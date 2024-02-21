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Холанд забил всем командам АПЛ, с которыми играл

вчера, 08:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил всем командам Английской Премьер-Лиги, с которыми встречался.

Норвежец 20 февраля впервые отличился забитым мячом в ворота «Брентфорда». «Пчёлы» стали 21-й командой АПЛ, против которой играл футболист.

Холанд — лишь второй игрок в истории турнира после Харри Кейна, сыгравший с более чем двумя клубами и забивший каждому из них. Англичанин отмечался голами в ворота всех своих 32 соперников.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:56
А титул команды и рекорд одного игрока вещи несовместимые, верно ?
shur
shur ответ jbrx9rhd6gyr (раскрыть)
вчера в 11:10
...да уж!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:52
Равнение на Кейна!
В целом выручил вчерась МС)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:43
Хороший результат,продолжать в том же темпе!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:35
Холанд не отказывает себе в удовольствии забивать слабым клубам!) Не повезло МЮ))
therapy
therapy
вчера в 10:34
Пусть забивает, за этим его и приобретали, в следующем сезоне новые команды появятся, может кого-тол пропустил.... надо глянуть в Бундеслиге он всем огрузил...
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:25
В такой команде, как МС, это было неизбежно, но самое главное должен быть титул, а не рекорд одного игрока. Ждем чемпионства МС.
Elliada_
Elliada_ ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 10:24
Не совсем. Роналду в каком-то сезоне за Реал забил всем командам Ла Лиги, в том числе Реалу.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:18
превзошел Роналду уже
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:12
МЮ и Фулхэм любимые клубы Холланда!)) Скоро дерби, посмотрим получится ли опять забить им))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:30
Значит пора забивать по второму кругу...
6v6n23tf95cv
6v6n23tf95cv
вчера в 09:05
Как то все очень скромненько получилось в этом матче...
jbrx9rhd6gyr
jbrx9rhd6gyr
вчера в 08:57
Это достижение, но прицел у него сбился, благо команда у него играющая
73n72e9fj6ht
73n72e9fj6ht
вчера в 08:53
Теперь ждем команды из Чампионшипа для продолжения серии.
v68qcu6q7uzm
v68qcu6q7uzm
вчера в 08:46
Значит надо переходить в другой чемпионат, здеся делать больше неча
gtdccdksmh2r
gtdccdksmh2r
вчера в 08:44
Никого верзила не обделил своим вниманием
112910415
112910415
вчера в 08:39
это прекрасно, прекрасно !
только его команда не лидирует ...
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