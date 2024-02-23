Бывший игрок МЮ предлагает ввести ограничение по возрасту тренеров

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вчера, 19:33

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» предлагает ввести возрастной потолок для тренеров клубов АПЛ :

Я считаю, что должна быть некая финишная точка, после которой менеджеры будут обязаны выходить на пенсию.

Напомним, недавно 76-летний главный тренер «Кристал Пэлас» попал в больницу после того, как ему стало плохо на тренировке.