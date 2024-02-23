Гвардиола раскрыл планы на будущее

Главный тренер «Манчестер Сити» намекнул, что в будущем хотел бы возглавить сборную.

Я бы хотел принять участие в чемпионате мира, Евро, Кубке Южной Америки, да в любом из международных турниров. Мне интересно выступить там, но не знаю, будет ли это через пять, десять или пятнадцать лет.