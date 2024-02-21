Любимые соперники знаменитых снайперов. У Месси это «Севилья», а Холанд издевался над «Лейпцигом»

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вчера, 22:58

Кейн, Роналду и Мбаппе не щадили сильные клубы.

Вчера Холанд забил победный и единственный мяч ворота «Брентфорда». «Манчестер Сити» сравнялся по сыгранным матчам в текущем сезоне АПЛ с «Ливерпулем» и «Арсеналом», теперь на вершине команды, у которых 57, 56 и 55 очков. Клопп первый, Артета третий, а Гвардиола на второй строчке. Холанд забил всем командам в АПЛ , с которыми встречался. На данный момент его любимым английским соперником является МЮ – соседям забил 5 раз, а ещё трижды отдавал голевые передачи, хотя сыграл всего в четырех дерби. У Эрлинга 21 «скальп» разных английских клубов, хотя до рекорда Кейна норвежцу далеко. Форвард недавно в Англии, а вот в Германии хулиганил активнее.

Эрлинг Холанд – 12 голов «Лейпцигу»

Хотя сам норвежец играл в Австрии за «Зальцбург», клуб корпорации «Ред Булл», он наотрез отказался переезжать в Лейпциг. Агент Райола перевел Эрлинга в «Боруссию» из Дортмунда. В восьми матчах против «Лейпцига» в составе немцев и «Манчестер Сити» Холанд забил 12 мячей. Год назад у него было 5 голов в одном поединке против «быков». Любимый соперник без вариантов, а на втором месте «Бавария». Клубу из Мюнхена забил 7 раз, хотя его команде это не помогло – у Холанда 7 поражения и всего 1 победа в 9 играх против стандартного фаворита Бундеслиги.

Лионель Месси – 38 голов «Севилье»

Холанду и Мбаппе надо играть стабильно добрых десять лет, чтобы приблизиться к показателям Месси и Роналду. Также развеем миф, будто аргентинец и португалец забивали только в ворота «Осасуны». Любимый соперник Месси это серьезная «Севилья», которая выигрывала в еврокубках. В 43 матчах Лионель создал против них 58 мячей, если учитывать 20 ассистов. Феноменальная статистика. На втором месте «Атлетико», 32 гола и 9 ассистов, а дальше «Валенсия», 31 гол и 13 результативных передач. «Осасуне» Месси забил 25 мячей, хотя средняя результативность против аутсайдера, разумеется, выше.

Килиан Мбаппе – 13 голов «Лиону»

Обидно, что здесь не клубы АПЛ или Ла Лиги, но Килиан хорошо настраивается на матчи против принципиального для ПСЖ соперника. «Лион» не является участником Ле Классико, как называют поединки парижан против «Олимпика» из Марселя. Но «Олимпик» из Лиона был вечным чемпионом Франции до появления шейхов – семь чемпионских титулов подряд. Мбаппе любит огорчать именно «ткачей». Также среди «клиентов» Килиана есть «Монпелье», «Дижон», «Мец» и «Нант». Хотя «Лиллю» и «Монако» форвард тоже забил более 10 мячей. Для Мбаппе французская лига слишком легкая, статистика это подтверждает. Против «Лиона» 15 мячей, 13 голов и 2 ассиста, ровно по голу за игру.

Криштиану Роналду – 27 голов «Севилье»

Проще забить 23 гола в 14 матчах в ворота «Хетафе», чем 20 мячей в ворота «Барселоны» в 34 матчах, как сделал Роналду. Но Криштиану любил огорчать «Севилью» даже сильнее, чем Месси. У португальца 27 голов в 18 сыгранных матчах. У Роналду ожидаемо меньше ассистов против «Севильи», «Атлетико» и «Барселоны», чем у Лионеля. Но сразу видно – речь о выдающемся снайпере. Роналду без разницы, кому забивать. Например, в Лиге чемпионов его любимым соперником был «Ювентус», 10 голов в 7 поединках, а дальше шла «Бавария», 9 мячей в 8 матчах. Среди английских соперников Роналду любил издеваться над «Тоттенхэмом», 14 голов в 20 матчах. Кстати, эта статистика напоминает, что в юности португалец так много не забивал. Окончательно раскрылся как аномальный снайпер уже в составе «Реала».

Роберт Левандовски – 27 голов «Боруссии» Дортмунд

«Бавария» серьезно настраивалась на матчи против клуба из Дортмунда, главного преследователя по сумме успешных чемпионских лет. Левандовски перешел в команду из Мюнхена после игры за «Боруссию» Дортмунд в статусе свободного агента, а дальше стабильно делал больно фанатам бывшего клуба. Роберт забил 27 мячей и отдал 3 голевые передачи в 26 матчах против «Боруссии» Д. Также у него 26 мячей и 9 ассистов против «Вольфсбурга», в том числе пять голов после выхода на замену. Именно в тот день создан знаменитый кадр с Гвардиолой, который хватается за голову. Левандовски – голевая машина, третий в списке по голам среди действующих игроков. По голам за «Барселону» Роберт уже выше другой легенды футбола.

Карим Бензема – 20 голов «Атлетику»

Ещё один обладатель «Золотого мяча» в этом списке. У Бензема, в отличие от Роналду, есть хет-трик в Эль Класико против «Барселоны», всего француз забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач против каталонцев в 46 матчах. Это второй его любимый соперник после «Атлетика» из Бильбао. Баскам Карим забил 20 мячей и 6 раз ассистировал партнерам в 29 поединках. Кстати, у Бензема тоже классная статистика против «Севильи». Похоже, по стилю – играли в атаку, в отличие от «Атлетико» из Мадрида, этот солидный соперник подходил грандам лучше всего. «Реал» и «Барселона» настраивались на серьезный бой и показывали максимум. Поэтому у Бензема 11 голов и 10 ассистов в 27 играх против любимого соперника Роналду и Месси. Если бы не явные промахи в юности, то Бензема мог собрать больше голов за карьеру. Хотя и так неплохо.

Харри Кейн – 20 голов «Лестеру»

Харри играл в аренде за «Лестер», а потом много лет помогал «Тоттенхэму» выходить в еврокубки, огорчая знакомый клуб. Кроме 20 голов и 5 ассистов против «лисов», у Харри есть 16 мячей в ворота «Эвертона» в 17 играх. «Арсенал» в дерби тоже кусал, у Кейна 14 голов и 3 ассиста в 19 матчах. По-человечески обидно за Харри, не заслужил такой странный сезон в «Баварии». Попал в команду, где все между собой перессорились. Что не удивляет в клубе, где тренером назначили Томаса Тухеля. Можно сколько угодно возить немца на Гоа искать «дзен», но если у человека конфликтный характер, то ему ничего не поможет измениться. Кейн стал заложником ситуации, может с первой попытки не выиграть трофеи в Германии.

Но страданиям англичанина придет конец, ведь посмотрите на его статистику. Харри великолепен. Или сборная Англии на Евро-2024, или «Бавария» с новым тренером – Алонсо или Зиданом, помогут Кейну поднять над головой первый трофей во взрослом футболе. Форвард заслужил успех сильнее многих игроков, обвешанных медалями с головы до пят.