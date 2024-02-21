Холанд забил всем командам АПЛ, с которыми играл

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил всем командам Английской Премьер-Лиги, с которыми встречался.
Норвежец 20 февраля впервые отличился забитым мячом в ворота «Брентфорда». «Пчёлы» стали 21-й командой АПЛ, против которой играл футболист.
Холанд — лишь второй игрок в истории турнира после Харри Кейна, сыгравший с более чем двумя клубами и забивший каждому из них. Англичанин отмечался голами в ворота всех своих 32 соперников.
В целом выручил вчерась МС)
В целом выручил вчерась МС)
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только его команда не лидирует ...