Тухель не хочет возглавлять «Вест Хэм»

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вчера, 18:48

Главный тренер «Баварии» , несмотря на желание вернуться в АПЛ , не планирует принимать приглашение стать наставником «Вест Хэма».

Летом уйдёт главный тренер «молотобойцев» , и клуб уже подыскивает ему замену.