лука  Анчелотти Карло
Перевод с mundodeportivo.com Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 01:38
как вошел после окончания карьеры в тренерский штаб Милана Ибрагимович
это круто
ABir
ABir
вчера в 22:04
Модрич может принять мудрое решение
shur
shur
вчера в 15:59
...в 38-емь и полететь не грех, Лука Модрич один из лучших хавов
в истории Реаа, таких не летают, а провожают, заслуженно,однако!
2m3egbkgua97
2m3egbkgua97
вчера в 15:03
Вы подождите ,придёт Камерунский Эму,приведёт с собой Португальца,и вот тогда полетите вы из Реала ,как это делал он в ПСЖ!!!
Гость
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