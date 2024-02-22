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«Ливерпуль» установил уникальное достижение

вчера, 10:17

«Ливерпуль» стал первой командой в топ-5 лигах, пять игроков которой забили десять мячей и более в текущем сезоне во всех турнирах. Нападающий Мохамед Салах отметился 19 мячами. На счету форварда Диогу Жоты 14 голов. Нападающий Дарвин Нуньес забил 13 мячей. На счету форварда Коди Гапко 11 голов. Нападающий Луис Диас забил 10 мячей.

Напомним, в матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Лутон Таун».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:43
Браво парни! Так держать!
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ kfa4sekrt5t6 (раскрыть)
вчера в 19:42
Алисон умеет и неплохо!
Вест Бромвич не даст соврать
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 11:10
Нападающие «Ливерпуля» вынуждены играть на пределе своих возможностей, поскольку в обороне много проблем. В линии атаки их условно пятеро, но трое сейчас травмированы. Если даже играют двое из пятерки, Ливерпуль забивает как минимум 2 гола 94% из случаев, а если отсутствует Алиссон и двое основных фланговых защитников, то заменить их очень сложно. Дело в том, что отсутствие Трента и Робертсона влияет не только на игру в защите, но и на остроту атаки с флангов. Вот так «Ливерпуль» теряет разнообразие своей игры. И вчера мы это увидели, и не только вчера. Сам Диас практиковал дриблинг и много раз пробегал с мячом более 30 метров, чтобы занять позицию. Но когда играет Трент, Диас играет более позиционно и забивает больше. А так вынужден взять игру на себя и бегать больше обычного. Я очень рад и за Ван Дейка, в последнее время он тоже выкладывается на максимум во вратарских зонах соперника. Он стал чаще забивать; роль капитана соответствует его характеру.
kfa4sekrt5t6
kfa4sekrt5t6
вчера в 11:05
У них вообще похоже может забить каждый, кроме вратаря.
112910415
112910415
вчера в 10:49
вот это мощь !
вот это боевой кулак !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:24
А есть кто ещё на ближних подступах к 10-ке? Имеет смысл играть на него, рекорды остаются в истории...
drug01
drug01
вчера в 10:21
Таких бы рекордов побольше! Очень сильно!!!
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