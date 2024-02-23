Бывший игрок МЮ предлагает ввести ограничение по возрасту тренеров

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Йорк Дуайт предлагает ввести возрастной потолок для тренеров клубов АПЛ:
Я считаю, что должна быть некая финишная точка, после которой менеджеры будут обязаны выходить на пенсию.
Напомним, недавно 76-летний главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон попал в больницу после того, как ему стало плохо на тренировке.
Здоровье - это личное достояние, человек если любит свою работу он ею живет...!
Здоровье - это личное достояние, человек если любит свою работу он ею живет...!