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«Ливерпуль» связался с представителями Хаби Алонсо

вчера, 13:59

«Ливерпуль» связался с представителями главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

По информации источника, также на специалиста претендует «Бавария». В мюнхенском клубе понимают, что пригласить испанца будет очень сложно, но он остаётся приоритетным вариантом на замену Томасу Тухелю, который покинет «Баварию» летом.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 20:08
Приветствую, Уважаемый!!!
Мне трудно сказать, как Индзаги впишется в английский футбол, но посмотреть его в Ливерпуле было бы любопытно. Но в АПЛ- конкуренция выше, чем в Италии и команды играют в другой футбол. Вероятно, Индзаги должен попробовать себя в Британии, поскольку, приземленная и оскудевшая Серия А себя немного изжила и, в плане, дальнейшего творческого роста, для тренеров, типа Индзаги, не представляет. Но многое, будет зависить от игр Интера в ЛЧ, поскольку, в Италии, Индзаги уже всё и все доказал. Ну, что же, поглядим- должно быть интересно...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:53, ред.
Полностью согласен Виктор. Думаю состав Ливерпуля лучше, чем у Интера и для Индзаги это шаг вперёд. Индзаги может использовать ТАА ещё лучше при схеме 3-3-4, Маккалистер может раскрыться в полной мере, да двух форвардов может использовать Индзаги (Нуньес-Салах либо Жота).
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:00
Мне тоже нравится футбол Индзаги, и понравился, очень грамотный прошлогодний финал ЛЧ!!! Я как-то писал, сравнивал, футбол киевского Динамо, середины-70х, с нынешним, футболом Интера. На мой взгляд, несмотря на разные схемы, футбол Интера, именно этого сезона, очень похож на футбол Лобановского. Такой же- мобильный, острый, резкий, быстрый. Причем, именно рисунок игры, обеих команд очень похож- со сменой игрового ритма, направления атаки, смещения атаки с флангов в центр и тп. Я смотрю игру Интера и вижу футбол Динамо!!!

Клопп, скорее всего уйдет. Вопрос- захочет ли Индзаги уйти из Интера? Многое покажет игра команды в ЛЧ, поскольку, в Серии А, видимо без вопросов, кто станет чемпионом. Футбол Индзаги- разноплановый и современный, хотя, как я писал- имеет много общего с футболом Лобановского давних лет. Признаюсь, еще, лет 10 назад, я не понимал футбол Индзаги и очень его критиковал. Но, он вырос и прогрессирует!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Вообще мне понравился как играет Интер Индзаги. Ливерпуль мог бы пригласить Индзаги, у него современный футбол и необычная схема 3-3-4.
Игра Байера Алонсо против Баварии была хороша, но прямо сейчас Индзаги стремительно рвётся в топы. Уже в прошлом сезоне он дошёл до финала ЛЧ и у него есть опыт в еврокубках. К тому же футбол у Индзаги классный.
Если Клопп все таки уйдёт нужно забирать Индзаги.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:30
Здравствуйте, Уважаемый!!!
Определенное сходство стилей у Алонсо и Клоппа конечно есть, как у всех тренеров, какими бы они не были разными. Так, к примеру, Алонсо, в игре с Баварией взялся прессинговать соперника, хотя, прежде, в его игре, я этого не замечал... И надо сказать, что получилось у него это- довольно эффекто, и эффективно. Несколькими днями раннее, в игре со Штутгартом, Алонсо, этот элемент футбола не применял. Баварию, в 1м тайме- он измотал и напугал сильно. Второй тайм- был делом техники, что Алонсо и любит. Но всё-таки, если взять, в общем, двух тренеров, то они разные. В футболе Клоппа нет романтики и нет места лирике. Типичный немецкий прагматизм, от которого, Клопп никак не может избавиться. А вот, у Алонсо, присутствует его испанская кровинушка, его- мадридский, врожденный темперамент! И, как бы он не хотел, его испанский футбол, так или иначе- пробьется наружу! Я уже писал, что, возможная работа Алонсо в Ливерпуле картины не испортит. Но, АПЛ- особая лига, со своими, предполагаемыми требованиями. Впрочем, посмотреть было интересно. Хотя, вызов в Ливерпуль, однозначно, если он состоится- непростой шаг и очень ответственный для Алонсо...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:10
Здравствуйте Виктор, вообще хотелось бы посмотреть на Алонсо в Ливерпуле. Все таки у Клоппа иногда есть похожие матчи с Байером Алонсо, но неизвестно как далеко Алонсо пройдёт с Ливерпулем. Все таки тут нужен большой опыт в большом футболе, а ответственность у Алонсо будет в Ливерпуле, в Баварии она будет больше.
112910415
112910415
вчера в 17:05
очень интересно было бы посмотреть
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:45
Здравствуйте, еще раз!
Спасибо!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:43
Добрый день. Меры были приняты.
Capral
Capral
вчера в 16:32
модераторы, вы не находите, что, последний комментарий, пользователя tdyw2chv5n53, от сегодня, 15:59, является, оскорбительным в мой адрес?

Спасибо.
Capral
Capral ответ ke4uv58qffkp (раскрыть)
вчера в 15:51
Нет, не трудно. Просто, не нужно и не интересно.
ke4uv58qffkp
ke4uv58qffkp ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:49

В ролике все есть, просто надо понять... Трудно)))
Capral
Capral ответ 6qsy75s3zhvn (раскрыть)
вчера в 15:36
Ну, во-первых, зачем, здесь, этот ролик- к чему он? А, во-вторых, читайте внимательно мой комментарий- там, всё ясно и понятно написано.
6qsy75s3zhvn
6qsy75s3zhvn ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:16

"Стиль и футболные взгляды Алонсо практически полностью не совпадают с футболом Клоппа". А что, должны были совпадать?
Capral
Capral
вчера в 14:46
Если перейдет в Ливер, в чем, я лично сомневаюсь, то, работа предстоит большая. Стиль и футболные взгляды Алонсо- практически полностью не совпадают с футболом Клоппа. Силовой, атлетичный и прессингующий футбол немца, противоречит- новизне и разнообразию футбола Алонсо. Плюс, ко всему- возможный уход Салаха, единственного, пожалуй, креативного игрока в Ливерпуле... На мой взгляд, Алонсо нужен клуб, похожий на Байер, точнее сказать, такая команда, в которой, испанец мог бы продолжать свой тренерский почерк и укреплять свои тренерские позиции, и взгляды. Барселона- пожалуй его клуб, но, это извечный враг и соперник... Не скажу, что, в АПЛ, Алонсо пропадет. Нет, конечно. Сейчас, в британском футболе, уже столько стилей намешано, что, присутствие Алонсо и его оригинального футбольного мировозрения, лишним бы, точно не стало!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:38
Баварии он не подходит
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:29
Было бы здорово посмотреть на него в АПЛ .
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