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Гвардиола раскрыл планы на будущее

вчера, 11:40

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул, что в будущем хотел бы возглавить сборную.

Я бы хотел принять участие в чемпионате мира, Евро, Кубке Южной Америки, да в любом из международных турниров. Мне интересно выступить там, но не знаю, будет ли это через пять, десять или пятнадцать лет.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Его контракт действует до июня 2025 года.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:26
Без шейховских денег он ноль
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:15
Он говорил это уже давно...
cmebf5cfrbmd
cmebf5cfrbmd
вчера в 12:53
Да тут и думать нечего, с клубами он уже показал свой класс
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:25
Уж с его статусом можно и не говорить "хотелось бы побывать"....
Можно смело говорить "побываю"...
Любая сборная наверное будет рада этому тренеру...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 12:05
После ухода Клоппа, в АПЛ у Гвардиолы не останется достойного конкурента. Артета еще сырой, хотя у него большой потенциал. А другие команды, которые еще недавно были гигантами, сейчас находятся в упадке. «Челси», «Манчестер Юнайтед» даже рядом не стоят с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом». С Тоттенхэмом все ясно. Победы «Манчестер Сити» в Премьер-лиге были упорными только в те два сезона, когда в гонке участвовал «Ливерпуль». А когда Ливерпуль Клоппа не участвует - Челси, Арсенал, МЮ и Тоттенхэм не в состоянии конкурировать с Ман Сити. После ухода Клоппа ему станет скучно. Возможно, Томас Тухель вернется в Англию и тогда что-то изменится, или Артета улучшит свой подход к игре, но после этого сезона конкуренция ослабнет еще больше. Такое в АПЛ редко случается.

Гвардиола через несколько лет станет тренером сборной Испании или Бразилии, когда-то это случится. В Серию А он не пойдет, в Ла Лиге, в Бундеслиге, в АПЛ выиграл все. После 2025 года все станет ясно. Может быть к этому времени в АПЛ уровень команд повысится и ему будет интереснее. А так, у него уже проблемы с мотивацией. Даже игроки МС еле-еле выигрывают в АПЛ.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:00
В «Зенит» не собирается?
Вещий
Вещий
вчера в 11:59
Это была бы хорошая смена Карпину.....

В сборной не будет много времени дрессировать игроков для идеального футбола Гвардиолы. Интересно, как он будет справляться с такой работой.... Вот кого не хватает сборной Англии, он бы слепли из этого поколения толк... да и Испания, тоже поколение неплохое, но без Пепа на титулы не потянет (но туда увы вряд ли позовут, так как он за независимость Котолоний...).
Гость
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