Кроос сыграл 450 матчей за «Реал»

Вчера в матче 25-го тура Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано». Данная игра стала 450-й для полузащитника «сливочных» Тони Крооса.
Немец выступает за «Реал» с июля 2014 года. На его счету 28 голов и 96 голевых передач. Вместе с «Реалом» Кроос выигрывал: четыре раза Суперкубок Испании, Кубок Испании, трижды Ла Лигу, четыре раза Суперкубок УЕФА, пять раз Клубный чемпионат мира и четыре раза Лигу чемпионов.
А если серьезно - будет вполне здраво если клуб и Тони договорятся на пару сезонов продлить взаимовыгодное сотрудничество...
А если серьезно - будет вполне здраво если клуб и Тони договорятся на пару сезонов продлить взаимовыгодное сотрудничество...