«Ливерпуль» установил уникальное достижение

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вчера, 10:17

«Ливерпуль» стал первой командой в топ-5 лигах, пять игроков которой забили десять мячей и более в текущем сезоне во всех турнирах. Нападающий отметился 19 мячами. На счету форварда 14 голов. Нападающий забил 13 мячей. На счету форварда 11 голов. Нападающий забил 10 мячей.