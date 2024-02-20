Модрич может войти в тренерский штаб Анчелотти в «Реале»

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вчера, 14:22

Полузащитник «Реала» может стать тренером.

Наставник «сливочных» предложил хорвату войти в свой тренерский штаб, если футболист примет решение закончить карьеру после окончания нынешнего сезона.

Модрич отклонил это предложение, однако может поменять своё решение. Дело в том, что Лука ждёт, какие предложения от клубов получит летом, а только потом примет решение о своём будущем.