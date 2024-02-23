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Бывший игрок МЮ предлагает ввести ограничение по возрасту тренеров

вчера, 19:33

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Йорк Дуайт предлагает ввести возрастной потолок для тренеров клубов АПЛ:

Я считаю, что должна быть некая финишная точка, после которой менеджеры будут обязаны выходить на пенсию.

Напомним, недавно 76-летний главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон попал в больницу после того, как ему стало плохо на тренировке.

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Все комментарии
Grundik
Grundik
вчера в 21:42
Как убрать тренера из команды? Йорк - сам чёрный, забыл другую дискриминацию? Как по мне - так пусть тренер лучше на работе умрёт, чем ставить кого-то "помоложе", тем более что люди "помоложе" дохнут на работе регулярно.
9wq2rsphzmdc
9wq2rsphzmdc
вчера в 21:09
Будет выглядеть как дискриминация по возрасту,а плохо может стать и сорокалетнему
112910415
112910415
вчера в 21:09
не надо регламентировать каждый шаг в жизни
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:56
Йорк неплохой игрок был, но видно подсел на что то...
Здоровье - это личное достояние, человек если любит свою работу он ею живет...!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:42
Ну тогда появятся тренеры "переписные")))
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