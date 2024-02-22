Хаби Алонсо намерен выбрать «Баварию»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо склоняется к тому, чтобы летом возглавить «Баварию», а не «Ливерпуль».
Испанский специалист считает, что лучше продолжить тренерскую карьеру в знакомой лиге.
Тем не менее «Ливерпуль» в оставшееся до конца сезона время постарается переубедить наставника.
Сейчас Алонсо сконцентрирован на то, чтобы "надрать задницу" именно Баварии...:))) ... Конечно думаю, что никто не будет отрицать, что конечно круто идет с Байером и классную игру Леверкузену поставил, но это только один серьезный сезон, пусть с Байеров пошумит в ЛЧ! Ну а Баварии надо брать тренера немца, Бавария только с немцами во главе брала главный европейский трофей и показывала шикарную игру!
Многие новости пишут что это давление.... НО он спокойно идёт за чемпом. Сам Хаби спокойный и уравновешенный человек, всё знает и понимает. Возьмёт титул и спокойно выберет. Да и наверное мало на это внимание обращает, сконцентрирован на команде, а агент его делает свою работу.
Пи.Си. Когда Алонсо говорил, что хочет потренировать Ливерпуль и Баварию, мог ли представить, что через несколько месяцев его будут звать оба клуба?
Сейчас Алонсо сконцентрирован на то, чтобы "надрать задницу" именно Баварии...:))) ... Конечно думаю, что никто не будет отрицать, что конечно круто идет с Байером и классную игру Леверкузену поставил, но это только один серьезный сезон, пусть с Байеров пошумит в ЛЧ! Ну а Баварии надо брать тренера немца, Бавария только с немцами во главе брала главный европейский трофей и показывала шикарную игру!
Многие новости пишут что это давление.... НО он спокойно идёт за чемпом. Сам Хаби спокойный и уравновешенный человек, всё знает и понимает. Возьмёт титул и спокойно выберет. Да и наверное мало на это внимание обращает, сконцентрирован на команде, а агент его делает свою работу.
Пи.Си. Когда Алонсо говорил, что хочет потренировать Ливерпуль и Баварию, мог ли представить, что через несколько месяцев его будут звать оба клуба?
Я уже не говорю об ответственности. Бавария не Байер, здесь нет места художникам и поэтам. Загубит парень талант... Возможно, он и посматривает в сторону Баварии, все-таки голова от успехов в Бундесе немного закружилась, воздух пьянит, и хочется чего-то посерьезнее, но не рановато ли, да еще в такой конфликтный клуб как Мюнхен.
Сейчас самое время трезво оценить ситуацию и подумать о реалиях. Ведь если не получится в Баварии, никто не вспомнит об успехе в Байере.
Я уже не говорю об ответственности. Бавария не Байер, здесь нет места художникам и поэтам. Загубит парень талант... Возможно, он и посматривает в сторону Баварии, все-таки голова от успехов в Бундесе немного закружилась, воздух пьянит, и хочется чего-то посерьезнее, но не рановато ли, да еще в такой конфликтный клуб как Мюнхен.
Сейчас самое время трезво оценить ситуацию и подумать о реалиях. Ведь если не получится в Баварии, никто не вспомнит об успехе в Байере.