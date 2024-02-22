Тухель не хочет возглавлять «Вест Хэм»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель, несмотря на желание вернуться в АПЛ, не планирует принимать приглашение стать наставником «Вест Хэма».
Летом уйдёт главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес, и клуб уже подыскивает ему замену.
Тухель, который покинет «Баварию» по окончании сезона, хочет возглавить именно топ-клуб в АПЛ.
На кого Тухель намекает.......
Это однозначно Ливерпуль, но после неудовлетворительно работы в Баварии боссы красных подумают, но Тухель как вариант лучше чем Алонсо, Де Зерби, его сейчас можно кретиковать, но у него опыт с ПСЖ, Челси и Баварии с двумя из них выходил в финал ЛЧ и один все же выиграл хоть и на чужом багаже и на фарте. И Тухель умеет доставлять проблем Гвардиоле.
PS Если Клопп победит, то следующему тренеру Ливерпуля будет сложно что-то показать новое, как скажем сегодня в Баварии после Флика, два тренера мимо.
На кого Тухель намекает.......
Это однозначно Ливерпуль, но после неудовлетворительно работы в Баварии боссы красных подумают, но Тухель как вариант лучше чем Алонсо, Де Зерби, его сейчас можно кретиковать, но у него опыт с ПСЖ, Челси и Баварии с двумя из них выходил в финал ЛЧ и один все же выиграл хоть и на чужом багаже и на фарте. И Тухель умеет доставлять проблем Гвардиоле.
PS Если Клопп победит, то следующему тренеру Ливерпуля будет сложно что-то показать новое, как скажем сегодня в Баварии после Флика, два тренера мимо.
Чё ты пихаешь в каждую дырку Ди Матео и равняешь его с ТТ ?! Он и рядом с немцем не стоит!
ТТ, до Челси, поднял ПСЖ до высот, которые Парижу и не снились! Тухель заставил Мбаппе и Неймара играть в тандеме на благо тимы. Такого красивого и сыгранного Парижа, как в 2020-м, теперь никогда не будет. А Челси был продолжением его тренерского гения.
Чё ты пихаешь в каждую дырку Ди Матео и равняешь его с ТТ ?! Он и рядом с немцем не стоит!
ТТ, до Челси, поднял ПСЖ до высот, которые Парижу и не снились! Тухель заставил Мбаппе и Неймара играть в тандеме на благо тимы. Такого красивого и сыгранного Парижа, как в 2020-м, теперь никогда не будет. А Челси был продолжением его тренерского гения.
Тухель хотел бы получить работу в сборной Англии после Евро, если Гарет Саутгейт уйдет или будет уволен. И в Премьер-лиге тоже есть варианты. «Манчестер Юнайтед» один из них, поскольку «красные дьяволы» могут решить летом расстаться с Эриком тен Хагом..
Но в Вест Хэм... Хотя Вест Хэму тоже нужен тренер выше среднего. Но нет, не думаю что Тухель после Баварии поедет в Вест Хэм...
Тухель хотел бы получить работу в сборной Англии после Евро, если Гарет Саутгейт уйдет или будет уволен. И в Премьер-лиге тоже есть варианты. «Манчестер Юнайтед» один из них, поскольку «красные дьяволы» могут решить летом расстаться с Эриком тен Хагом..
Но в Вест Хэм... Хотя Вест Хэму тоже нужен тренер выше среднего. Но нет, не думаю что Тухель после Баварии поедет в Вест Хэм...