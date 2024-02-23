Гвардиола раскрыл планы на будущее

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул, что в будущем хотел бы возглавить сборную.
Я бы хотел принять участие в чемпионате мира, Евро, Кубке Южной Америки, да в любом из международных турниров. Мне интересно выступить там, но не знаю, будет ли это через пять, десять или пятнадцать лет.
Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Его контракт действует до июня 2025 года.
В сборной не будет много времени дрессировать игроков для идеального футбола Гвардиолы. Интересно, как он будет справляться с такой работой.... Вот кого не хватает сборной Англии, он бы слепли из этого поколения толк... да и Испания, тоже поколение неплохое, но без Пепа на титулы не потянет (но туда увы вряд ли позовут, так как он за независимость Котолоний...).
В сборной не будет много времени дрессировать игроков для идеального футбола Гвардиолы. Интересно, как он будет справляться с такой работой.... Вот кого не хватает сборной Англии, он бы слепли из этого поколения толк... да и Испания, тоже поколение неплохое, но без Пепа на титулы не потянет (но туда увы вряд ли позовут, так как он за независимость Котолоний...).
Гвардиола через несколько лет станет тренером сборной Испании или Бразилии, когда-то это случится. В Серию А он не пойдет, в Ла Лиге, в Бундеслиге, в АПЛ выиграл все. После 2025 года все станет ясно. Может быть к этому времени в АПЛ уровень команд повысится и ему будет интереснее. А так, у него уже проблемы с мотивацией. Даже игроки МС еле-еле выигрывают в АПЛ.
Гвардиола через несколько лет станет тренером сборной Испании или Бразилии, когда-то это случится. В Серию А он не пойдет, в Ла Лиге, в Бундеслиге, в АПЛ выиграл все. После 2025 года все станет ясно. Может быть к этому времени в АПЛ уровень команд повысится и ему будет интереснее. А так, у него уже проблемы с мотивацией. Даже игроки МС еле-еле выигрывают в АПЛ.
Можно смело говорить "побываю"...
Любая сборная наверное будет рада этому тренеру...
Можно смело говорить "побываю"...
Любая сборная наверное будет рада этому тренеру...