«Ливерпуль» установил уникальное достижение

«Ливерпуль» стал первой командой в топ-5 лигах, пять игроков которой забили десять мячей и более в текущем сезоне во всех турнирах. Нападающий Мохамед Салах отметился 19 мячами. На счету форварда Диогу Жоты 14 голов. Нападающий Дарвин Нуньес забил 13 мячей. На счету форварда Коди Гапко 11 голов. Нападающий Луис Диас забил 10 мячей.
Напомним, в матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Лутон Таун».
Вест Бромвич не даст соврать
Вест Бромвич не даст соврать
вот это боевой кулак !
вот это боевой кулак !