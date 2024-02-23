Хаби Алонсо высказался о возможной работе в «Баварии»

Главный тренер «Байера» прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Баварии».

Данная тема — не проблема. Это наш принципиальный соперник, но слухи мне не мешают.

Моя цель – прийти со своим клубом к успеху. Это моя работа. Мы сейчас в очень хорошем положении и хотим продолжать в том же духе.

Задавать подобные вопросы – это нормально, и меня это не беспокоит.