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Кроос сыграл 450 матчей за «Реал»

вчера, 10:22

Вчера в матче 25-го тура Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано». Данная игра стала 450-й для полузащитника «сливочных» Тони Крооса.

Немец выступает за «Реал» с июля 2014 года. На его счету 28 голов и 96 голевых передач. Вместе с «Реалом» Кроос выигрывал: четыре раза Суперкубок Испании, Кубок Испании, трижды Ла Лигу, четыре раза Суперкубок УЕФА, пять раз Клубный чемпионат мира и четыре раза Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 16:48
450 солидная цифра, НО 500 будет гораздо солиднее.
А если серьезно - будет вполне здраво если клуб и Тони договорятся на пару сезонов продлить взаимовыгодное сотрудничество...
112910415
112910415
вчера в 10:54
слава юбиляру !
a5m6aphwn2yu
a5m6aphwn2yu
вчера в 10:30
Его 450 игр за “Реал” несомненно оказали влияние на его карьеру, сделав его одним из самых опытных и уважаемых игроков клуба.
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