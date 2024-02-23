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Хаби Алонсо высказался о возможной работе в «Баварии»

вчера, 14:43

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Баварии».

Данная тема — не проблема. Это наш принципиальный соперник, но слухи мне не мешают.

Моя цель – прийти со своим клубом к успеху. Это моя работа. Мы сейчас в очень хорошем положении и хотим продолжать в том же духе.

Задавать подобные вопросы – это нормально, и меня это не беспокоит.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:11
Не сказал нет..
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:59
Да, надо признать- он неплохой дипломат и надеюсь- человек неглупый. Его испанский темперамент еще больше дополняет и делает привлекательным его футбол. Но, в Мюнхене, это не любят, и если, что-то пойдет не так- получит черную неблагодарность... Пусть созвонится с Гвардом, и спросит у него, как, в Баварии относятся к футбольным выдумщикам.
112910415
112910415
вчера в 16:54
уклончиво отвечать умеет !
ну, и отказать сумеет тоже !
Capral
Capral
вчера в 16:40
Не умоляя достоинств Алонсо, но, во многом, его нынешнее лидерство обусловлено провалом Баварии. Никто не отрицает, его, безусловно грамотного и симпатичного футбола, но, будь, сейчас, Бавария на ходу, никто бы, так пристально, к работе Алонсо не присматривался. Но, поскольку, конкуренции в Бундесе нет, лидерство Алонсо впечатляет. Уверен- в Баварию, он не пойдет. Алонсо- любит новшества, любит фантазировать и эксперементировать. В Баварии, такой возможности не будет. Пусть, хорошенько подумает- нужно ли это... Гвард, Анчи, а теперь и Тухель- жертвы, своих футбольных опытов...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:46, ред.
Стать чемпионом и с Байером и с Баварией почётно....
Но Бавария с ее возможностями и с тренером Александром Мостовым может расчемпиониться.....ибо не думаю что завоевать золото с Баварией укомплектованной на 1 млрд евро не весть какое достижение.....
А Алонсо лучше идти дальше...в более топовые чемпионаты....
84546r8xxa3h
84546r8xxa3h
вчера в 15:41
Молодца Хаби, очень деликатно ответил никого не обидев...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:25
Кажется, что Хаби, вообще, очень тяжело вывести из себя. Ему что шипами в грудь от де Йонга, что тупые шуточки Альберто Косты, что провокации журналистов - только взглянет и дальше к делам.... но лично я очень хочу увидеть его в Ливере (пусть и не этим летом, но в перспективе).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:11
Так не ответил ни "да". ни "нет"..
8csu3kncjhzd
8csu3kncjhzd
вчера в 15:01
Надо всё это пробовать с Байером выиграть
Гость
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