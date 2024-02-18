«Наполи» рискует выдать один из худших результатов среди чемпионов Италии

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вчера, 09:42

Действующий чемпион Италии «Наполи» идет на 9-м месте, отставая от лидирующего «Интера» на 27 очков.

Команда рискует выдать один из худших результатов среди действующих обладателей Скудетто за последние 60 лет.

Подобное с итальянскими коллективами происходило лишь 5 раз в истории: «Торино» (сезон 1949/50, отставание 21 пункт), «Ювентус» (1961/62, 24), «Болонья» (1964/65, 20), «Милан» (1996/97, 22 и 2022/23, 20).