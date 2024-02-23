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Большинство игроков «Баварии» были удивлены решением Тухеля покинуть клуб

вчера, 09:36

У большинства игроков «Баварии» новость о том, что главный тренер Томас Тухель покинет команду летом, вызвала удивление. Несмотря на то что отношения между 50-летним специалистом и футболистами нельзя назвать тёплыми, многие высоко ценят его в профессиональном плане.

По словам футболистов, Тухель всегда отлично готовит команду к матчам и является одним из лучших в своей области, особенно в тактическом плане. Учитывая это, в составе команды есть и игроки, которые сожалеют об уходе немца.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года и привёл к победе в Бундеслиге.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:13
Сейчас статья появилась: "Кто, из звезд Баварии, в работе с Тухелем извлекает пользу". Даже не стал читать- не интересно.
Capral
Capral
вчера в 13:14, ред.
Для начала- избавиться от штрейкбрехеров, вроде Мюллера и ему подобных. Строительство команды, процесс долгий и сложный, всегда будут единомышленники и несогласные. Тухель- опытный тренер, побеждавший в различных турнирах. Но, пока, команда, не проникается общей тренерской идеей- удачи не будет. Два враждующих лагеря в команде- вообще недопустимо! И не надо смотреть на Байер. Там другая система, другой уровень подготовки, другие требования. В Байере, тренер может эксперементировать, в Баварии нужен результат- всё и сразу!!!
salleeh
salleeh
вчера в 11:41, ред.
Вот всех кто удивляются, нужно выкинуть из Баварии. Если ТТ так хорошо их готовит, почему они так плохо играют?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:19
Сами его сливали, а теперь удивляются.
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:00
Козни строят из под тишка
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:43, ред.
А уж про болельщиков Байера и говорить нечего....
"Томас,оставайся!!!"
gdpzjn4mbvhf
gdpzjn4mbvhf
вчера в 09:42
Они удивлены не тем, что собирается, а тем, что беспонтовая тухлятина будет чалиться с ними до лета
Гость
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