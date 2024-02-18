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«Наполи» рискует выдать один из худших результатов среди чемпионов Италии

вчера, 09:42

Действующий чемпион Италии «Наполи» идет на 9-м месте, отставая от лидирующего «Интера» на 27 очков.

Команда рискует выдать один из худших результатов среди действующих обладателей Скудетто за последние 60 лет.

Подобное с итальянскими коллективами происходило лишь 5 раз в истории: «Торино» (сезон 1949/50, отставание 21 пункт), «Ювентус» (1961/62, 24), «Болонья» (1964/65, 20), «Милан» (1996/97, 22 и 2022/23, 20).

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Все комментарии
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 23:21
Что-то похожее уже было в Лестере.
minai
minai
вчера в 19:47
А где же волшебник Хвича ?
Capral
Capral ответ therapy (раскрыть)
вчера в 13:55
Согласен!
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:40
У Интера тоже были спад второго сезона после чемпионства... Наполи не типичная команда для итальянского футбола, что при Гамшике, что при Квичи..., Наполи не умеет играть в оборонительный футбол. Правильно сказано: футбол у Наполи легкий.. Так первое время при выходе в Серию А играла Сассуоло
lotsman
lotsman
вчера в 12:39
После удачного сезона не могут отойти. Всё ещё победный марш в ушах звенит. А уши прочистить некому. Наставник не тот.
galem72
galem72
вчера в 12:23
Тут виноват только сам Аурелио. Ещё в прошлом сезоне при Спалетти команда начала жёстко буксовать. Да, были победы, но чувствовалась сильная одышка состава во второй половине. Выжав все сили из команды, продюсер сменил тренера и ничего им не дал за летнее ТО. Ладно бы в клубе были топари, которых можно было спокойно юзать в следующем сезоне, но нет. Зато прицельно купили Симеоне, Расподори и Линдстрёма — серьёзно? Что это за атакеры, на которых делалась очевидная ставка? Только Нгонге что-то показал по ходу этого сезона. Пара Хвича - Витя сейчас не работает совсем, по отдельности они тоже в глубоком ауте. На недавно прошедшем кубке Африки Осимхен за 7 матчей, проведя на поле всё игровое время, забил только 1 блеклый гол Экв. Гвинее.
Одним словом, Де Лаурентис как был жмотом, так им и остался.
Capral
Capral ответ therapy (раскрыть)
вчера в 12:16
Было бы. Уже в прошлом сезоне, после 1го круга у Наполи наметился спад и команда, уже начала буксовать- вылетела из кубка Италии, из ЛЧ, а, так называемый, новоиспеченный "Марадона" и вовсе на пол года исчез из поля зрения... Это называется- кризис команды однодневки. Футбол Спалетти, это футбол романтики и поэзии, лёгкий, воздушный, но при этом, лишенный массивного и надёжного основания. Такой футбол, как правило недолговечный. Для сравнения, сегодняшний Интер- команда системная и фундаментальная, созданная на несколько лет вперёд, с перспективой будущего. Команда, в отличие от Наполи, играет в реальный, а не виртуальный футбол. Это не значит, что Интер может победить на всех фронтах, но, в команде есть главное- фундаментальный, идейный футбол. В Наполи этого не было, ни в прошлом сезоне, ни в нынешнем.
n2rkgbynwkcw
n2rkgbynwkcw
вчера в 12:16
Год на год не приходится, Кварцхелия сдал и всё пошло не по плану.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:12, ред.
Ожидаемо....не так часто Скудетто выигрывают....
Они...эмоциональные.... в 2026-м только закончат победу 2023-го года праздновать....
112910415
112910415
вчера в 11:54
в этом сезоне звёзды так красиво не сошлись !
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 11:50
Ожидаемо. Волшебный Наполи начал сыпаться еще в марте. Летом менеджемент должен был сработать профессионально, увы, мастеров этого направления в клубе нет.
therapy
therapy
вчера в 11:46
Если бы Спаллетти остался такого бы не было, но он решил годик отдохнуть, по ходу и "маленькие ослики" отдыхает, очень много не получается в игре, спад? так вроде Лучано показал как может играть Наполи. Какое прозвище теперь получат за провальный сезон?
xpud6nsbb7n8
xpud6nsbb7n8
вчера в 11:06
Как часто бывает то игра на взлёте а затем пошли провалы..
ABir
ABir
вчера в 11:03
Наполи, как на качелях
Kiarnt
Kiarnt
вчера в 10:49
Тренер все решает, этот Наполи без тренера.
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:32
Предварительно Наполи сдало сильно, но посмотрим что будет в конце сезона
Вещий
Вещий
вчера в 10:00
Ну Интер сейчас просто хорош и наверняка отставание от него только будет увеличиваться...
ejjf652y3gys
ejjf652y3gys
вчера в 09:59
Команда получилась однодневка, сказалась смена тренера
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