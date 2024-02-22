«Ливерпуль» связался с представителями Хаби Алонсо

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вчера, 13:59

«Ливерпуль» связался с представителями главного тренера «Байера» .

По информации источника, также на специалиста претендует «Бавария». В мюнхенском клубе понимают, что пригласить испанца будет очень сложно, но он остаётся приоритетным вариантом на замену Томасу Тухелю, который покинет «Баварию» летом.