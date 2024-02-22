Хаби Алонсо намерен выбрать «Баварию»

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вчера, 17:52

Главный тренер «Байера» склоняется к тому, чтобы летом возглавить «Баварию», а не «Ливерпуль».

Испанский специалист считает, что лучше продолжить тренерскую карьеру в знакомой лиге.

Тем не менее «Ливерпуль» в оставшееся до конца сезона время постарается переубедить наставника.