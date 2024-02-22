«Ливерпуль» связался с представителями Хаби Алонсо

«Ливерпуль» связался с представителями главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.
По информации источника, также на специалиста претендует «Бавария». В мюнхенском клубе понимают, что пригласить испанца будет очень сложно, но он остаётся приоритетным вариантом на замену Томасу Тухелю, который покинет «Баварию» летом.
Определенное сходство стилей у Алонсо и Клоппа конечно есть, как у всех тренеров, какими бы они не были разными. Так, к примеру, Алонсо, в игре с Баварией взялся прессинговать соперника, хотя, прежде, в его игре, я этого не замечал... И надо сказать, что получилось у него это- довольно эффекто, и эффективно. Несколькими днями раннее, в игре со Штутгартом, Алонсо, этот элемент футбола не применял. Баварию, в 1м тайме- он измотал и напугал сильно. Второй тайм- был делом техники, что Алонсо и любит. Но всё-таки, если взять, в общем, двух тренеров, то они разные. В футболе Клоппа нет романтики и нет места лирике. Типичный немецкий прагматизм, от которого, Клопп никак не может избавиться. А вот, у Алонсо, присутствует его испанская кровинушка, его- мадридский, врожденный темперамент! И, как бы он не хотел, его испанский футбол, так или иначе- пробьется наружу! Я уже писал, что, возможная работа Алонсо в Ливерпуле картины не испортит. Но, АПЛ- особая лига, со своими, предполагаемыми требованиями. Впрочем, посмотреть было интересно. Хотя, вызов в Ливерпуль, однозначно, если он состоится- непростой шаг и очень ответственный для Алонсо...
Определенное сходство стилей у Алонсо и Клоппа конечно есть, как у всех тренеров, какими бы они не были разными. Так, к примеру, Алонсо, в игре с Баварией взялся прессинговать соперника, хотя, прежде, в его игре, я этого не замечал... И надо сказать, что получилось у него это- довольно эффекто, и эффективно. Несколькими днями раннее, в игре со Штутгартом, Алонсо, этот элемент футбола не применял. Баварию, в 1м тайме- он измотал и напугал сильно. Второй тайм- был делом техники, что Алонсо и любит. Но всё-таки, если взять, в общем, двух тренеров, то они разные. В футболе Клоппа нет романтики и нет места лирике. Типичный немецкий прагматизм, от которого, Клопп никак не может избавиться. А вот, у Алонсо, присутствует его испанская кровинушка, его- мадридский, врожденный темперамент! И, как бы он не хотел, его испанский футбол, так или иначе- пробьется наружу! Я уже писал, что, возможная работа Алонсо в Ливерпуле картины не испортит. Но, АПЛ- особая лига, со своими, предполагаемыми требованиями. Впрочем, посмотреть было интересно. Хотя, вызов в Ливерпуль, однозначно, если он состоится- непростой шаг и очень ответственный для Алонсо...