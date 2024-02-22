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Тухель не хочет возглавлять «Вест Хэм»

вчера, 18:48

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель, несмотря на желание вернуться в АПЛ, не планирует принимать приглашение стать наставником «Вест Хэма».

Летом уйдёт главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес, и клуб уже подыскивает ему замену.

Тухель, который покинет «Баварию» по окончании сезона, хочет возглавить именно топ-клуб в АПЛ.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 23:45
Я один хочу прибить Тюхеля, он вообще смотрит игры Баварии? Какой он наглец…🤷🏻‍♂️
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:27
Я думаю что Вест Хэму подойдет Метеор Самозванов. Отличный тренер с большим опытом. А если честно - не знаю.
DXTK
DXTK ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 21:16
И кто же ВХ нужен? назовите имя. Эмери занят, Де Зерби и так руководит Брайтоном.........

PS ВХ уже тренировал Пеллегрини, который в АПЛ брал титулы с МС и выходил в полуфинал ЛЧ, и работал в Реале в больших клубах, но вот ВХ провалился побив тогда только рекордные трансферы клуба.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:54
неправильный заголовок, надо бы указать, чего он хочет сам. Мол, хочу в ... туда то, а в Вест Хэм и не уговаривайте, не пойду ("Не бросайте меня в терновый куст!") А еще не пойду в Лутон, Шеффилд, Ноттингем и т.д и т.п.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 20:47
Сила 50-летнего тренера в Англии остается высокой. Неудачный сезон в «Баварии» не повлиял на его репутацию, поскольку немцы в последние годы испытывали трудности под руководством многих тренеров. Их проблемы не рассматриваются как вина Томаса Тухеля.

Тухель хотел бы получить работу в сборной Англии после Евро, если Гарет Саутгейт уйдет или будет уволен. И в Премьер-лиге тоже есть варианты. «Манчестер Юнайтед» один из них, поскольку «красные дьяволы» могут решить летом расстаться с Эриком тен Хагом..

Но в Вест Хэм... Хотя Вест Хэму тоже нужен тренер выше среднего. Но нет, не думаю что Тухель после Баварии поедет в Вест Хэм...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
"и попадались им на пути середняки под типу Лейпцига и Аталанты......"

Аталанта образца 2020г. - середняк ?
Ты с какого года футбол смотришь, парень ?)))

Лан..., будь здоров.
Продолжать не вижу смысла. Мне уже по твоим предыдущим комментам это следовало понять. Старею !)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:32, ред.
Оставь Баварию в покое! Тухель в Мюнхене не провёл ни одного полноценного сезона!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:31
Гвард уже был в такой команде, где руководство, если не идиоты, то точно не гении, и Анчи там побывал. Обоих, в итоге- попросили...
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:30
Ну а в Баварии мы видим его гениальный тактический план. ..... что у него и началось в Челси и плавно перешело в мюнхен.

PS ПСЖ в тот год не доиграл свой чемпионат и у них были силы на ЛЧ и матчи были только по одной игре и то кое как проходили и попадались им на пути середняки под типу Лейпцига и Аталанты......
112910415
112910415
вчера в 20:30
здесь его можно понять
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
Поставь Гвардиолу в команду, где руководство - идиоты на всю голову..., и Пеп нихрена не добьётся.
Чё ты пихаешь в каждую дырку Ди Матео и равняешь его с ТТ ?! Он и рядом с немцем не стоит!
ТТ, до Челси, поднял ПСЖ до высот, которые Парижу и не снились! Тухель заставил Мбаппе и Неймара играть в тандеме на благо тимы. Такого красивого и сыгранного Парижа, как в 2020-м, теперь никогда не будет. А Челси был продолжением его тренерского гения.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:27
Я не в курсе британского периода работы Магата, поскольку, я вспомнил, его работу в Герте, которую, он подобрал на дороге и оставил в вышке. Но, я никогда не верил в понятие "чужого багажа". Почему, я объяснил. Примеры из практики, конечно значимы, но не всегда соответствуют действительности... Если послушать вас, то Тухель, оказавшись в Баварии, после Нагеля- должен был горы перевернуть на багаже бывшего тренера. Но этого не случилось.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Магат приходил и в Фулхэм почти убитый, и вместе с ним вылетел в чемпионшип и там застрял, провалив старт был уволен. Вообще до Клоппа и Тухеля немцы в Англии считались персонами нонграте их никуда не приглашали.

Вы считаете Ди Матео великим тренером ? он выиграл ЛЧ обыграв саму Баварию в финале на альянсе....... и Тухель также выиграл прийдя по середине сезона. так совпало повезло на чужом багаже потому что не они собирали этот состав. На одельном отрезке тухель да произвел тогда фурор переигрывая гвардиолу и нанеся ему поражение в финале, но большего он не смог добиться в целом сезоне.

