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Хаби Алонсо намерен выбрать «Баварию»

вчера, 17:52

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо склоняется к тому, чтобы летом возглавить «Баварию», а не «Ливерпуль».

Испанский специалист считает, что лучше продолжить тренерскую карьеру в знакомой лиге.

Тем не менее «Ливерпуль» в оставшееся до конца сезона время постарается переубедить наставника.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:55
Баск уже играл в Баварии и наверняка знает что его ждет. Хаби знает что хотят футболисты, поэтому что сам им был совсем не давно. Считаю на данный момент он единственный, из тех кого связывают с Баварией в качестве тренера, который сможет собрать команду. А Тухеля не возьмут ни в один приличный клуб, как бы он сейчас не пытался преподнести себя, всем всё понятно, что он пустышка…
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:24
Очень не хочется чтобы Хаби после первого же успеха сбегал из своей команды туда где много понтов и бабла.
Приходит в голову аналогия с Жозе. Но тот к его чести и в Порту и в Интере оставался на второй сезон после победы в чемпионате. Триггером для бегства становилась только победы в ЛЧ
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:23
Возможно в Германии Хаби уже называют Хансом )
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:20, ред.
Теперь становится понятно почему Алонсо так стремится выиграть салатницу ) Все ради того чтобы завоевать сердце мюнхенцев )
А если Алонсо хотел возглавить Ливерпуль он бы возглавил бы Тоттенхэм или в другой реальности МЮ и выиграл бы АПЛ, попутно обыгрывая горожан )
112910415
112910415
вчера в 20:10
а лучше ничего не менять, наверное
BarcelonaMD
BarcelonaMD
вчера в 19:45
Я бы посмотрел на Ливерпуль при Алонсо ... Бавария пока в кризисе с руководством и офисом ...
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:40
Я вообще не понимаю, что его так тянет в кризисную Баварию. Осенью выступит в ЛЧ с Байером, наверняка команду укрепят, есть шанс показать себя в большом турнире, почувствовать свою тренерскую готовность. В следущем году, доказать неслучайность успеха этого года, но в Байере, и, только потом решаться на большие переходы. Но, думаю, никуда он не уйдет. Слухами земля полнится...
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:24
Лучше сидеть в Байере чем выбрать Баварию
Capral
Capral
вчера в 18:55, ред.
Не завидую испанцу. Сейчас переходить в Баварию, где нет единства ни в чем: ни в руководстве, ни в команде. Полный разнобой мнений и идей.

Я уже не говорю об ответственности. Бавария не Байер, здесь нет места художникам и поэтам. Загубит парень талант... Возможно, он и посматривает в сторону Баварии, все-таки голова от успехов в Бундесе немного закружилась, воздух пьянит, и хочется чего-то посерьезнее, но не рановато ли, да еще в такой конфликтный клуб как Мюнхен.

Сейчас самое время трезво оценить ситуацию и подумать о реалиях. Ведь если не получится в Баварии, никто не вспомнит об успехе в Байере.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:28
Немецкий специалист считает, что лучше продолжить тренерскую карьеру в знакомой лиге.
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Он вроде испанец!))
А так еще 100600 новостей услышим подобных.
Вещий
Вещий
вчера в 18:10, ред.
Сериал с Мбаппе подходит к концу. Новый сериал с Алонсо стартовал....хотя думаю что нас ожидает вполне интересный сериал, есть о чём поразмышлять....

Сейчас Алонсо сконцентрирован на то, чтобы "надрать задницу" именно Баварии...:))) ... Конечно думаю, что никто не будет отрицать, что конечно круто идет с Байером и классную игру Леверкузену поставил, но это только один серьезный сезон, пусть с Байеров пошумит в ЛЧ! Ну а Баварии надо брать тренера немца, Бавария только с немцами во главе брала главный европейский трофей и показывала шикарную игру!

Многие новости пишут что это давление.... НО он спокойно идёт за чемпом. Сам Хаби спокойный и уравновешенный человек, всё знает и понимает. Возьмёт титул и спокойно выберет. Да и наверное мало на это внимание обращает, сконцентрирован на команде, а агент его делает свою работу.

Пи.Си. Когда Алонсо говорил, что хочет потренировать Ливерпуль и Баварию, мог ли представить, что через несколько месяцев его будут звать оба клуба?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:06
Не нужно переубеждать, пока в чужеземной лиге - по определению зелёный, таким доверять опасно, да и он не сам рвется, глядишь АПЛ приссыкивает
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 17:58
Было бы хорошо, если бы Хаби пока остался в Байере хотя бы еще на годик
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:56
Вообще не хочу видеть его во главе Ливерпуля.
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