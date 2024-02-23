Большинство игроков «Баварии» были удивлены решением Тухеля покинуть клуб

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вчера, 09:36

У большинства игроков «Баварии» новость о том, что главный тренер покинет команду летом, вызвала удивление. Несмотря на то что отношения между 50-летним специалистом и футболистами нельзя назвать тёплыми, многие высоко ценят его в профессиональном плане.

По словам футболистов, Тухель всегда отлично готовит команду к матчам и является одним из лучших в своей области, особенно в тактическом плане. Учитывая это, в составе команды есть и игроки, которые сожалеют об уходе немца.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года и привёл к победе в Бундеслиге.