PS По этому Тухеля и позвали в Баварию так как у них была впереди игра с МС и все думали что Томас придет и уберет Гвардиолу как он сделал с Челси, но в Баварии его ждал облом, а дальше и полнейший сейчас крах.....так что я не далек от истины.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
О , Господи...!
Ты что .... реально не догоняешь, или мне подыгрываешь ?)))
Нац. первенство - марафон, который никогда не будет критерием класса команды.
Что там англичане на своем острове возомнили из своей АПЛ - это их байки Венского леса, не более!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:10
Макс, я вообще не понимаю значения термина "на багаже". Любой новый тренер приходящий в клуб начинает всё перестраивать под свой футбол. Достаточно вспомнить Магата, пару лет назад, когда он, весной принял убитую Герту и начал на ходу всё крушить и менять, начиная от физики, и заканчивая тактикой, и стратегией!!! И любой тренер также. Да, возможно, если физика была заложена предыдущим тренером удачно, то конечно, какое-то время можно продержаться, но в любом случае, новый тренер ставит свою игру, если конечно, он не собирается копировать предыдущего...
tg8qvvrmpf6q
tg8qvvrmpf6q
вчера в 20:10
Это правильно, Томас рассчитывает на Ливерпуль или Манчестер Ю
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Чтоже Ливерпуль мечтал выиграть 30 лет в лиге, хотя главный трофей ЛЧ они брали в 2005 году? почему сегодня в Арсенале или МЮ ждут чуда и титула и им не важно какой тренер им его добудет. В Англии Титул иногда важнее чем ЛЧ ЛЕ и тд, это престиж. почему сейчас от Гвардиолы лично многие ждут выиграет он 4 АПЛ подряд или нет, поставит рекорд новый в Англии или нет?

PS А ЛЧ сегодня выиграл завтра проиграл это кубковый турнир. по этому ее могут выиграть такие тренеры как ди Матео или Тухель просто приперевшись по середине сезона.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
Да Плевать с Большой Горы на АПЛ и её таблицу!!!
Что вы так зациклились на нац. первенстве Англии ?! Ливер чемп. Англии выигрывал почти 20 раз..., Реал Ла Лигу брал больше 30 раз..., и кому это нахрен интересно?!

ЛЧ - первый Во все Времена и Единственный критерий всего и вся в клубном футболе!
Тухель - Глыба. Он футбольный математик с тонким пониманием игры, который волею судьбы оказался под идиотами-руководителями (Хелаифи, Боэли).
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:51
А что Тухель эту команду собрал он ее вывел из группы в ЛЧ? он как ди Матео пришел и выиграл ЛЧ с Челси так совпало, и да нашел по началу противоядие против Гвардиолы. Но не смог его обогнать в таблице, да и большего Томас не смог добиться, когда сам стал управлять, два кубка за один сезон проиграл Клоппу в финале.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
На каком "багаже" Тухель выиграл ЛЧ ?!
Тухель, до выигрыша ЛЧ у МС, уже дважды крячил Гвардиолу в АПЛ!
DXTK
DXTK
вчера в 19:40, ред.
Понятно что Вест Хэм это клуб не для больших амбиций сюда уже приходил Пеллегрини, который выигрывал титул и работал в МС и Реале. ВХ Мойес идиально подходит с точки зрения ожидания и результатов Честно я бы не хотел бы чтобы шотландец уходил, потому что с ним хоть кая-то стабильность, а то с другими один сезон боремся за 6-8 места следующи год боремся за выживание. Мойес хоть стабильность привнес играем в европе. Последние резльтаты 0-6 от Арсенала, ужасные но не критичные, ну скажем Реднапп проигрывал МЮ 7-1.

На кого Тухель намекает.......

Это однозначно Ливерпуль, но после неудовлетворительно работы в Баварии боссы красных подумают, но Тухель как вариант лучше чем Алонсо, Де Зерби, его сейчас можно кретиковать, но у него опыт с ПСЖ, Челси и Баварии с двумя из них выходил в финал ЛЧ и один все же выиграл хоть и на чужом багаже и на фарте. И Тухель умеет доставлять проблем Гвардиоле.

PS Если Клопп победит, то следующему тренеру Ливерпуля будет сложно что-то показать новое, как скажем сегодня в Баварии после Флика, два тренера мимо.
drug01
drug01
вчера в 19:38
Это конечно не его класс и желание! Нужна команда покрупнее!
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:35
Томас, хороший тренер, просто карма настигла его. Руководство Баварии подло убрали Нагеля, вот и результат. Тухелю не нужно было приходить
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:31
Тухель после Баварии мало кому будет интересен
Capral
Capral ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 19:29
Не подмочил. Гвард и Анчи, тоже, неудачно работали в Баварии, но репутацию свою не подмочили. Взлеты и падения случаются у всех.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:20
неудачный проект в Баварии подмочил репутацию Тухеля
p5878e32rkeb
p5878e32rkeb
вчера в 19:04
Вполне ожидаемо, что Томас Тухель, один из самых талантливых и успешных тренеров современности, хочет возглавить топовый клуб. Ведь только имея в руках бразды правления мощного клуба, он сможет в полной мере раскрыть свой потенциал и добиться новых успехов. Думаю, ему стоит подождать подходящего предложения, которое будет соответствовать его амбициям и уровню профессионализма.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:02
Хочет клуб где есть хоть какието шансы что нибуть выиграть!
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